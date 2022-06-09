Какие страны могут разместить ядерное оружие после Финляндии и Швеции Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему в случае войны с Россией ядерным оружием будут распоряжаться не три страны-обладательницы, а восемь 6247 6247 Фото © Chip Somodevilla / Getty Images

НАТО не даёт Москве гарантий неразмещения ядерного оружия в Швеции и Финляндии в случае их членства в альянсе, заявил помощник генсека организации Камий Гран.

По его словам, каждая страна обладает в ядерной сфере свободой принимать или не принимать оружие, кроме того, каждое государство, являющееся членом НАТО, решает вопрос о ядерном оружии "суверенно". "Речь не идёт о том, чтобы устанавливать ограничения", — подчеркнул он.

Если страна подаёт заявление на вступление в НАТО, то есть готова разместить у себя военную инфраструктуру США в Европе, это значит, что она расписывается в готовности предоставить свою территорию для использования в военном плане так, как решит альянс. То есть — США.

А для США было бы глупо отказываться от неожиданно валящихся им прямо в руки военно-стратегических возможностей. Ведь Швеция — это остров Борнхольм, который не зря называют ключом ко всему Балтийскому морю — от него до Калининграда чуть более 350 км.

Финляндия — это 1271 км границы с Россией и расстояние всего в 380 км до Санкт-Петербурга. А ещё это чуть более 900 км до Северодвинска — главной судоремонтной базы России, и чуть больше тысячи до главной базы российского Северного флота — Североморска. Когда северо-восточным флангом НАТО была Норвегия, Вашингтон и мечтать не мог о том, чтобы так близко подобраться к святая святых.

Конечно, тут нужны дальнобойные ракеты. И, скорее всего, они будут ядерными.

А то, что Гран говорит, что каждый сам решает, — звучит как фраза про добровольно-принудительный порядок из анекдотов про армию.

В прошлом месяце руководство правящей в Швеции Социал-демократической рабочей партии выступило против размещения на территории страны ядерного оружия и военных баз. В заявлении партии говорилось о работе над тем, чтобы Швеция вступила в НАТО с оговорками. Но, увы, нельзя вступить в НАТО с оговорками, как нельзя быть чуточку беременной.

Цели, которые открываются перед американскими военными с территории Швеции и Финляндии, требуют ракет средней и меньшей дальности, которые США, разорвав ДРСМД, могут теперь размещать где угодно по своему усмотрению.

Напомню, во времена холодной войны американские ракеты с ядерными боеголовками были развернуты в Бельгии, Великобритании, Италии, Нидерландах и ФРГ (до Карибского кризиса ещё и в Турции). По факту это, безусловно, было нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия, который запрещает передавать кому бы то ни было это оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над ними ни прямо, ни косвенно. А неядерные государства, подписавшие договор, обязаны не принимать от кого бы то ни было ЯО.

Проблема ракет средней и меньшей дальности была решена (как оказалось, временно) в 1987 году подписанием ДРСМД.

Но в Европе остались американские ядерные бомбы. Сегодня они всё ещё есть в Бельгии, Германии, Нидерландах, Италии и Турции.

Последняя обладает самым большим запасом на своей территории — 50 бомб В-61 на базе Инджирлик. 40 бомб хранятся на итальянской базе Геди-Торре, ещё 35 — на итальянской же Авиано. Ещё по 20 — на авиабазе Бюхель в Германии, на Кляйне Брогель в Бельгии и на базе ВВС Нидерландов Волкель.

В ответ на обвинения в фактическом нарушении ДНЯО американцы любят говорить, что, мол, бомбы они лишь складируют на территории стран, чьи военные не имеют над ними контроля. Однако это лукавство. И вот почему.

Есть соглашение НАТО о совместном использовании ядерного оружия (так называемая концепция ядерного обмена), которая позволяет странам-членам, не имеющим собственного ядерного оружия, участвовать в планировании применения ядерного оружия Североатлантическим альянсом, а также в доставке ядерного оружия в случае его применения.

В рамках этого соглашения страны-участницы проводят консультации и принимают общие решения по политике в области ядерного оружия, поддерживают техническое оборудование (в частности, самолёты, способные нести ядерное оружие), хранят его на своей территории, а также обучают своих пилотов использованию. При этом американцы открыто заявляют союзникам, что в случае войны ДНЯО больше не будет иметь решающего значения.

Несмотря на то что бомбы находятся под охраной служащих ВВС США, а коды разрешительных действий, необходимые для их применения, остаются под американским контролем, применяться они будут по факту пилотами неядерных стран, то есть в случае столкновения с НАТО с нами будут воевать не три страны, обладающие ядерным оружием (США, Великобритания и Франция), а восемь! Это так, какой бы словесной казуистикой они это ни пытались прикрыть.

Кроме того, сегодня на Западе активно ведутся дискуссии о возможности расширения "незаконного ядерного клуба НАТО". Так, накануне прошлогодних выборов в Германии разгорелся спор сторонников и противников вывоза из страны американских бомб, что привело к весьма резкому заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга, который недвусмысленно намекнул, что, если немцы не хотят хранить у себя ЯО, его могут переместить на восток.

Понятно куда — в Польшу, которая всегда была только за. Однако тут немцы одумались, испугавшись, что строптивая и труднопредсказуемая восточноевропейская страна и впрямь увеличит свой военно-политический вес пропорционально снижению веса Германии. Споры внутри пришедшей к власти коалиции резко прекратились, однако это абсолютно не означает, что поляки в итоге не получат бомб. В конце концов, решать, где их хранить, будут не поляки или немцы, а сами американцы, и ничто не мешает им принять решение о перемещении в любую страну НАТО.

В одну из стран Прибалтики, к примеру, где имеются авиабазы для приёма носителей американских бомб и условия для их хранения. Или в Швецию и Финляндию.

В последних двух, впрочем, не грех разместить и те самые пресловутые установки Мk-41 системы Aegis, которые могут осуществлять пуски не только противоракет, но и крылатых ракет среднего радиуса действия Tomahawk. Они, кстати, уже есть в Польше и Румынии, что также нарушает ДНЯО.

Впрочем, это уже вчерашний день — эпоха, когда американцы были связаны ДРСМД, были вынуждены маскировать ракеты под противоракеты и вешать лапшу на уши про угрозу от Ирана и Северной Кореи.

Под предлогом защиты от КНДР и Китая могут и японцам что-то передать на хранение. Недаром активизировались контакты как по линии КУАД, так и НАТО, на саммит которого впервые в истории собрался японский премьер-министр. Или Австралии, которой британцы будут строить атомные подлодки. А где атомные подлодки — там и установки ядерных ракет.

Сегодня американцы уже не связаны никакими договорами, запрещающими ставить в Европе ракеты средней и меньшей дальности, и открыто называют Россию врагом. Причём всего блока НАТО. Уже в этом месяце альянс на саммите в Мадриде примет новую стратегическую концепцию, в которой чёрным по белому это написано. Там же в идеале заодно планируют членство Финляндии и Швеции оформить (если турки разрешат). Можно сразу и о ракетах поговорить.

Не, ну а чего стесняться? Чего себя ограничивать-то, как сказал Камий Гран?

Возможно, этот вопрос уже решённый, только вот финны и шведы об этом пока не знают. Я имею в виду простых финнов и шведов. Как не знают и о том, что сами вот-вот могут оказаться под прицелом российских ракет.

Фото © Chip Somodevilla / Getty Images Почему страны соглашаются вступить в незаконный ядерный клуб? 0 Страны ЕС потеряли суверенитет Их запугивают российской угрозой

Авторы Дмитрий Родионов