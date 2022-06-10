Какие ракеты собираются передать французы украинским войскам Франция планирует поставить Украине противокорабельные ракеты, провоцируя Россию на лишение Киева выхода к морю. 13962 13962 Фото © Yui Mok / PA Images via Getty Images

Пока страны НАТО решают, что Украине нужно для противостояния России на земле, Франция обсуждает вопрос передачи противокорабельных ракет. Военный журналист Жан-Доминик Мерше заявил, что Украина может получить береговой ракетный комплекс Exocet. Эти ракеты уже использовались в вооружённых конфликтах и проявили себя с лучшей стороны.

Что хотят передать Украине

Противокорабельные ракеты Exocet стоят на вооружении с 1973 года. Их используют свыше 20 стран мира. Существует несколько версий. Украина, вероятно, получит MМ-40 или MМ-40 blok 3. Друг от друга они отличаются длиной, массой, двигателем и дальностью стрельбы. Ракета MМ-40 способна поразить цель на расстоянии до 70 километров, а MМ-40 blok 3 стреляет на 180 километров.

Зона поражения ракет Exocet Инфографика © LIFE

Первый раз ракета Exocet была применена аргентинскими войсками в ходе Фолклендской войны. Британцы потеряли несколько кораблей и были взволнованы наличием таких ракет у Аргентины. Во время ирано-иракской войны Вооружённые силы Ирака смогли ликвидировать 115 иранских кораблей. Для этого потребовалось 600 ракет. Правда, в цель попали только 250, но результат остаётся внушительным.

В случае если передача состоится, то ракеты Exocet дополнят уже имеющиеся у Украины норвежские Penguin, американские Harpoon и украинские "Нептуны". Если сравнить их, то получается, что Exocet не самое мощное оружие. Например, в максимальной версии ракета Exocet способна поразить цель на расстоянии до 180 километров, а Harpoon — от 120 до 280 километров, "Нептун" — до 280 километров. По сравнению с Penguin дела обстоят лучше, так как норвежская ракета улетает максимально на 40 километров.

— По большому счёту Exocet, Harpoon и "Нептун" — одно и то же. Единичные поставки подобной техники для Украины погоды не делают. Всё это происходит на фоне попыток Украины экспортировать зерно из Одессы. Ей нужно каким-то образом защитить свои территориальные воды, — считает военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Для чего Украине Exocet

Фото © Fotoholica Press / LightRocket via Getty Images

Вопрос освобождения Одессы стоит уже давно. Генерал-майор Рустам Миннекаев ещё в апреле обозначил одну из целей второй фазы спецоперации — контроль над Южной Украиной, то есть заход в Николаевскую и Одесскую области и выход на границу с Приднестровьем. Сделать это можно как по земле, так и по воде.

Для того чтобы избежать морского десанта, Украине потребуется контролировать Черноморское побережье. Именно в этом могут помочь ракеты Exocet. При правильном размещении контроль будет взят над участком Чёрного моря, который прилегает к Одесской области. Также создаётся угроза для российских кораблей, находящихся вблизи Крыма и осуществляющих запуск ракет из акватории Чёрного моря.

Чем ответит Россия

Чтобы лишить Украину возможности запускать противокорабельные ракеты, самым правильным решением является перекрыть ей выход к морю. Проще говоря, если у Незалежной не будет Чёрного моря, то угроза размещения береговых ракетных комплексов исчезает автоматически.

Понимают ли это на Западе? Да, и фактически делают всё для того, чтобы это произошло, поставляя Киеву противокорабельные комплексы и провоцируя Россию на перекрытие Украине выхода к морю. Это же будет новый повод для санкций. Например, лишись Незалежная портов, вывоз зерна станет затруднителен. Последуют новые обвинения в адрес российского руководства в провоцировании голода и новые санкции. Для нас же это имеет мало значения, так как все прекрасно знают, что западные страны вывозят продукты с Украины, несмотря ни на что. Вместе с тем защита кораблей остаётся актуальной. Закрыть воздух для французских ракет могут комплексы, размещённые на острове Змеиный.

Остров Змеиный Фото © Wikipedia

— Любая противокорабельная ракета представляет угрозу для корабля, если он не готов к обороне. Попытки захватить остров Змеиный с украинской стороны не прекращаются. Остров и его окрестности контролируют силы Черноморского флота. На самом Змеином работают наши комплексы "Бук" и "Тор-М2", способные разобраться с угрозой для флота. Exocet — ракеты, сбиваемые теми комплексами, которые дислоцированы на Змеином и кораблях, — пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

При этом эффективность ракет Exocet, равно как и их поставка, вызывает вопросы.

— Одна пушка, один самолёт, один ракетный комплекс не решают никакой задачи. Нужно построить систему, которая включает в себя систему управления, разведки, прикрытия, обеспечения и многое другое. Только тогда будет нанесён удар, потом манёвр, оценка результатов, то есть система. Если её нет, то комплекс будет уничтожен и никакой эффективности от него не будет, — полагает экс-начальник Зенитных ракетных войск РФ Сергей Хатылев.

Эксперты отмечают, что вероятность того, что Exocet доедет до места несения службы, крайне низка. Скорее всего, ракетный комплекс будет уничтожен сразу после пересечения границы. Если же он окажется в прибрежной части, то его найдут и уничтожат там, как уничтожали словацкие С-300 и другие виды вооружения, прибывшие на Украину и успевшие доехать до своих мест.

Фото © Carlos Garcia Granthon / Fotoholica Press / LightRocket via Getty Images Являются ли угрозой для российского флота комплексы Exocet? 0 Нет, так как у России есть вооружение, способное сбивать их Да, у Украины уже есть опыт уничтожения российских кораблей Угрозы не будет, так как Exocet не передадут

Авторы Даниил Черных