Как Великобритания подставляет Украину Правительство Великобритании передаст Украине РСЗО, которые становятся проблемой для украинских войск, ко всему прочему их поставка лишь усугубит мирные переговоры. 19007 19007 Обложка © nara.getarchive.net

Сразу после предупреждения президента России Владимира Путина о том, что российские войска нанесут удары по целям, которые раньше не трогали, если Киев решит обстреливать российские города, правительство Великобритании одобрило поставку на Украину реактивных систем залпового огня. Украинские вооружённые формирования получат M270 MLRS, а также боеприпасы M31A1. Новый пакет военной помощи будет дополнять M142 HIMARS.

Что получит Украина

Британия готова передать M270 MLRS. Данные РСЗО смонтированы на гусеничной базе Bradley. На вооружении стоят с 1983 года, при этом с 2003 года они не выпускаются.

Реактивные системы залпового огня, передаваемые Украине. Инфографика © LIFE

Вместе с РСЗО с туманного Альбиона привезут управляемые снаряды M31A1. Такие боеприпасы способны поражать цели на расстоянии до 80 километров. В заявлении правительства Великобритании отмечается, что украинских военнослужащих обучат использовать M270 MLRS с M31A1.

— Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от жестокого применения дальнобойной артиллерии, которую путинские войска без разбора использовали для уничтожения городов, — утверждает министр обороны Бен Уоллес. Несмотря на то, что доказательств уничтожения городов не приводится, установки будут переданы. Стоит отметить, что о сроках поставки ничего не известно.

Проблемная техника

M270 MLRS. Фото © nara.getarchive.net

M270 MLRS являются не новой техникой, а это рождает новые проблемы. Специалисты отмечают, что данные РСЗО сложны и дороги в обслуживании.

— М270 это, считай, как два HIMARS. В HIMARS один пакет по шесть установок, а в М270 — два пакета, всего двенадцать, вот и всё отличие. Второй момент: она на гусеничном ходу, поэтому да, более дорогая в обслуживании. Если у колёсного транспорта моторесурс порядка 50–60 тысяч километров, а то и 100 тысяч, то у гусеничного, дай Бог, пять-шесть тысяч километров, ну, может быть, десять, потом нужно менять гусеницу. Плюс она топлива потребляет значительно больше, двигатель сильнее изнашивается, ему тяжелее это всё крутить, — пояснил военный эксперт Константин Сивков.

HIMARS, безусловно, выигрывают на фоне MLRS. Да, они несут меньше боеприпасов, но они на колёсной базе, что легче в обслуживании. Для ремонта MLRS потребуется вывозить установки за границу, что ещё больше усложняет их использование.

— Журнал The Economist писал, что до 30% техники возвращается в Европу в неисправном состоянии, украинские специалисты неправильно ею пользуются и приводят технику в негодность. А чтобы отремонтировать, нужно же её вывезти с Украины, а это достаточно сложно логистически, так как Россия наносит удары по основным узлам, по тяговым подстанциям и сильно затрудняет перевозки. Логистика становится очень длинной и затратной, — рассказал Лайфу военный эксперт Алексей Леонков.

Для чего Украине передают М270

M270 MLRS. Фото © nara.getarchive.net

Интересен сам момент передачи. Президент России Владимир Путин предупредил о возможных последствиях, а именно — ударе по центру принятия решения. Произойдёт это в случае, если украинские войска нанесут удар по территории России. Получается, что Великобритания, зная логику украинского руководства, специально провоцирует Россию на удар.

Официально в правительстве Великобритании заявили, что РСЗО поставляются для того, что защититься от российской тяжёлой артиллерии. Однако же удар может быть нанесён не по артиллерии, находящейся на фронте, а по приграничным городам. Учитывая дальность снарядов, под удар могут попасть Белгород, Херсон, Донецк и приграничные районы. При этом в зону поражения могут попасть и другие города, но это учитывая поставки других боеприпасов, однако этот вопрос не обсуждается. Количество передаваемых РСЗО тоже вызывает вопросы. Уже сейчас ясно, что их будет немного.

— Реальная дальность стрельбы у М270 — 42 километра, сейчас, конечно, есть более мощный снаряд до 70 километров, но дадут ли их? Сильно сомневаюсь. Потом, можно на него поставить ракету, которая бьёт на 300 километров, но это даже официально опровергается. То есть, всё это не увеличение мощности, а просто попытки покрыть ущерб, который ВСУ нанесла армия РФ, — отметил Константин Сивков.

Когда ждать М270

Военный эксперт Дмитрий Литовкин предположил, что М270 прибудут на Украину только к середине лета. Таким образом, какой-то роли в борьбе за Славянск и Краматорск они не сыграют.

— Те же 4 HIMARS поступят на фронт не раньше конца месяца, так как украинским войскам нужно ещё научиться ими пользоваться. А британские установки, как бы быстро ни решили вопрос поставки, уже пойдут после и, скорее всего, ожидать их можно будет не ранее середины лета, — считает Дмитрий Литовкин.

Кроме этого, нельзя исключать того, что они будут уничтожены российской авиацией. Важным становится отследить, когда была осуществлена поставка, а уже после наносить удары.

Получается, что британское правительство занимается публичной деятельностью, а на самом деле не помогает Украине. Количество передаваемого не соответствует нуждам украинских войск, а лишь покрывает утраченное. Кроме этого, качество оружия не заслуживает доверия.

Фото © picryl.com Изменят ли М270 положение на фронте? 0 Украина сможет поразить некоторые цели Несколько РСЗО не изменят обстановки М270 не доедет до фронта

Авторы Даниил Черных