Как запад Европы согласился с российским Крымом, а восток требует унижения Москвы Доцент Финуниверситета Геворг Мирзаян — о том, почему Рим, Берлин и Париж не поддержали передачу Крыма Украине, готовясь к переговорам с Москвой, и как расколом намерена воспользоваться Британия. 25055 25055 Фото © NurPhoto via Getty Images / Daniel Pier

Подготовка к переговорам с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон продолжает подтверждать свой статус лидера Европы с большими амбициями и чётким пониманием того, в какую яму сваливается Евросоюз из-за его курса на "отмену" Российской Федерации. — Россию нельзя унижать из-за происходящего на Украине конфликта, ибо это затруднит поиск приемлемого способа положить конец боевым действиям с помощью усилий демократии, — заявил хозяин Елисейского дворца.

По сути, Макрон понимает, что курс на истощение России через затягивание войны на Украине с запланированным Западом выходом на массовые протесты россиян, недовольных падением уровня жизни, обречён на провал. Что углубление конфликта, в том числе и через различные формы унижения Москвы, лишь отдаляет Европу от хоть минимально выгодного для ЕС формата урегулирования украинской ситуации. Ведь правила будет, по сути, диктовать Москва — как победитель. Что, наконец, глупо бить горшки с великой державой, которая останется твоим соседом, чем бы всё ни закончилось.

Собственно, Макрон не единственный европеец, который трезво смотрит на вещи. Всё больше и больше западных политиков тоже подходят к стадии принятия реальности. — Канцлер Шольц уже не настаивает на победе Украины, он видит главную задачу в достижении мира. Россия слишком сильна, её как ядерную державу невозможно победить, компромисс неизбежен. Это будет возвращением к Realpolitik, которую Германия так успешно проводила со времён Вилли Брандта. Пока на Западе мало кто к этому готов, однако такой разворот неизбежен, — пишет немецкий политолог Йоханнес Фарвик на страницах Berliner Zeitung. Даже в Соединённых Штатах местные эксперты — как либералы, так и консерваторы — призывают заканчивать бардак и договариваться с Владимиром Путиным. В том числе и через сдачу России части украинских территорий.

Признание Западом части Украины территорией РФ

Да, пока что речь идёт лишь о признании российского статуса Крыма, а также о независимости ЛНР и ДНР, то есть, проще говоря, Запад готов признать то, что и без того российское (или что будет российским, учитывая твёрдое намерение жителей народных республик стать областями Российской Федерации). Эти предложения были актуальны по состоянию на 23 февраля, сейчас же речь должна идти как минимум о признании права на определение жителей Херсонской и Запорожской областей, а также других освобождённых территорий. Как верно отметил в своё время министр иностранных дел России Сергей Лавров, конфликт в любом случае закончится мирным соглашением, а его пункты будут зависеть от состояния дел на момент заключения. Да, пока что западные страны в своей готовности запаздывают примерно на три месяца, но на фоне успехов Российской армии их готовность принять реальность будет постепенно догонять происходящие события.

ёПравда, готовность демонстрируют далеко не все страны. Ряд государств Восточной Европы и Украина категорически против формулы Макрона "не унижать и договариваться". — Призывы избежать унижения России могут только унизить Францию и любую другую страну, которая к этому призывает, — возмущается министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он требует от Запада "сосредоточиться на том, как поставить Россию на место", поскольку это "вернёт мир и спасёт жизни".

Вот только проблема пана Кулебы в том, что Россия уже на своём месте — великой державы. И доказывает своё право это место занимать, в частности при помощи специальной военной операции на Украине, где своими силами ликвидирует экзистенциальную угрозу собственной безопасности в виде существующего на границе нацистско-террористического образования "Анти-Россия". И если уж кого надо поставить на место, то это нынешнее руководство Украины. Табаки, который возомнил себя вершителем судеб европейских джунглей. Попрошайку, который считает нужным даже не просить, а требовать предоставление ему финансовой и военной помощи.

Пробританский блок

Если мнение Киева ЕС может проигнорировать, то с восточноевропейскими странами будет сложнее, учитывая их право вето в Евросоюзе. — Честно говоря, я не очень представляю, как такие предложения может одобрить большая часть стран Восточной и Центральной Европы. Честно говоря, меня это пугает, это разрушит единство Европы. Это нельзя упускать из виду, — говорит министр иностранных дел Литвы Ландсбергис. Однако, по сути, это проблема Западной Европы — пусть решает. Возможно, через отдельные российско-европейские соглашения. Либо через отказ от дальнейшей эскалации и введения новых санкций с признанием статус-кво.

Главный вопрос в том, что будут делать "унижатели" после того, как поймут, что их "хотелки" не будут учитываться? По одной из версий — смирятся. Эта оптимистическая точка зрения опирается на элементарный здравый смысл. Польша, Прибалтика и другие страны Восточной Европы слишком сильно в финансовом смысле зависят от Западной для того, чтобы идти против Парижа и Берлина.

Кроме того, экономический кризис, возникший в том числе и из-за российско-западного конфликта, прокатится и по ним. В отличие от той же Западной Европы, запас прочности восточноевропейских экономик гораздо меньше — а значит, и запас терпения их населения тоже будет меньше.

Однако оптимистическая версия не учитывает специфику восточноевропейских элит — тех же прибалтийских, которые смыслом своего существования видят именно сдерживание России. Или элит польских, которые мечтают свести с Москвой исторические счёты. Поэтому, если их нужды и потребности будет проигнорированы Парижем, Берлином и даже Вашингтоном, они будут искать других хозяев жизни, со схожими взглядами. И долго искать не придётся, достаточно лишь пересечь Ла-Манш. Не случайно Великобритания уже раздумывает над тем, чтобы создать из подобных "унижателей" подконтрольный себе блок в Восточной Европе. Блок, который будет одновременно и антироссийским, и антиевропейским.

Фото © Ana Fernandez / SOPA Images / LightRocket via Getty Images Почему Восточная Европа не борется с политиками, усложняющими жизнь своим народам? 0 Элиты Восточной Европы получили власть и выгоду на волне ненависти к России Восточная Европа давно потеряла суверенитет Свой вариант в комментарии

Авторы Геворг Мирзаян