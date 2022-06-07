Что пишут западные СМИ про победы России на Украине Политолог Дмитрий Родионов — о поменявшейся риторике западного общества, которое начинает свой разворот не с элит, а с обычных журналистов, блогеров и экс-военных. 83694 83694 Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Запад начинает признавать победу России в боевых действиях на Украине. С таким заявлением в эфире итальянского телеканала La7 выступил журналист Марко Травальо. Он подверг критике публикации в европейских СМИ, в которых распространяют недостоверную информацию о Российской армии и о том, что она якобы терпит поражение на Украине.

— О поражении России я читал только в газетах. На поле боя его ни разу не было. <…> В общем, Россия одерживает победу, берет всё, что её интересует, — подчеркнул он, добавив, что, по его мнению, Италия должна была не снабжать Украину оружием, а ограничиться гуманитарной помощью, приёмом беженцев и санкциями в отношении Москвы.

На улице Рима. Фото © Simona Granati – Corbis / Corbis via Getty Images

Последний вывод, конечно, категорически неправильный, не дошёл ещё синьор Травальо до той светлой мысли, посетившей его коллег: санкции совершенно бесполезны. Но то, что он видит реальность в ходе боевых действий на Украине и не боится говорить об этом вслух, уже прогресс.

О том, что ВСУ потеряли много иностранной артиллерии, неожиданно открыто пишет редактор The Economist Шашанк Джоши. — Недавно я узнал одну интересную вещь: Украина теряет много артиллерии из-за плохого обслуживания, часть её приходится отправлять обратно в Польшу для ремонта, — рассказал он в "Твиттере".

Об этом же пишут и в Америке. Как заявил в ходе своего выступления на Совете по международным делам экс-заместитель командующего Европейским командованием ВС США генерал-лейтенант Стивен Твитти, на сегодняшний день ситуация на Украине складывается совсем не в пользу Киева.

— Я думаю, что война в Донбассе поворачивается в пользу русских, — отметил он, добавив, что ВС РФ в ходе спецоперации перешли, по его мнению, от тактики широкого наступления к взятию отдельных городов. Россия, по его мнению, не вкладывает в военные действия боевую мощь с пехотой и танками, а собрала свою артиллерию и именно так добивается успеха.

— Разница лишь в том, что у России чертовски большая боевая мощь, намного большая, чем у украинцев. Поэтому нет никакого способа, чтобы украинцы когда-либо уничтожили или победили русских, — констатировал он, добавив, что у Киева нет и никогда не будет сил для того, чтобы вынудить ВС РФ уйти с территории Украины.

Интересная дискуссия развернулась в эфире телеканала Fox News, ведущая которого Лора Ингрэм задалась вопросом: — Мы отправляем на Украину вооружение на многие миллиарды долларов — действительно ли это делается для обеспечения победы Украины? Или же это просто ненужное продление кровопролития в рамках некоего тщеславного проекта внешнеполитической элиты, которая была неправа практически во всём за последние два десятилетия?

Украинская военная техника в Северодонецке. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

На это гость программы журналист Гленн Гринвальд высказал предположение, что действия Вашингтона свидетельствуют о безразличии как к жизням украинцев, так и к интересам американского народа: — Каким образом эта война служит интересам американского народа? Никаким. Очевидно, что она служит интересам узкой прослойки в Вашингтоне: производителям оружия, людям в аппарате безопасности, для которых такие вещи — источник денег и власти.

Гринвальд тоже заметил, как сильно изменилось в последние пару недель освещение украинского кризиса на Западе: — Первые три месяца СМИ почти совсем не признавали успехов России. Их послушать — так Украина разгромила гораздо более мощные Вооружённые силы России много раз… А теперь СМИ признают, что они (русские. — Прим Лайфа), по сути, взяли под контроль огромную часть Восточной Украины, что Путин и называл своей целью с самого начала.

Для возвращения территорий, утраченных киевской властью после начала военной операции, Америке пришлось бы пойти на "жертвы, значительно превышающие те, с которыми американцы готовы или должны быть готовы мириться", убеждён Гринвальд.

О том, что украинская армия может потерять контроль над Донбассом к августу, со ссылкой на оценку германских спецслужб пишет Der Spiegel. Авторы материала указывают на опасения ведомства, что украинское сопротивление "может быть сломлено в течение ближайших четырёх-пяти недель".

— В ходе секретных брифингов в последние дни аналитики BND отметили, что, хоть русские продвигаются медленнее, чем в начале военных действий, они способны каждый день завоёвывать небольшие участки территории, — говорится в тексте статьи. В итоге, по мнению представителей разведки, ВС РФ смогут взять под контроль весь Донбасс.

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Провалы украинской армии признал в интервью Welt немецкий генерал в отставке Клаус Виттман, который заявил, что Россия всего за неделю смогла значительно развить успех спецоперации, набрав больше позиций, чем за весь май. Киев же не может перехватить инициативу.

— Давление со стороны Российских вооружённых сил усиливается. Они собирают всё, что у них есть, чтобы победить в Донбассе. И им уже принадлежит 90% Луганской области. Когда президент Зеленский говорит, что давление усиливается, ситуация очень серьёзная. Русские пытаются окружить некоторые города, такие как Северодонецк. Я оцениваю боевой дух и готовность русских солдат не лучше, чем в последние несколько месяцев. Но вы должны быть реалистами: российская огневая мощь намного выше, — заявил он.

О том, что Западу следует подтолкнуть Киев к переговорам с Россией, заявил The National Interest Хью Де Сантис — эксперт, занимавшийся вопросами НАТО и контроля над вооружениями в Госдепартаменте при 40-м президенте США Рональде Рейгане.

По его словам, победа Украины маловероятна, единственной реалистичной целью является достижение результата путём переговоров. Для этого президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники в Восточной Европе и странах Балтии должны согласиться с тем, что Украина будет соблюдать нейтралитет.

Ранее The American Thinker написал, что эскалация ситуации вокруг Украины закончится для США и НАТО катастрофой. По словам автора материала Фрэнка Ховарда, Соединённым Штатам и их союзникам необходимо понять беспокойство России и её оборонные интересы и надавить на Зеленского, чтобы тот согласился на такой формат урегулирования конфликта, который позволит русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России.

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Кроме того, США должны прекратить поставки Киеву военной техники, которая могла бы угрожать российскому флоту в Чёрном море или целям на территории самой России. Автор также выразил солидарность с экс-госсекретарём США Генри Киссинджером, который, выступая на экономическом форуме в Давосе, заявил, что Запад должен отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а последней стоит пойти на территориальные уступки.

"Интересы Украины — не наши" — статью с таким названием выпустил редактор-основатель The American Conservative Патрик Дж. Бьюкенен. В ней он констатирует, что Москве удалось захватить Мариуполь, Азовское море и сухопутный коридор в Крым и, похоже, она движется к господству над всем Донбассом и не собирается вступать в переговоры.

Исходя из этого, дальнейшая эскалация чревата прямым столкновением России и НАТО, а значит, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно сказать, что военные интересы Вашингтона и Киева расходятся.

— Независимость, территориальная целостность и демократическое правление Украины никогда не оправдают войну с Россией, которая может поставить под угрозу безопасность США, а в случае эскалации — существование нашей страны, — написал он.

Что ж, хочется пожелать нынешним политическим элитам ЕС и США осознать это. Увы, на Западе адекватность — как правило, свойство людей, не занимающих высших должностей: журналистов, блогеров или политических и военных отставников, которые, лишившись рычагов управления, почему-то начинают здраво оценивать ситуацию. Этой адекватности всегда не хватало действующим элитам.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев Почему западные СМИ вынуждены признавать победу России в спецоперации? 0 Потому что другого пути нет Западным журналистам важна адекватная информация Анализ военных действий доступен большинству

Авторы Дмитрий Родионов