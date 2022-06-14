Зачем главы Франции, Германии и Италии поедут в Киев Париж, Берлин и Рим хотят заморозить украинский конфликт и едут узнать, от каких территорий готов отказаться Киев. 61640 61640 Обложка © Shutterstock

Итальянская газета La Stampa сообщила, ссылаясь на источники, что 16 июня премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц намерены посетить Киев. Накануне премьер посетит Израиль, где также обсудит конфликт на Украине. Ранее Bild am Sonntag предложил версию визита, обозначив центральные темы: поставки вооружений Украине и поддержку заявки украинской стороны на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Однако на самом деле у представителей ЕС могут быть совсем другие задачи, считают политологи. Речь идёт о попытках прозондировать почву и выяснить, в каких пределах украинские элиты готовы отказаться от украинских регионов в пользу России, а также возможна ли заморозка конфликта. Именно такой вариант был бы наиболее удобен европейским элитам, оказавшимся не готовыми к реализованному Россией сценарию.

ЕС больше, чем американцы, готов к сдаче Киева. Потому что европейцы тянут основное ярмо всех проблем, связанных с украинским кейсом. С одной стороны, европейские элиты частично трансатлантические — и они не будут действовать в отрыве от американцев. Помимо этого есть позиция Восточной Европы, которая категорически против любых уступок России. Существует также и вопрос европейской солидарности.

— Берлин, Париж и Рим могли бы согласиться отдать Москве Украину, но если будет против Восточная Европа, то они не проведут решение через ЕС. Для них концепция европейского единства нерушима даже вопреки здравому смыслу и обрушению экономики. Это происходит потому, что они не до конца поняли, что попали в экономический капкан, из которого не смогут выбраться, — говорит доцент Финуниверситета Геворг Мирзаян.

Задачи Драги, Макрона и Штольца

Эмманюэль Макрон совершает традиционные действия для европейского руководителя. С одной стороны, он хочет продемонстрировать приверженность тактике поддержки Украины со стороны Европейского союза, с другой — понять, насколько интересы Франции соответствуют планам Киева и что произойдёт в дальнейшем с Украиной, уверен политолог Алексей Мухин.

Эмманюэль Макрон. Фото © Shutterstock

— Макрон пытается позиционировать себя как общеевропейского лидера в условиях отсутствия сильных политиков вроде Ангелы Меркель. У него есть уникальный шанс сформировать группу поддержки, которая в дальнейшем позволит ему институализироваться на уровне ЕС. Вполне вероятно, что он будет претендовать на должности в Брюсселе. Но на данном этапе цели утилитарные. Ситуация с "Азовсталью" показала неуступчивость российского руководства перед европейскими политиками, и Макрон попытается выстроить более действенные механизмы для того, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте по итогу разрешения так называемого украинского кейса. Ему необходимо сыграть роль миротворца и человека, который чуть ли не остановил развитие европейского конфликта. Что станет для него хорошей строчкой в резюме для того, чтобы претендовать на какую-то наднациональную роль в ЕС, — отметил Мухин.

На случай подписания договора о дальнейшей судьбе Украины Макрон попытается перетянуть одеяло на себя, то есть представить это как собственную инициативу. А у Олафа Шольца нет европейских амбиций, но у тех, кто стоит за ним, похоже, имеются подобные планы.

— Шольц лоялен в отношении атлантических групп, но важно понять, что он не функционален для них, потому что военная поддержка со стороны Германии носит крайне ограниченный характер. Думаю, что он хочет продемонстрировать бурную деятельность, но реально помогать Украине не собирается, понимая, что судьба специальной военной операции уже определена и в дальнейшем придётся договариваться с Россией, — полагает Мухин.

Марио Драги. Фото © Shutterstock

Рим уже продемонстрировал даже фактическую поддержку позиции России на уровне духовенства: напомним, папа римский в интервью той же La Stampa отмечал, что "лай НАТО в дверь России" спровоцировал кризис на Украине. И хотя это высказал духовный лидер Италии, технически политическая власть, вероятно, тоже пришла к аналогичному выводу, раз накануне встречи итальянский премьер намерен обсудить украинский вопрос в Израиле.

Зондирование ситуации в Киеве

Скорее всего, визит в Киев связан с демонстрацией поддержки и моральной помощи Киеву. Сейчас европейцы пытаются прозондировать, от каких территорий украинская элита готова отказаться в пользу России.

— Дело ведь не только в Зеленском, но и во всей украинской элите. На что готова сейчас прослойка людей, находящаяся на Украине у власти. Похоже, что их надежды на затягивание военной операции и усталость российской экономики не оправдаются. Если визит всё-таки состоится, это будет зондаж. Европейцы хотят понять, каковы настроения в Киеве, готовы ли украинцы уступать. При всей упрямости американской администрации Европа понимает, что ситуация на земле меняется. И если она трансформируется в итоге так, что они не будут готовы к этому, то это выльется для них в ещё большие потери, чем есть у них сейчас, — считает доцент Финуниверситета Геворг Мирзаян.

Статус-кво

Европейские лидеры сегодня заинтересованы в промежуточном статус-кво по украинскому кризису, который вскрыл многие изъяны в организации европейской безопасности. Они хотели бы остановить ситуацию хотя бы на какое-то время. Макрон сейчас озабочен ситуацией внутри страны, по итогам парламентских выборов его коалиция хоть и победила, но с минимальным отрывом от оппозиционного блока Меланшона, что выглядит весьма сомнительно.

Олаф Шольц. Фото © Shutterstock

— Это говорит о некоем расколе французского общества пополам. Президент Франции заявил сегодня о перестраивании национальной экономики на аварийные рельсы. Тревожное заявление он снабдил формулировкой, что последние подходы в военной сфере, в частности принятие 10-летней программы до 2028 года, недостаточны с точки зрения развития сегодняшних событий, — отметил политолог Алексей Мартынов. — Военная помощь Киеву сегодня выглядит как бездонная бочка, обескровливание собственной безопасности, зависимость от НАТО. Европейцы заинтересованы в заморозке этого конфликта. И сегодня переговоры или варианты колеблются вокруг масштабов территориальных потерь, с которыми Украина должна согласиться в интересах общеевропейской безопасности — скорее всего, так формулируют вопрос в Риме, Берлине и Париже.

Другое дело — насколько они смогут убедить в этом Киев, но им бы хотелось получить какое-то количество времени на реализацию собственных военных программ. Политолог Мартынов считает, что подобная постановка вопроса не ведёт к прочному миру в Европе, скорее, это логика исправления ошибок для того, чтобы подойти к снаряду позднее, когда они будут к этому готовы.

— Эти события были инспирированы если не при деятельном участии европейцев, то при молчаливом согласии как антироссийская история сдерживания и обескровливания России. Что привело к обратному эффекту. Сейчас это стало очевидно, — считает Мартынов.

Европейцы проговариваются, и это звучит в обсуждении территориальных потерь Киева с разных трибун. И дискуссия сейчас развивается в ключе — какая часть Украины перестанет ею быть. Возможно, лидеры Италии, Франции и Берлина привезут в Киев некие ответы на вопрос о гарантии безопасности. В том же направлении мыслят и в Польше — совершенно некомпетентная политика власти Украины приводит к краху её государственности. Киеву придётся заплатить за это территорией и людьми, и это касается не только освобождённых городов Юго-Востока, но и претензий Польши на западные области Украины, полагают в Варшаве.

Фото © Shutterstock Обсуждают ли в Европе вопрос капитуляции Украины? 0 Возможно, только в Западной Европе Хотят разделить Украину Надеются остановить спецоперацию России

Авторы Елена Стафеева