ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Что пишут западные СМИ про победы России на Украине

Политолог Дмитрий Родионов — о поменявшейся риторике западного общества, которое начинает свой разворот не с элит, а с обычных журналистов, блогеров и экс-военных.

Опубликовано 7 июня 2022, 14:23
83694
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Запад начинает признавать победу России в боевых действиях на Украине. С таким заявлением в эфире итальянского телеканала La7 выступил журналист Марко Травальо. Он подверг критике публикации в европейских СМИ, в которых распространяют недостоверную информацию о Российской армии и о том, что она якобы терпит поражение на Украине.

О поражении России я читал только в газетах. На поле боя его ни разу не было. <…> В общем, Россия одерживает победу, берет всё, что её интересует, — подчеркнул он, добавив, что, по его мнению, Италия должна была не снабжать Украину оружием, а ограничиться гуманитарной помощью, приёмом беженцев и санкциями в отношении Москвы.

На улице Рима. Фото © Simona Granati – Corbis / Corbis via Getty Images

На улице Рима. Фото © Simona Granati – Corbis / Corbis via Getty Images

Последний вывод, конечно, категорически неправильный, не дошёл ещё синьор Травальо до той светлой мысли, посетившей его коллег: санкции совершенно бесполезны. Но то, что он видит реальность в ходе боевых действий на Украине и не боится говорить об этом вслух, уже прогресс.

О том, что ВСУ потеряли много иностранной артиллерии, неожиданно открыто пишет редактор The Economist Шашанк Джоши.

Недавно я узнал одну интересную вещь: Украина теряет много артиллерии из-за плохого обслуживания, часть её приходится отправлять обратно в Польшу для ремонта,рассказал он в "Твиттере".

Об этом же пишут и в Америке. Как заявил в ходе своего выступления на Совете по международным делам экс-заместитель командующего Европейским командованием ВС США генерал-лейтенант Стивен Твитти, на сегодняшний день ситуация на Украине складывается совсем не в пользу Киева.

Я думаю, что война в Донбассе поворачивается в пользу русских, — отметил он, добавив, что ВС РФ в ходе спецоперации перешли, по его мнению, от тактики широкого наступления к взятию отдельных городов. Россия, по его мнению, не вкладывает в военные действия боевую мощь с пехотой и танками, а собрала свою артиллерию и именно так добивается успеха.

Разница лишь в том, что у России чертовски большая боевая мощь, намного большая, чем у украинцев. Поэтому нет никакого способа, чтобы украинцы когда-либо уничтожили или победили русских, — констатировал он, добавив, что у Киева нет и никогда не будет сил для того, чтобы вынудить ВС РФ уйти с территории Украины.

Интересная дискуссия развернулась в эфире телеканала Fox News, ведущая которого Лора Ингрэм задалась вопросом:

Мы отправляем на Украину вооружение на многие миллиарды долларов — действительно ли это делается для обеспечения победы Украины? Или же это просто ненужное продление кровопролития в рамках некоего тщеславного проекта внешнеполитической элиты, которая была неправа практически во всём за последние два десятилетия?

Украинская военная техника в Северодонецке. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Украинская военная техника в Северодонецке. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

На это гость программы журналист Гленн Гринвальд высказал предположение, что действия Вашингтона свидетельствуют о безразличии как к жизням украинцев, так и к интересам американского народа:

Каким образом эта война служит интересам американского народа? Никаким. Очевидно, что она служит интересам узкой прослойки в Вашингтоне: производителям оружия, людям в аппарате безопасности, для которых такие вещи — источник денег и власти.

Гринвальд тоже заметил, как сильно изменилось в последние пару недель освещение украинского кризиса на Западе:

Первые три месяца СМИ почти совсем не признавали успехов России. Их послушать — так Украина разгромила гораздо более мощные Вооружённые силы России много раз… А теперь СМИ признают, что они (русские. — Прим Лайфа), по сути, взяли под контроль огромную часть Восточной Украины, что Путин и называл своей целью с самого начала.

Для возвращения территорий, утраченных киевской властью после начала военной операции, Америке пришлось бы пойти на "жертвы, значительно превышающие те, с которыми американцы готовы или должны быть готовы мириться", убеждён Гринвальд.

О том, что украинская армия может потерять контроль над Донбассом к августу, со ссылкой на оценку германских спецслужб пишет Der Spiegel. Авторы материала указывают на опасения ведомства, что украинское сопротивление "может быть сломлено в течение ближайших четырёх-пяти недель".

В ходе секретных брифингов в последние дни аналитики BND отметили, что, хоть русские продвигаются медленнее, чем в начале военных действий, они способны каждый день завоёвывать небольшие участки территории, — говорится в тексте статьи. В итоге, по мнению представителей разведки, ВС РФ смогут взять под контроль весь Донбасс.

Фото © Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency via Getty Images

Фото © Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency via Getty Images

Провалы украинской армии признал в интервью Welt немецкий генерал в отставке Клаус Виттман, который заявил, что Россия всего за неделю смогла значительно развить успех спецоперации, набрав больше позиций, чем за весь май. Киев же не может перехватить инициативу.

Давление со стороны Российских вооружённых сил усиливается. Они собирают всё, что у них есть, чтобы победить в Донбассе. И им уже принадлежит 90% Луганской области. Когда президент Зеленский говорит, что давление усиливается, ситуация очень серьёзная. Русские пытаются окружить некоторые города, такие как Северодонецк. Я оцениваю боевой дух и готовность русских солдат не лучше, чем в последние несколько месяцев. Но вы должны быть реалистами: российская огневая мощь намного выше, заявил он.

О том, что Западу следует подтолкнуть Киев к переговорам с Россией, заявил The National Interest Хью Де Сантис — эксперт, занимавшийся вопросами НАТО и контроля над вооружениями в Госдепартаменте при 40-м президенте США Рональде Рейгане.

По его словам, победа Украины маловероятна, единственной реалистичной целью является достижение результата путём переговоров. Для этого президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники в Восточной Европе и странах Балтии должны согласиться с тем, что Украина будет соблюдать нейтралитет.

Ранее The American Thinker написал, что эскалация ситуации вокруг Украины закончится для США и НАТО катастрофой. По словам автора материала Фрэнка Ховарда, Соединённым Штатам и их союзникам необходимо понять беспокойство России и её оборонные интересы и надавить на Зеленского, чтобы тот согласился на такой формат урегулирования конфликта, который позволит русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России.

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Кроме того, США должны прекратить поставки Киеву военной техники, которая могла бы угрожать российскому флоту в Чёрном море или целям на территории самой России. Автор также выразил солидарность с экс-госсекретарём США Генри Киссинджером, который, выступая на экономическом форуме в Давосе, заявил, что Запад должен отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а последней стоит пойти на территориальные уступки.

Как Россия может наказать Болгарию, Черногорию и Македонию за срыв полёта Лаврова
Как Россия может наказать Болгарию, Черногорию и Македонию за срыв полёта Лаврова

"Интересы Украины — не наши" — статью с таким названием выпустил редактор-основатель The American Conservative Патрик Дж. Бьюкенен. В ней он констатирует, что Москве удалось захватить Мариуполь, Азовское море и сухопутный коридор в Крым и, похоже, она движется к господству над всем Донбассом и не собирается вступать в переговоры.

Исходя из этого, дальнейшая эскалация чревата прямым столкновением России и НАТО, а значит, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно сказать, что военные интересы Вашингтона и Киева расходятся.

Независимость, территориальная целостность и демократическое правление Украины никогда не оправдают войну с Россией, которая может поставить под угрозу безопасность США, а в случае эскалации — существование нашей страны, написал он.

Что ж, хочется пожелать нынешним политическим элитам ЕС и США осознать это. Увы, на Западе адекватность — как правило, свойство людей, не занимающих высших должностей: журналистов, блогеров или политических и военных отставников, которые, лишившись рычагов управления, почему-то начинают здраво оценивать ситуацию. Этой адекватности всегда не хватало действующим элитам.

https://static.life.ru/publications/2022/6/7/1116118765925.925.jpg

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Почему западные СМИ вынуждены признавать победу России в спецоперации?

0
Почему оружие Мадрида может угрожать российским штурмовикам
Почему оружие Мадрида может угрожать российским штурмовикам
BannerImage
Авторы
Дмитрий Родионов
Дмитрий Родионов
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!