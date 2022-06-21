Почему Берлин и Париж боятся "унизить Москву" и почему СМИ обвиняют их в отказе помогать Украине Журналист Игорь Мальцев — о том, почему СМИ обрушились на лидеров Франции и Германии, якобы вступивших в заговор против Киева, а на самом деле пытающихся прекратить политико-экономическое самоубийство 10795 10795 Обложка © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Туристический сезон в самом разгаре — в Киев каждый день валят ВИП-туристы, которые, оказывается, совсем не боятся раскатывать на поезде из Европы в Киев, несмотря на все рассказы украинцев о войне у порога столицы. К истерике этих мы уже привыкли так же, как к их вранью, а вот что забыли там глава Еврокомиссии, Макрон с Шольцем (и какой-то бессмысленный президент какой-то бессмысленной страны по соседству)? Что забыл там Борис Джонсон, который и со своими-то коллегами по партии даже справиться не может? Тут всё просто: если они ездят по отдельности, то и задачи у них разные. Отдельные.

Фрау фон дер Ляйен занята тем, чтобы всеми правдами — и в основном (на 100%) неправдами — нарисовать на лбу Зеленскому две заветные буквы — EU. Почему неправдами? Потому что объявление Украины даже кандидатом в кандидаты нарушает все правила, которые установлены для этой процедуры, а заодно демонстрирует крайне пренебрежительное отношение Брюсселя к другим странам, уже стоящим в очереди, да ещё и не одно десятилетие. С такой психопатической активностью явно не согласно несколько стран Евросоюза. И тихо, про себя, ещё несколько.

Судя по тому, что Макрон с Шольцем потихоньку продвигали в Киеве свою, несколько отличающуюся от брюссельской, повестку, именно Франция и Германия рассматривают иные способы втянуть Киев в Европу, при этом по возможности никого не унизив. Например, организовать формат, который теперь называют Е-40. И где будут несколько иные критерии приёма, под которые легко может попасть и Украина со всей своей коррупцией, слабой экономикой, да ещё и вооружённым конфликтом, который тянется последние восемь лет.

Но сторонние наблюдатели, которым, впрочем, веры нет вовсе — спасибо, мы уже убедились в качестве политического анализа — начали говорить о том, что якобы Франция и Германия убеждают Зеленского вернуться за стол переговоров и, может даже, прекратить огонь. Подтверждений этому нет никаких. Так, очередной wishful thinking, так как центр принятия решений расположен и не в Киеве, и не в Париже, и не в Германии. Так что обвинения прессы по адресу Макрона – Шольца насчёт того, что они вступили в некий сговор против Киева, — это не более чем разговор журналистов с украинскими пропагандистами и фейкомётами. Киеву нужны обе страны только как источник денег и оружия. Слушают там других людей в другой стране.

Тем не менее похоже, что некие движения происходят. Во всяком случае, Германия и Франция, якобы "вступившие в заговор", на самом деле пытаются остановиться в шаге от политического и экономического самоубийства. "Германия выступает против "унижения" России и готова для этого пренебречь помощью Украине", — написал в статье для журнала Foreign Policy эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф.

Если взять теорию Рафа за некую отправную точку, то есть в ней два ключевых понятия — "унижение" и "Германия". Новым немецким политикам типа Хабека и Бербок сложно верить: они относительно молодые и очень плохо образованные люди. Но Шольц — другое дело, и, что вполне возможно, на слове "унижение" его триггерит по полной.

Как любого немца, которому не отбили мозги "смузечной" пропагандой. Потому что история падения той старой Германии, у которой были все возможности стать великой индустриальной державой без всякого Гитлера и лагерей, началась именно с унижения Германии. С унижения и ограбления Германии Британией и Францией, за которыми, как это теперь водится, стояли США, сделавшие всё, чтобы Германию не только унизить на международном уровне, но и чтобы в Германии начался реальный голод. Вспомните историю выплат немецких долгов Парижу и Лондону, которые оказались американскими деньгами и процентами. Что в конце концов привело к социальному взрыву и приходу ефрейтора Первой мировой к неограниченной власти.

И Шольц это знает и помнит — со стороны жертвы. И Франция помнит — со стороны унижавшего и растоптавшего. Поэтому всплывает в их сферах тезис "Давайте не унижать Москву", и к гуманизму это не имеет никакого отношения. Чистый страх.

И только поляки ещё ничего не поняли. Для них "унижение России" — это национальный вид спорта и деревенский праздник. У них небольшой запас оперативной памяти, и сейчас она вся занята мечтами о безграничном единении с Украиной — то есть об аннексии западных территорий UA. Не до исторических размышлений.

Потом на следующем поезде приехал Борис Джонсон, у которого интересы совершенно иные, нежели у Брюсселя, Франции и Германии. А можно уже как-то покончить с этим поездом?

Придётся ли Макрону и Шольцу применить более жёсткие меры принуждения Киева к миру? 0 Опять поговорят и перестанут Придётся сделать это осенью Пока в Вашингтоне не дадут команду, Зеленский не козырнёт

Авторы Игорь Мальцев