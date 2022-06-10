Что будет с Приднестровьем и почему готовится война с Россией Экс-президент Молдавии заявил о том, что его страна может быть оккупирована Румынией, а попытка поглощения вызовет новую войну в Европе. 45216 45216 Обложка © Shutterstock

В ближайшее время с карты мира может исчезнуть ещё одна страна. В этот раз на очереди — Молдавия. Давно обсуждаемая интеграция с Румынией может обернуться аннексией бывшей советской республики и новой войной в Европе. По словам экс-президента Игоря Додона, в стране сложилась неблагоприятная обстановка, что и требуется румынской стороне. Полномасштабный кризис охватывает энергетику, продовольственную безопасность и социальную сферу.

— Для подготовки технического объединения было необходимо, чтобы Республика Молдова продемонстрировала неспособность самостоятельно обеспечить экономическую, энергетическую и территориальную безопасность, — написал бывший президент Молдавии Игорь Додон.

Кроме этих проблем нельзя забывать о Приднестровье, которое является непризнанным государством. Усугубляется вопрос территориальной целостности и Гагаузии.

Аннексия Молдавии

Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Фото © ТАСС / ЕРА / DUMITRU DORU

Исходя из сообщений Додона, Румыния готовится ввести свои войска на территорию Молдавии и присоединить страну. Для оправдания ввода войск НАТО создаётся мнимая российская угроза.

— Без спроса мнения граждан, вопреки конституционным нормам готовится техническое и политико-военное объединение с соседней страной, которое впоследствии попытаются формализовать и юридически легализовать парламентское большинство ПДС и захваченный Конституционный суд под защитой иностранных войск, — отметил экс-президент.

Всё это будет происходить на фоне ухудшения уровня жизни в самой Молдавии. То есть Румыния будет выставлена неким спасителем. При этом ситуацию внутри страны раскачивает команда Майи Санду. Интересно, что в руководстве Молдавии уже сидят граждане Румынии. Далеко ходить не надо, президент страны Майя Санду сама призналась в наличии у неё румынского паспорта. Службу информации и безопасности Республики Молдова возглавил Александр Мустяцэ. Он тоже обладатель паспорта Румынии.

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Всего же в Молдавии румынским документом обладает около одного миллиона человек, о чём свидетельствует госсекретарь Департамента по связям с Молдавией при Правительстве Румынии Адриан Дупу. Стоит отметить, что население Молдавии — почти 2,5 миллиона человек. Таким образом, вялотекущее присоединение к Румынии уже идёт.

Вопрос Приднестровья

Вопрос левого берега Днестра остаётся открытым. Безусловно, население Приднестровья не захочет входить в состав Румынии, равно как и не собирается в Молдавию. В случае начала слияния в дела Приднестровской Молдавской Республики, скорее всего, вмешается Россия.

— Естественно, мы недопустим того, чтобы Приднестровье когда-либо вошло в состав Румынии. Если Молдова интегрируется, то Россия признает суверенитет Приднестровья. Дальше нужно прорубить туда коридор, — отметил политолог Дмитрий Родионов. Эксперт считает, что в результате интеграции Молдавия может потерять и Гагаузию, а также Бельцы, где проживает большое число русскоязычного населения.

Нельзя исключать, что вопрос Приднестровья попытаются решить военным путём. Для этого создана благоприятная почва. Во-первых, Приднестровье считается частью Молдавии, а во-вторых, в Молдавии принят закон, позволяющий румынский войскам заходить на территорию страны.

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— Возможно, в Приднестровье начнётся новая война. Вероятность этого весьма высока. Думаю, что через некоторое время мы дойдём до Одессы и сможем помочь русским Приднестровья защитить себя, — заявил депутат Государственной думы Александр Бородай. Не исключено, что это приведёт к прямому столкновению России со страной НАТО. Парламентарий напомнил, что Североатлантический альянс, не объявляя войну, уже ведёт её украинскими руками.

Сроки интеграции

Игорь Додон в своей публикации не назвал чётких сроков объединения Молдавии и Румынии, однако дал понять, что процесс будет запущен после грядущей зимы. Он считает, что осень и зима будут холодными и голодными, что вызовет ещё больше недовольства в обществе, а, как мы помним, именно такая реакция, по мнению экс-президента, нужна властям двух стран.

Подтолкнуть к интеграции может спецоперация. Тему приближения российских войск поднимал экс-премьер Молдавии Юрий Лянкэ. Он заявил, что защитить Молдавию сможет только Румыния, так как страна в НАТО. Нельзя не сказать, что Лянкэ — обладатель гражданства Румынии и даже больше: он баллотировался в румынский сенат.

Премьер-министр Молдавии Юрий Лянкэ. Фото © ТАСС / Вадим Денисов

— Всё зависит от итогов спецоперации. Если она частично затронет Бессарабский регион, то Приднестровье не сможет остаться безучастным. Соответственно, в этой ситуации вопрос существования Молдавии будет актуальным. Нынешние молдавские элиты не против интеграции, просто на данный момент в Бухаресте нет интеграционного запала и ресурсов, но его можно будет имитировать ровно в тот момент, когда российские войска окажутся в Одесской области, — отметил политолог Олег Бондаренко.

Успехи России в спецоперации на Украине могут подтолкнуть правительство в Бухаресте перейти к более активным действиям в Молдавии. Дмитрий Родионов считает, что спецоперация может побудить Румынию к поглощению не только Молдавии, но и части Украины. Сейчас же слова Додона, находящегося под домашним арестом, можно воспринимать как некую пугалку, но очень актуальную.

Фото © Shutterstock Присоединит ли Румыния Молдавию? 0 Да, вместе с Приднестровьем Присоединит только отдельные регионы Молдавии Интеграции не будет

Авторы Даниил Черных