Оборону Белоруссии усилят российским ядерным оружием Что означает для Белоруссии получение российского вооружения, способного нести ядерные заряды, — истребителей Су-35 и ОТРК Искандер-М" и как это повлияет на союзную армию. 9476 9476 Обложка © Shutterstock

Президенты России и Белоруссии на переговорах в Москве пришли к соглашению о том, что республика получит в ближайшее время ОТРК "Искандер-М", способные нести ядерные заряды, а белорусские истребители Су-35 будут модернизированы на авиазаводах РФ и также получат возможность нести ракеты с ядерной боеголовкой. Причиной ускоренного усиления защиты Союзного государства стали тренировочные полёты самолётов НАТО с ядерными зарядами над Белоруссией.

Так, глава Белоруссии Александр Лукашенко напомнил, что в 1941 году Советский Союз был "убаюкан" заверениями о ненападении немецких войск и важно не повторить эту ошибку и "защитить наше Отечество от Бреста до Владивостока".

— Как мы и договаривались, вы ставили вопрос этот, решение у нас принято, мы в течение ближайших нескольких месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые могут применять как баллистические, также и крылатые ракеты, причём как в обычном, так и в ядерном исполнении Владимир Путин Президент России

Накануне переговоров президентов глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным заявил, что обстоятельства диктуют необходимость принять срочные меры по укреплению обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии. А министр иностранных дел России Сергей Лавров, начав своё длинное турне с Баку и выступая с азербайджанской трибуны, сравнил действия Гитлера накануне Второй мировой с современной ситуацией в мире, которую модерируют НАТО и ЕС.

— Гитлер под свои знамёна собрал значительную часть, если не большую часть, европейских стран для войны против СССР. Вот сейчас так же, в том числе и Евросоюз вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счёту войны с РФ Сергей Лавров Глава МИД РФ

Су-35 и ОТРК "Искандер-М"

Истребители Су-35, которые находятся на вооружении ВС Белоруссии, способны работать по воздушным и наземным целям, имеют дальность полёта 3610 км, отлично защищены от ПВО противника. Эти самолёты доказали свою эффективность в Сирии. По словам экспертов, одно звено Су-35 может нарушить управление войсками на обширном участке фронта.

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Однако на экспорт эти истребители поставляют в "усечённом" виде. Если они будут модернизированы и доработаны до уровня российских, то их характеристики сравняются с отечественными. Оснащённые последними видами российских разработок, эти машины ответят на вызовы американских и натовских лётчиков. Чего только стоит бортовая радиолокационная станция Н035 "Ирбис", чья дальность обнаружения по воздушным целям составляет 350–400 километров. Дальность измерения до наземной цели оптико-волоконной пушки ОЛС-35 составит 30 км, до воздушной цели — 20 км, количество сопровождаемых в ИК-диапазоне воздушных целей — до четырёх штук. По сути, Су-35 в исполнении для российских войск — это полноценный и разведчик, и взрывник, а также одновременно и связист.

Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" с дальностью 500 км давно признаны проблемой НАТО из-за того, что боевая часть этого ОТРК является ракетой, способной менять траекторию в зависимости от наличия и степени угрозы с земли. Во время захода на цель по уменьшенной по высоте траектории ракета "Искандера" выводит блок на высоту 50–55 километров, а там поразить её средствами ПВО Северного альянса невозможно. В концепции западного военного блока это один из видов оружия, которое может нанести НАТО неприемлемый ущерб.

Фото © Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Системы обороны России и Белоруссии станут единым целым

В рамках подписанного соглашения о расширении военно-технического сотрудничества Белоруссия полностью будет подключена к системе обороны России, то есть она будет составлять с ней единое целое, полагает военный эксперт Алексей Леонков.

Армия Союзного государства насчитывает всего 64 тыс. человек и не сможет самостоятельно обороняться в случае нападения НАТО. К тому же у неё отсутствует ряд родов и видов войск. Поэтому в сложившейся ситуации необходимо обеспечивать взаимодействие войск двух союзных государств.

— Помимо модернизации истребителей Су-35 и размещения там «Искандеров-М» Белоруссия скорее всего будет подключена к информационной сети ПВО РФ. Речь идет об автоматизированных системах управления войсками – военном интернете, специальных командных линиях, то есть у Белоруссии должны быть все доступы к этим системам, чтобы они могли взаимодействовать со всеми нашими родами и видами войск, — сказал Леоноков. — Скорее всего, у них появится свой центр национальной обороны.

Также эксперт добавил, что Армия Белоруссии и наша группа войск, которая находится в Калининградской области, смогут взаимодействовать в том числе и с российским флотом. То есть в случае начала боевых действий, наш флот сможет получать целеуказания от белорусской армии и работать по этим целям.

— Через 25–30 лет никто и не вспомнит, что Украина (или то, что будет на её месте) делится на Западную и Восточную. И ключевая роль, если этот сценарий реализуется, будет принадлежать Белоруссии. Это далеко идущее следствие передачи Путиным Минску "Искандеров" с возможностью нанесения ядерного удара, — отметил политолог Александр Носович.

— Открытие Белоруссией "второго фронта" станет маркером окончательной победы в СВО, — заявил полковник в отставке ГШ ВС РФ Михаил Ходарёнок.

Он считает, что Минску предстоит в ближайшем будущем открыть второй фронт и начать наступление на Украину. "Вот тут и можно быть уверенным, что украинская армия посыпалась основательно, и ставить точку в окончании СВО. В конце концов, у нас же Союзное государство, суть которого сводится к тому, что Москва, если что, защищает Минск, а Минск помогает Москве".

Фото © ТАСС / AP Photo / Boris Grdanoski Прекратят ли тренировочные полёты самолётов НАТО с ядерными зарядами над Белоруссией после усиления обороны республики? 0 Да, а что им ещё делать Нет, они отрабатывают военный конфликт Своё мнение в комментарии

Авторы Дмитрий Шестопалов