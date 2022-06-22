Почему Запад потеряет Украину сразу после освобождения Одессы Город позволяет контролировать не только порт и нефтегазовые поля ряда шельфов, является хабом по переброске вооружения, вывоза запасов зерна Украины и пультом для Лондона по разморозке конфликтов. 32703 32703 Фото © Scott Peterson / Getty Images

Украинская армия пытается деблокировать порты и расширить каналы снабжения оружием ВСУ, плюс ко всему вывезти зерно на Запад. Обострение конфликта вокруг Одессы и острова Змеиный эксперты связывают именно с этой одной из главных задач Киева. Битва за Город-герой с Западом началась уже сейчас, констатирует бывший депутат Верховной рады Олег Царёв, объясняя удары по российским кораблям, позициям ВС РФ на острове Змеиный и вышкам "Черноморнефтегаза". Сейчас одесситы в панике пытаются эвакуировать свои семьи, ожидая ответа эскадры ЧФ, которая "выстроилась в боевой порядок".

— Запад до подписания мирных соглашений делает всё, чтобы Россия не заняла Одессу. Без Одессы ценность Украины значительно снижается. Проект Междуморья без Одессы неосуществим. Он важен для того, чтобы получить подконтрольный Великобритании санитарный кордон между Азией и Европой от Чёрного до Балтийского моря. Отделить подконтрольными странами Россию с Китаем от Европы, тем самым получить контроль над Россией, Китаем и Европой — давняя мечта Великобритании, — считает экс-нардеп Верховной рады Олег Царёв.

Порт Одессы. Фото © Uriel Sinai / Getty Images

Он уверен, что для того, чтобы разблокировать Одессу, Великобритания пойдёт на всё, нарушив красные линии для достижения своих целей. Это связано с тайными поставками тяжёлого вооружения и новейших технологий.

— Активность Британии в Одессе была довольно серьёзной. Россией город рассматривается в том числе и как порт, который создаёт угрозу Крыму. Кроме того, это ещё и логистический хаб, через который Киев может выводить остатки своих запасов зерна. Если Россия освободит Одесскую область, то ситуация для Лондона усложнится. У них есть свои позиции в Болгарии и Румынии, поэтому нельзя сказать, что они уйдут из Чёрного моря, но им станет работать несколько сложнее. Украина интересует Британию не только геостратегически, но и как территория, с которой можно периодически размораживать конфликты с Россией, — рассказал политолог Малек Дудаков.

По его мнению, Лондон при потере этого региона будет использовать другие области Незалежной, чтобы контролировать ситуацию. Поэтому после потери "жемчужины у моря" британская тактика поменяется, но стратегия останется.

Безумная атака на Змеиный

Британия пытается соорудить из острова Змеиный крипту, где вместо мощей святых под своды некоего жертвенного храма будут заложены кости украинских солдат, павших за этот остров. Иначе сложно объяснить безуспешные и бессмысленные атаки ВСУ, где с жизнью прощаются все, кто пытается атаковать крохотный клочок суши. Очередной целью противника было нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову, а затем высадка десанта и его захват.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Но воздушный налёт полутора десятков ударных БПЛА был отбит российскими ПВО ЗРК "Панцирь" и "Тор". Все беспилотники были уничтожены, как и четыре ракеты "Точка-У" и 21 реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган". Неудача заставила ВСУ отказаться от высадки десанта. Помимо неудачной атаки на остров ВСУ атаковали платформы "Черноморнефтегаза", уничтожив одну из них.

Что произошло на платформах "Черноморнефтегаза"

После удара по буровым вышкам "Черноморнефтегаза" погибли мирные граждане России. До этого над нефтяными платформами велась тщательная разведка с американских спутников. Ответом ВС РФ стали массированные удары в Одесской области по военной инфраструктуре.

В ответ на диверсии Киева крылатыми ракетами "Оникс" на военном аэродроме Школьный в районе Одессы ликвидированы ангары с украинскими "Байрактарами", на острове Кубанский уничтожено два артиллерийских взвода 155-миллиметровых гаубиц М-777. Помимо этого авиация ВКС России разбомбила две пусковые установки зенитной ракетной системы С-300 в районах Очакова и Тузлы. В ближайшие сутки, судя по всему, ожидается продолжение.

— Предупредить и купировать подобные атаки можно благодаря развёртыванию возле буровых платформ пары фрегатов ПВО проекта 11356 "Буревестник", оснащённых шестиканальными ЗРК "Штиль-1", — считает военкор и автор тг-канала "Старше Эдды" Герман Куликовский. — А также в случае регулярного дежурства самолёта радиолокационного дозора А-50У, который бы обнаруживал приближающиеся украинские Harpoon и "Нептуны", а затем выдавал целеуказание истребителям Су-30СМ морской авиации Черноморского флота.

— Невзирая на полное выведение из строя надводной части ВМСУ и самолётов морской авиации Украины ещё в первые дни специальной военной операции, их береговая противокорабельная компонента продолжает функционировать и насыщаться современными противокорабельными средствами, — отметил военкор.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

— Это и мобильные пусковые установки противокорабельных ракет Harpoon и "Нептун", способные менять позиции сразу после залпа несколькими ракетами, и аналогичные мобильные пусковые установки более перспективных малозаметных британских ПКР Sea Venom ("Морской яд"). Для их обнаружения и перехвата на больших дистанциях необходимо задействование истребителей Су-35С, оснащённых более мощными бортовыми радарами "Ирбис-Э", — пояснил Куликовский.

Корни колонизации Украины Западом

Однако параллельно с военными событиями вскрывается историческая задача Британии и США — дробление Незалежной. О том, что войну в Донбассе ЦРУ готовило ещё в 1957-м, пытаясь спровоцировать антисоветское восстание, сегодня заявил военный обозреватель Александр Артамонов.

По его словам, в 60-х годах американская спецслужба планировала спецоперации на Украине, а поддержать антисоветский мятеж могли во многих регионах УССР, считалось в Америке. Причём разделение за и против Москвы прошло бы примерно по той же границе, которая отделяет сейчас ДНР, ЛНР и Крым от остальной части Украины. Об этом свидетельствует рассекреченное исследование "Факторы сопротивления и зоны действий специальных сил. Украина" 1957 года.

В документе Незалежная поделена на 12 зон по степени лояльности американским интервентам, в чью задачу входила организация восстания против Кремля. Наиболее прозападными признаются Волынская область и Луцкий район, включающий в себя такие города, как Ковель, Луцк, Костополь и Владимирец.

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— У США и стран НАТО были самые разные военные планы по ведению военных операций на территории Советского Союза, в том числе и ядерные бомбардировки. Поэтому это, скорее всего, один из большого количества сценариев, которые на Западе разрабатывали в отношении СССР, — полагает политолог Малек Дудаков.

Контроль над нефтью и портами

— Советский Союз в 60-е годы был слишком силён и не допустил бы такой операции. Поэтому всё это происходит спустя 30 лет после его развала, — отметил военный эксперт Константин Сивков. — Обострение конфликта вокруг Одессы и Змеиного связано не только с деблокадой портов и вывозом зерна, но и с попыткой освободить канал потока оружия для других регионов Украины по линии Румынии. В этот же комплекс факторов входит и отсечение России и Донбасса. Потому что остров контролирует всю северо-западную часть Чёрного моря и прилегающие территории.

Как считает Герман Куликовский, "наличие подразделений морской пехоты и береговых ПКРК на Змеином важно потому, что позволяет оперативно контролировать все морские транспортные пути в северо-западной части Чёрного моря и нефтегазовые поля одесского и крымского шельфов".

Фото © Anastasia Vlasova / Getty Images Почему придётся потерять Одессу? 0 Потому что СВО будет доведена до конца Потому что освобождать нужно все области Украины Даже при поставках серьёзного вооружения ВСУ — Одессу ждёт освобождение Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева