Что означают три варианта 99-летнего экс-госсекретаря США Киссинджера для России Почему Киссинджер заговаривается о "победе Украины" и зачем Западу останавливать сейчас СВО на Украине 18155 18155 Обложка © ТАСС / EPA / OMER MESSINGER

1 июля Интернет облетели довольно странные прогнозы старины Генри Киссинджера о развитии событий на Украине. Казалось бы, вряд ли стоит воспринимать всерьёз слова 99-летнего экс-госсекретаря США, который всю свою карьеру провёл в условиях холодной войны с Россией и, похоже, во многом ментально остался в той эпохе, но его многочисленные регалии и сохраняющаяся влиятельность на западные умы заставляют так или иначе обращать на его персону внимание.

По словам Киссинджера, военная спецоперация на Украине может закончиться тремя путями. Первый: Москва сохраняет контроль над большей частью территории Донбасса, где расположены "основные промышленные и сельскохозяйственные районы", а также над "полосой земли вдоль Чёрного моря". Фактически это означает прекращение конфликта с сохранением власти России на тех территориях, где она установлена в данный момент. Правда, ту самую "полосу" России ещё предстоит освободить хотя бы до Одессы: без этого Украина сохранит выход к Чёрному морю.

Второй вариант самый фантастический. Он подразумевает "перемогу" Украины — вытеснение России и даже "освобождение" Крыма. Непонятно, откуда на Западе могут возникать подобные мысли, ведь очевидно, что свою территорию Россия уж точно не отдаст, и в случае нападения на неё будет вынуждена забыть про всю осторожность в нанесении ударов, которую проявляет на Украине с самого начала спецоперации.

Третий вариант — компромиссный. Микс из первого и второго. Возврат к ситуации до 24 февраля, когда началась российская спецоперация. Правда, его вероятность также сводится к нулю. Тем более с учётом того, что Донбасс, а также Запорожская и Херсонская области наверняка войдут в состав России, что означает невозможность никаких договорённостей по поводу их статуса. Не говоря уже про отступление.

— Все три варианта развития событий, изложенные Киссинджером, — просто смешные. Они для России неудачные и основаны на неправильном представлении Запада о том, что произошло на Украине за последние восемь лет. На самом же деле у нас большие перспективы развития отношений с Украиной, как это ни странно сейчас звучит. По мере денацификации и демилитаризации Незалежной эта страна станет государством, которое с удовольствием войдёт в состав Союза России и Белоруссии, сохранив тем самым свою суверенность. Только такое развитие событий является единственным способом прекратить рецидивы проявлений нацизма на территории Украины. Нацизма, который Запад всячески холит, лелеет и поощряет, — прокомментировал слова американца политолог Алексей Мухин.

Как и почему Киссинджер "переобулся"

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Любопытно, что всё тот же Киссинджер буквально месяц назад на Давосском форуме заявлял совершенно обратное. Он указывал, что Запад должен отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а последней стоит пойти на территориальные уступки. Тем самым недвусмысленно намекая, что спецоперация идёт успешно и Россию бесполезно пытаться остановить военной силой.

Про этот же факт напомнил и политолог Дмитрий Родионов. По его словам, тогда, на Давосском форуме, у престарелого ветерана американской политики было "временное просветление в голове". Теперь же, выходит, "помутнение". Потому что всерьёз воспринимать заявление Киссинджера никак не выходит.

— Из озвученных им трёх вариантов всерьёз пока можно рассматривать лишь один: всё остаётся на тех позициях, как сегодня, Россия берёт под контроль лишь 20% территории Украины. Такое может быть. Однако верить в то, что всё вернётся, как было до 24 февраля, или тем более в захват Крыма Украиной, — это абсурдно. Но лично мне и первый вариант не нравится. Да и маловероятен он. Буквально пару дней назад президент Владимир Путин сказал, что целями спецоперации является защита Донбасса и ликвидация угрозы со стороны Украины для Донбасса и России. Если Россия не возьмёт контроль над всем югом — до Одессы, то эти угрозы будут исходить Крыму. Если не возьмёт Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Киевскую области, угрозы будут исходить западным областям России — Курску, Белгороду, Брянску, — подчеркнул Родионов.

Тому, чем на самом деле продиктовано такое выступление патриарха американской политики, — могут быть разные объяснения. Так, политолог Мухин считает, что последние заявления Киссинджера ярко показывают, насколько на Западе не понимают нынешние реалии в регионе.

— Как показывает практика на освобождённых территориях — в Херсоне, в Мариуполе, настроение основной массы людей принципиально иное. Дружественное России. Поэтому всем, и Киссинджеру в том числе, стоило бы исходить из того, что думает население Украины, а не из того, что хочется Западу. Так что Генри нужно будет ещё лучше подумать над вариантами развития событий, — отметил Мухин.

На этом фоне становится понятно, почему многие на Западе всё ещё думают, что ситуация на Украине аналогична 2014–2015 годами, и предлагают России фактически новые Минские договорённости, как восемь лет назад. И надеются, что конфликт может быть заморожен ещё лет на восемь, пока Запад успеет накачать Киев оружием и снова стравить с Россией в надежде на её поражение.

С другой стороны, в словах Киссинджера может быть заложена хитрая информационная подоплёка. После его заявлений в Давосе на него вылили тонну оскорблений и обвинений. Уж больно не хочется украинцам слышать неприятные для себя прогнозы. Да и на боевом духе это точно не скажется положительно.

— Честно говоря, я немного удивился, услышав подобное от Киссинджера, потому что недавно на Давосском форуме он высказывал совершенно другие мысли. Он указывал, что Россия, наоборот, побеждает на Украине. А это ни в один вариант, которые он озвучил сегодня, не вписывается. Кажется, на него просто надавили где-нибудь в Лондоне, чтобы он больше не говорил правду, потому что это идёт вразрез с интересами Запада и Украины, — считает Дмитрий Родионов.

Так или иначе оба варианта — либо непонимание ситуации, либо хорошая мина при плохой игре — России выгодны. Пусть там сами себя и киевский режим подбадривают, пока Россия движется к достижению своих целей.

Фото © ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO Как вы думаете, почему Генри Киссинджер выдвинул три версии итогов спецоперации, которые не вяжутся с его заявлениями на Давосском форуме? 0 Его заставили это сделать нынешние элиты Запада Он сам решил оправдаться перед хейтерами Забыл, что говорил в Давосе

Авторы Михаил Краснов