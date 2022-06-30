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Для чего НАТО увеличивает группировку войск у границ с Россией

Журналист Сергей Долгов — о том, как Россия отреагирует на итоги Мадридского саммита и почему карты ударов по центрам принятия решений военного блока уже готовы.

Опубликовано 29 июня 2022, 21:40
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Фото © Stefan Rousseau – WPA Pool / Getty Images

Фото © Stefan Rousseau – WPA Pool / Getty Images

Ошейник для ЕС

"В исторической перспективе он будет находиться на уровне Ялтинского саммита или падения Берлинской стены" — именно так министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес охарактеризовал значение проходящего ныне Мадридского саммита НАТО, где США и их союзники, по словам министра, определяют новый евроатлантический порядок, укрепляют отношения между альянсом и Евросоюзом, а также отвечают на "вызовы", которые бросает альянсу Россия. Государство, которое официально будет названо главным противником НАТО.

С Ялтинским саммитом он, конечно, перегнул: Ялта была мероприятием глобального масштаба, а коллективный Запад, объединённый в НАТО, до глобальности уже не дотягивает. С падением Берлинской стены тоже проблемы: это событие означало рождение нового мира. Сейчас этот мир находится в утробе, и родится он в тот самый момент, когда российская спецоперация на Украине закончится освобождением украинских территорий. По факту же главной целью саммита в Мадриде стало укрепление контроля США за Европой через раздувание российской угрозы.

Именно поэтому Вашингтон и закрепляет в основополагающих документах альянса общее сдерживание России. Всё для того, чтобы европейские страны после завершения украинского кризиса не попытались бы выстроить стратегические политико-экономические отношения с Москвой. Не говоря уже о возрождении еретических для США европейский идей о системе безопасности от Лиссабона до Владивостока.

Фото © Sean Gallup / Getty Images

Фото © Sean Gallup / Getty Images

Именно поэтому Соединённые Штаты увеличивают силы быстрого реагирования НАТО с 40 до более чем 300 тысяч человек, значительная часть которых будет состоять из американских солдат и размещаться в Восточной Европе. Аккурат возле границы с Россией и Белоруссией.

Именно поэтому Вашингтон усугубляет российско-европейский конфликт за счёт втягивания в НАТО Финляндии и Швеции. Ради этого Байден сумел даже уговорить турецкого президента Реджепа Эрдогана, блокировавшего вступление Хельсинки и Стокгольма из-за разногласий по курдскому и оружейному вопросам, подписать выгодный для Швеции и Финляндии меморандум о снятии всех возражений. Возможно дополнив этот меморандум какими-то закулисными уступками Турции.

Наконец, именно поэтому США и европейские лидеры, одержимые стокгольмским синдромом и считающие, что без американского лидерства Европа останется беззащитной перед внешними и внутренними угрозами, говорят о намерении продолжить спонсирование режима наркоманов и нацистов в Киеве. "Хорошо, что страны, которые собрались здесь, а также многие другие вносят свой вклад, чтобы Украина могла защитить себя: предоставляют финансовые средства, гуманитарную помощь, а также поставляют оружие, в котором Украина срочно нуждается… Мы продолжим всё это делать и будем делать интенсивно до тех пор, пока это необходимо для того, чтобы Украина могла защищать себя", — заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Обновляем линии

Соответственно, возникает вопрос: как России реагировать на слова, прозвучавшие в Мадриде и какую конкретно угрозу они несут России? С военной, экономической, дипломатической и геополитической точек зрения. Особенно на размещение войск и продолжение спонсорской помощи украинскому режиму.

Фото © Sean Gallup / Getty Images

Фото © Sean Gallup / Getty Images

Собираются ли их использовать для нападения на территорию Российской Федерации? Вряд ли. Что 40 тысяч, что 300 тысяч — в любом случае нападение вызовет российско-западную ядерную войну, к которой ни США, ни НАТО не готовы. С военной точки зрения что 40, что 300 тысяч не имеют значения.

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По всей видимости, одной из целей увеличения группировки является принуждение России к зеркальным ответным действиям, то есть сосредоточению дополнительных сил на западном фланге. Сосредоточению в тот самый момент, когда эти силы нужны для проведения спецоперации на Украине. Ну и, конечно, не стоит забывать экономические последствия: содержание сотен тысяч солдат в режиме оперативной готовности стоит денег. Денег, которые у США есть (ведь они их в любой момент могут напечатать), а у России — нет.

С дипломатической точки зрения новые войска должны укрепить контроль США за странами Восточной Европы, в том числе дать понять местным элитам, что Америка их защитит. Что ранние планы НАТО о том, что в случае войны России дадут возможность на какое-то время оккупировать страны Прибалтики, пересмотрены. Что американские солдаты защитят их и от русских, и (если понадобится) от немцев. Безусловно, это приведёт к росту агрессивности восточноевропейских лидеров и к новым провокациям а-ля "блокада Калининграда". И тут Москве нужно прочерчивать очень чёткие красные линии, причём как Вашингтону с его восточноевропейскими сателлитами, так и Западной Европе. Проще говоря, доносить до Берлина, Парижа и Брюсселя мысль о том, что за восточноевропейские провокации будет отвечать весь Запад.

И отвечать не только в дипломатическом смысле. Так, аккурат к саммиту НАТО "Роскосмос" сделал интересную презентацию — со спутниковыми фотографиями и координатами штаб-квартиры альянса, а также зданий, где заседают правительства и ведомства стран – членов НАТО. "Пока представители 30 стран альянса, а также партнёры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, "Роскосмос" публикует спутниковые фотоснимки места проведения саммита и тех самых "центров принятия решений", поддерживающих украинских националистов", — заявило ведомство в своём телеграм-аккаунте. Тех самых центров принятия решений, по которым российские власти пообещали нанести удар в том случае, если у Запада или отдельных его членов будет зашкаливать уровень борзометра.

С геополитической точки зрения войска нужны для того, чтобы быть готовыми к различным последствиям украинского кризиса. То есть либо к массовому наплыву беженцев, либо к появлению на Западной Украине, то есть возле границ НАТО, вооружённых банд из нацистов и бывших подразделений ВСУ, либо к перспективам участия Запада в разделе Украины. Например, к оккупации западной части республики.

Да, пока эти планы лишь в перспективе: на сегодняшний день американцы и их западные союзники по НАТО говорят о продолжении помощи Киеву. Остановить эту помощь Москва сейчас не может (чисто юридически между РФ и Украиной нет войны, а значит, Запад имеет полное право поставлять Киеву оружие и при этом не становится стороной боевых действий), но может её ограничить.

Поэтому Российская Федерация, по всей видимости, ещё раз донесёт до Запада мысль о том, что Америке и Европе не стоит отправлять Украине те новейшие системы, которые могут изменить ход боевых действий. В ином случае российские аналоги окажутся у врагов США, и не исключено, что вместе с ними окажутся и сами западные системы, которые затрофеят российские войска. Так что ничего критичного против России в Мадриде не сказали и не сделали. Ничего из того, что Москва уже не слышала и с чем не может справиться.

https://static.life.ru/publications/2022/6/29/78782625449.4849.jpg

Фото © EUROPA PRESS / E. Parra. POOL via Getty Images

Готов ли Запад к ядерной войне НАТО и России?

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Авторы
Сергей Долгов
Сергей Долгов
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