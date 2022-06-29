Почему Америке выгодно сдать территорию Украины России Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, почему США проигрывают войну России на Украине и почему грядущая победа Москвы будет благом для Вашингтона. 42900 42900 Фото © ТАСС / Александр Река

От методичек к реальности

Сегодня CNN заявило о сомнениях США насчёт возврата Украиной утраченных территорий. По словам издания, в Белом доме обсуждают, существует ли необходимость признания Украиной территориальных уступок для завершения конфликта. И это вызывает шок в американском обществе. Включение освобождённых украинских территорий в состав России видится Вашингтону неизбежным. И вопрос лишь в том, какая часть этих территорий станет областями Российской Федерации. Чем позже США принудит Киев или Львов, смотря где на этот момент будут стоять российские войска, принять новую реальность и подписать с Москвой мирный договор, тем быстрее Соединённые Штаты завершат этот ненужный и опасный для них конфликт.

Ещё несколько месяцев назад все вышеозначенные тезисы позиционировались западными мейнстримными пропагандистами как самая настоящая ересь. Как лозунги, которые могут ретранслировать лишь путинские агенты и коллаборанты. Однако сейчас, в начале пятого месяца российской спецоперации, западный ура-патриотизм поутих. И на место лозунгов о "санкциями закидаем" или "Путин жестоко заплатит за войну" действительно пришли разговоры о том, что Запад эту войну проигрывает и шансов на победу не много. Что специальная военная операция закончится победой России, её расширением за счёт украинских территорий и поражением Соединённых Штатов.

С первыми двумя тезисами сложно не согласиться, однако последний, мягко говоря, неоднозначен. Ведь поражение Украины в войне означает серьёзную победу не только для России, но и для самих Соединённых Штатов.

Некоторые аналитики с этим не согласны. Они перечисляют множество кругов на воде, которые разойдутся от потопления Украины и могут опрокинуть кораблик американской внешней политики. Среди них демонстрация американской слабости, нападение Китая на Тайвань, разочарование в американских возможностях со стороны американских союзников. Но, как говорил товарищ Саахов, "всё это, конечно, так. Всё это верно. Бумага написана правильно. Всё хорошо. Так это с одной стороны, да? Но есть и другая сторона медали". Сторона, где потенциальные потери США от поражения меркнут по сравнению с рядом выгод.

От затрат к угрозе

Среди этих выгод, например, краткосрочное ослабление российских внешнеполитических возможностей, особенно на дальних рубежах: латиноамериканском и африканском. Дело в том, что полноценная интеграция и восстановление ДНР и ЛНР, а также украинских территорий, разрушенных в ходе СВО и/или 30-летнего нахождения под властью Украины, потребует от РФ значительных инвестиций и усилий. В разы больших, чем те, что были потрачены на интеграцию Крыма. В этой ситуации у Кремля банально не будет хватать денег и рук для того, чтобы реализовывать масштабные инвестпроекты в интересных для Соединённых Штатов регионах мира.

Впрочем, это ослабление лишь краткосрочно. В долгосрочном же плане, как верно предупреждал почивший Збигнев Бжезинский, возвращение украинских территорий приведёт к "росту российского потенциала и усилению имперскости" в её внешней, а также внутренней политике. Однако США и здесь извлекут ряд выгод. В частности, они восстановят свой контроль над коллективным Западом.

Кому-то, конечно, может показаться, что этот контроль восстановлен уже сейчас, когда западные страны в унисон занимаются экономическим суицидом, принимая новые и новые санкции против РФ. На самом же деле это скорее единство из-под палки: Соединённые Штаты принуждают своих партнёров консолидироваться против Москвы, тогда как сами партнёры уверены, что с РФ можно договориться. Что можно ещё заставить российского лидера вернуться если уж не к границам февраля 2014 года, то, по крайней мере, к границам февраля 2022 года, а также что США со своей агрессивностью ведут мир к третьей мировой.

Но если Российская Федерация одержит победу, если интегрирует в себя львиную долю украинских территорий, то в ЕС автоматически — без всяких накруток со стороны журналистов и политиков — возродится исторический страх перед сильной Россией. Страх, а также понимание того, что защитить Европу от России может только Америка. В итоге США не просто сплотят западные ряды вокруг себя, но и получат полную и безоговорочную поддержку Европы на усиление военно-политического контроля над Старым Светом. И всё это без большой войны.

Переброска сил на Китай

Обратной стороной усиления позиций Вашингтона в Европе станет его ослабление на российской периферии, прежде всего в постсоветском пространстве. Пример Украины станет другим наукой, и лидеры соседних с РФ государств могут переосмыслить свои отношения с Москвой в сторону большего уважения российских интересов и их учёта в своей внешней и внутренней политике. По сути, весь регион превратится в эксклюзивную российскую сферу влияния, куда другие страны смогут заходить лишь при согласии Москвы.

Однако и этот сценарий выгоден для США. Американское присутствие в Грузии, Армении и Киргизии важно и нужно, на него были потрачены большие деньги, однако ещё Трамп со всей свойственной ему прямотой давал понять, что постсоветское пространство отнюдь не является приоритетным направлением американской внешней политики. Что у Соединённых Штатов больше нет стольких ресурсов для того, чтобы конфликтовать на всех фронтах одновременно. И что вместо того, чтобы распылять ограниченные силы, нужно сосредоточить все имеющиеся возможности на главном направлении — сдерживании Китая.

Более того, ослабление американского присутствия на постсоветском пространстве позволит Вашингтону не только уделять большее внимание Восточной Азии, но и если не отвернуть, то хотя бы немного оттянуть от Китая Россию. Не секрет, что львиная доля российско-американских противоречий лежит не на Ближнем Востоке или в Европе, а в странах, которые находятся на российской периферии. Странах, в которых, по мнению Москвы, Вашингтон не должен стимулировать русофобию или размещать вооружённые силы. И если Соединённые Штаты уйдут из этих стран, если прекратят санкционные эскапады против России, то Кремль сможет вернуться к оптимальной для него стратегии по балансированию между Западом и Востоком.

Наконец, признание окончательного поражения на Украине, каковым и станет возврат освобождённых Москвой украинских территорий, приведёт к резкому отрезвлению американских элит, исчезновению остатка тумана 90-х. Сенаторы, политологи и журналисты, выросшие в условиях американской однополярности, осознают, что возможности США отнюдь не беспредельны. Что период, когда США могли самовольно управлять миром, остался там, по ту сторону 24 февраля. И что настала пора привыкать к новой реальности, проводить более прагматичную политику. Иначе поражение будет неизбежным, но уже отнюдь не только поражение Украины.

Фото © Narciso Contreras / Anadolu Agency via Getty Images Когда США признают необходимость мирных переговоров между Москвой и Киевом? 0 К осени, когда будет освобождено 50% Незалежной. Летом, чтобы Москва не успела освободить Киев. После завершения СВО.

Авторы Геворг Мирзаян