Почему Одессу и Николаев будут брать с сухопутного направления Украина активно запасается противокорабельными ракетами, поэтому наступление с моря вряд ли произойдёт. А вот путь с Херсона открыт, хотя это и увеличит сроки проведения спецоперации. 115464 115464 Фото © Kay Nietfeld / picture alliance via Getty Images

Российская армия усиливает свою группировку в южной зоне специальной военной операции. Уже в ближайшее время мы сможем стать свидетелями борьбы за Николаевскую и Одесскую области, что укладывается в план второй фазы специальной операции. Взятие городов может быть осуществлено сразу с двух направлений: по суше, наступая с Херсона, и по Чёрному морю.

Реальным развитием сценария может стать заход по суше, но с морской поддержкой, то есть комбинированная операция.

— Если сосредоточиться на морском виде операции, то есть брать с моря, я не думаю, что это приведёт к ожидаемым результатам. Практика показывает, что берег против моря всегда сильнее. Поэтому десантные корабли даже при поддержке флота вряд ли сопоставятся с тем, что будет на земле, — полагает военный эксперт Алексей Леонков. Он напомнил, что Украине передают противокорабельное оружие, не позволяющее провести десантную операцию.

Путь на Николаев

По дорогам от Херсона до Николаева порядка 70 километров. Кажется, что это небольшое расстояние, но нужно помнить, что перед Николаевом создана система обороны, которую нужно будет прорвать. Учитывая, что российские войска стоят на границе Херсонской области, расстояние уменьшается, при этом трудности остаются.

Вместе с тем существует и второе направление, откуда можно взять Николаев. Для этого необходимо форсировать Днепровский лиман. На данный момент на Кинбурнской косе не осталось украинских войск. Таким образом, водный путь к Николаеву открыт. Кроме того, стоящий на выходе из лимана Очаков остался без кораблей.

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— Военный корабль "Винница" затоплен. По "Юрию Олефиренко" принято решение вывести его из района боевых действий в связи с низким морально-психологическим состоянием экипажа, члены которого отказались выполнять приказы командования по патрулированию Днепровского лимана, — рассказали российским журналистам источники в МО РФ.

Наступление на Одессу

Ключевым городом на Черноморском побережье является Одесса. Если Украина потеряет Одесскую область, вопрос о выходе к морю для неё будет закрыт навсегда. С Одессой вопрос взятия решается куда сложнее. Во-первых, расстояние от Николаева — около 150 километров, а во-вторых, Чёрное море вблизи Одессы заминировано. То есть окружить и взять город можно будет только на земле, при этом российские войска будут действовать аккуратно. Морские силы могут использоваться для точечных ударов.

— Одесса долго готовилась к обороне. Там построили укрепления. Также противник рассчитывает прикрываться жилой и индустриальной застройкой. Идёт расчёт на то, что наши войска не сильно будут обстреливать центр, чтобы не повредить историческую застройку, — рассказал Лайфу военный эксперт Борис Рожин.

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В случае падения Николаева Одесса может быть усилена человеческим ресурсом. Для этого есть источник в Центральной Украине. Нельзя исключать и отступающих из Николаева.

Ключевые вопросы

Поход к румынской границе не обещает быть лёгким. Тот же выход к Одессе невозможен без взятия Николаева. Борис Рожин обратил внимание на местность. Она изрезана речками, а мосты уже подорваны. Кроме того, земля открытая, что даёт преимущество для артиллерии обороняющихся. Также придётся всё время решать проблему фланга с северного направления. Это потребует дополнительных сил. Сейчас каждый населённый пункт превращается в укрепрайон, причём с мирным населением, которое нередко используется в качестве живого щита.

— Генеральный штаб Украины дал жёсткое указание всем своим войскам каждый населённый пункт превращать в крепость и делать из них "Азовсталь". Сейчас мы это наблюдаем в Северодонецке, потом будет в Лисичанске, Авдеевке. То есть делаются крупные опорные узлы. Вторая проблема связана с тем, что стоит задача взять города с минимальными людскими потерями со своей стороны и со стороны мирного населения, — пояснил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

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После освобождения территорий возникнет проблема их интеграции. Нужно быть реалистами и понимать, что за восемь лет украинская пропаганда сделала из населения запуганных людей.

— Восемь лет людей запугивали, до этого было в меньшей степени. Конечно, люди хотят точно понимать, что Россия не уйдёт и не бросит их. Очень важна информационная составляющая. Приезжают менеджеры из Российской Федерации и начинают восстанавливать территории, создавать новое экономическое пространство. Эту составляющую необходимо усиливать, — отметил политолог Марат Баширов.

Нет сомнений, что наступление на Одессу и Николаев будет. Часть фортификационных сооружений противника будет разрушена крылатыми ракетами, но продвижение будет не быстрым. Нельзя забывать, что некоторые украинские войска после поражения в Донбассе ещё больше озлобятся. Также процессу освобождения будут мешать европейские страны, желающие сохранить Одессу за Украиной. Их цель ясна — зерно. Украине будут поставлять оружие, советников, разведданные, а России — санкции. На данный момент о сроках взятия этих городов говорить нельзя. Всё зависит от окончания операции в Донбассе. После этого должна начаться фаза в Запорожье с постепенным усилением группировки в Херсоне, которая и освободит полностью Южную Украину.

Фото © Kay Nietfeld / picture alliance via Getty Images Когда начнётся освобождение Николаева и Одессы? 0 В ближайшие недели Сразу после окончания битвы в Донбассе Россия не двинет войска к румынской границе

Авторы Даниил Черных