Почему оружие Мадрида может угрожать российским штурмовикам Испания вооружит Украину десятками танков и батарей ЗРК, которые окажутся малоэффективными на фронте или же вовсе до него не доедут. Однако ракетные комплексы могут достать российские самолёты. 27701 27701 Фото © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Испанская пресса сообщила, что власти королевства собираются передать Украине оружие. Речь идёт о танках и зенитных ракетных системах. Вместе с этим руководство страны готово обучить украинских военных пользоваться передаваемым оружием.

Как показывает практика, до фронта обновки доходят не полностью, но на данный момент испанцы готовы передать 40 боевых машин и батарею зенитных ракет малой дальности. Такое количество сразу уничтожить представляется проблематичным, поэтому данное вооружение может создать проблемы для военных союзных сил.

Немецкие танки на русской земле

История циклична, что доказывают сегодняшние события. Как и 80 лет назад, по Украине поедут опять немецкие танки, только теперь за их рулём будут сидеть сами украинцы. Именно немецкие танки Leopard 2A4 собираются передать испанские власти.

Фото © ТАСС / EPA / TOMS KALNINS

Боевая машина 1995 года выпуска, вооружённая 120-миллиметровой пушкой Rh120 L/44, будет передана в количестве 40 штук. На каждый танк потребуется подготовить четыре человека. Различные модификации Leopard 2 применялись в войнах в Афганистане и Сирии. Интересные ситуации произошли в Сирии, когда на танках Leopard въехала турецкая армия. Зашло 30 боевых машин, и в первый же день было потеряно десять, причём два танка были захвачены боевиками. Чуть позже была попытка применения Leopard 2А4 против курдов, но и тут были потери. Интересно, что ликвидировали цель с помощью ПТУР, которыми управляли женщины. Сейчас же немецкие машины придётся ликвидировать металлургам, шахтёрам и профессиональной Российской армии.

Угроза для российской авиации

Передача зенитных ракетных комплексов Shorad Aspide не сыграет особой роли в борьбе за воздушное пространство. Дело даже не в качестве установок, а в их количестве. У Испании всего 13 таких ЗРК. Количество ракет тоже невелико. Например, на вооружении армии страны 51 ракета, способная поразить цель на расстоянии до 20 километров, и 200 боеприпасов, бьющих до 10 километров.

Существуют и более мощные ракеты для Shorad Aspide. Их максимальное расстояние снятия воздушного объекта — 35 километров. Потолок — 8000 метров. В самой Испании считают, что её оружие эффективно для защиты стратегических объектов. Несмотря на слабые характеристики, под прицел российские воздушные суда попадать всё же могут.

— Угроза есть для штурмовой авиации, работающей на предельно малых высотах. Для тактической и бомбардировочной авиации этот комплекс не представляет никаких угроз. Для вертолётов имеются определённые угрозы и для беспилотной авиации, а также крылатых ракет, которые действуют на малых и предельно малых высотах, — пояснил экс-начальник Зенитно-ракетных войск РФ Сергей Хатылев.

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Эксперт отметил, что для борьбы с возможной атакой будут применяться помехи, маскировки и дезинформация, то есть коэффициент снижения боевых возможностей можно умножить на три.

Ожидание оружия

Эксперты считают, что получить танки и батарею ЗРК Украина сможет к концу лета. Прежде всего украинских военных требуется обучить. И, самое главное, боевую технику требуется привести в порядок, а танкам 1995 года, которые стояли на хранении, ремонт обязательно проводить нужно.

— Никакой реальной помощи это Украине не окажет, так как делается это всё очень спустя рукава. Во-первых, делается это не системно, а строго в качестве демонстрации лояльности США: вот мы, военные союзники, выполняем свой долг. США требуют — они выполняют. Во-вторых, количественно эти поставки мизерные. Более того, зачастую страны Запада таким образом решают свою проблему. Им всё равно нужно часть техники утилизировать по причине устаревания, вот они её и отдают Украине, пускай и в долг. США это тоже выгодно, так как новое оружие закупают у них. Это же не благотворительность, — считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

К тому же возможен вариант, что оружия вообще не будет. Виктор Литовкин полагает, что груз может быть разбомблён по дороге. Сейчас же Украине требуется другое оружие.

— Украине жизненно необходимо оружие под 155-й калибр. Обусловлено это тем, что под него снарядов очень много, их выпускают буквально все страны, а значит, можно будет попробовать купировать нарастающий снарядный голод. Однако тут есть и другая сторона: чтобы решить какую-либо задачу, таких гаубиц нужно крайне много. Скажем, если нужно проломить оборону по линии фронта, например длиной в 30–35 километров, то таких пушек нужно около сотни. В случае если они поступают по 10–15 штук, понятно, что при рассредоточении их по позициям всей линии соприкосновения эффекта толком не будет, — пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

Но и этого оружия украинская сторона, вероятно, не получит. В дело вмешалась политика. Так, Италия уже отказывается от поставок. На данное решение повлияли массовые протесты на улицах итальянских городов. Кроме того, местная элита тоже призвала не ввязываться в конфликт на Украине.

— Наша позиция ясна: Италия должна сконцентрировать все усилия на мирном решении. Мы внесли вклад в виде трёх поставок вооружений. И сейчас нам представляется, что наш вклад будет более ценен в дипломатическом плане, — заявил бывший премьер-министр Джузеппе Конте.

В конечном итоге получается, что коренного перелома в военном противостоянии с помощью испанского оружия у Украины совершить не получится, но при этом нанести урон она всё же может. Вопрос доставки остаётся открытым, так как недовольство и усталость от украинского кризиса в Европе только нарастают.

Фото © Fernando Camino / Cover / Getty Images Доедет ли испанское вооружение до фронта? 0 Да, и будет успешно применяться Будет уничтожено по дороге Испания не передаст танки и ЗРК Украине