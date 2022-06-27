Как западные СМИ реагируют на предоставление Белоруссии "Искандеров" Политолог Дмитрий Родионов — о том, как британские и американские СМИ вынесли приговор белорусскому лидеру и испугались российских ракет и ядерных боеголовок. 27234 27234 Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Россия в течение ближайших месяцев поставит Минску комплексы "Искандер-М", заявил президент Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге. Эти комплексы способны запускать два вида ракет: крылатые и баллистические, причём как в обычном, так и в ядерном исполнении.

Лукашенко сообщил российскому коллеге о серьёзной тревоге в связи с полётами самолётов Соединённых Штатов и НАТО, "которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды". "Нас это очень напрягает", — подчеркнул белорусский лидер. Путин ответил, что "нет необходимости" отвечать зеркальным образом, и предложил Белоруссии переоборудовать её собственные истребители так, чтобы те могли нести ядерное оружие.

Эта ситуация вносит ощутимые изменения в расклад сил в регионе и, несомненно, охладит некоторые горячие головы. Разумеется, не заметить этой встречи на Западе не могли. В первую очередь американские и британские СМИ.

"Россия передаст Белоруссии ракеты, способные нести ядерные боеголовки", — гласит заголовок на CNN. Материал подробно описывает разговор двух президентов о ракетах и переоборудовании белорусских самолётов. Не обходится и без Украины. Авторы рассказывают об обстановке в Киеве, подчёркивая, что "на протяжении всей своей специальной военной операции Москва использовала Минск в качестве своей базы, в том числе для проведения множества манёвров на территории Украины, о чём свидетельствуют данные разведки, собранные самолётами НАТО".

Новости о встрече Путина и Лукашенко в американских СМИ вообще идут в жёсткой привязке к новостям с Украины. The Wall-street journal, например, упоминает о ней в материале о том, что "Россия нанесла крупнейший за последние недели ракетный удар по столице Украины за несколько часов до встречи "Большой семёрки", созванной в Германии для обсуждения новых экономических мер, направленных на прекращение вторжения Москвы".

Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Нью-йоркская Daily News также упоминает о встрече и новом оружии в Белоруссии в статье о том, как Российская армия освобождает Лисичанск. "Путин отметил, что ракеты могут нести как ядерные, так и обычные боеголовки. Во время войны Россия запустила несколько ракет "Искандер" по территории Украины", — акцент и постановка вопросов большинства изданий британской прессы выглядит как попытка запугать свою аудиторию "агрессивными планами" России.

А вот Newsweek уже выдаёт фейк и обвиняет Минск в конфликте на Украине, ссылаясь на официальные лица в Киеве, имена и фамилии которых не приводятся. "Союзник России Беларусь наносит ракетно-воздушный удар по северной Украине" называется материал издания. "Официальные лица на Украине заявили, что страна подверглась шквальному обстрелу со стороны соседней Белоруссии, союзника России, которая не участвовала в боевых действиях. <...> Удар произошёл во время встречи Путина и Лукашенко", — подчёркивает издание.

Ну, конечно, есть и отдельный материал об "Искандерах": "Путин обещает Белоруссии ракеты, способные нести ядерные боеголовки, поскольку война на Украине продолжается", в котором достаточно сухо пересказывается диалог президентов о ракетах, зато вторая его часть полностью посвящена "попыткам Москвы втянуть Минск в войну".

"Россия обрушивает ракетный шквал, продвигаясь вперёд на востоке Украины", — сообщает The New Yourk Times. В конце заметки поясняется, что ракетные удары были нанесены за несколько часов до того, как президент России Владимир Путин пообещал президенту Беларуси Александру Лукашенко ракеты, способные нести ядерные боеголовки, на встрече в Санкт-Петербурге.

Упоминается разговор о ракетах и самолётах и в другом материале под названием "Последний диктатор Европы приукрашивает связи с Россией". "Пока президенты встречались, белорусские вооружённые силы в очередной раз проводили "мобилизационные" учения в районе, граничащем с Киевом, украинской столицей, что угрожало обострением напряжённости в и без того неспокойном регионе и побудило Украину привести своих пограничников в состояние повышенной готовности", — отмечает автор.

Далее он пытается убедить читателя, что "это лишь вопрос времени, когда давление со стороны Путина вынудит Лукашенко предпринять более прямые действия в войне, поставив его перед экзистенциальной дилеммой". При этом он отмечает, что, хотя "Лукашенко ясно дал понять, что теперь он твёрдо привержен Путину, он остаётся переменчивым лидером".

Большой материал о бомбардировках Киева публикует Politico, в котором также одним абзацем пишет об "Искандерах": "Бомбардировке предшествовала встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, в ходе которой Путин объявил, что Россия планирует поставить Беларуси ракетный комплекс "Искандер-М".

Британская Financial Times тоже упоминает встречу Лукашенко и Путина лишь вскользь в материале под названием "Российские ракеты нанесли удар по Киеву во время встречи лидеров G7 в Германии". "Россия отправит в Беларусь ракеты, способные нести ядерное оружие, в течение нескольких месяцев, в то время как лидеры G7 собираются в Германии", — пишет The Times. "Владимир Путин снова поднимает вопрос о ядерной угрозе во время вторжения Москвы на Украину, а Олаф Шольц принимает лидеров G7 для обсуждения энергетического и продовольственного кризиса", — говорится в тексте.

Довольно сдержанный материал с сухим изложением новости о том, что Россия вооружит Белоруссию, публикует The Independent. В конце, правда, вся видимая объективность куда-то исчезает: "Беларусь была ключевым игроком в военных планах России, а Лукашенко был одним из крупнейших сторонников Путина в то время, когда большинство стран мира осудили вторжение Москвы. Страна служила плацдармом для вторжения российских войск 24 февраля".

Есть и совсем неполиткорректная реакция: "Ядерный ужас Путина, Россия обещает отправить смертоносные ракеты в Беларусь", — кричит заголовок Daily Express. "С приходом ракет "Искандер" Беларусь готовится стать своеобразной военной базой для России. И Александр Лукашенко уже не может делать вид, что лавирует между Россией и Европой", — пишет итальянская Corriere della Sera. В материале Лукашенко называют "союзником России поневоле", "диктатором с ограниченным суверенитетом", "российским губернатором". По мнению автора, "Искандеры" навязаны Путиным Лукашенко, являются "неожиданным подарком" и "отравленным яблоком".

Так западные СМИ объявляют вендетту белорусскому лидеру, объясняя, что теперь он окончательно встал явно не на ту сторону. И все его попытки построить мост переговоров на площадке своей страны между Москвой и Киевом, да и в целом между Россией и Западом, обречены на провал.

Стоит отметить, что о новой "ядерной угрозе для Запада" ничего не написали ведущие немецкие СМИ, которые сегодня больше заняты саммитом "Семёрки". Французов тоже больше интересуют прошедшие выборы и суд по поводу терактов в Париже в ноябре 2015 года. А испанцев — решения саммита НАТО, который пройдёт в Мадриде. Очевидно, что в странах Евросоюза особой угрозы не видят, в отличие от США и Британии. Боятся защиты обычно те, кто собирается нападать. Как говорится, на воре шапка горит.

Фото © Shutterstock Почему именно британские и американские СМИ делают акцент на "агрессии России" для своих читателей? 0 Чтобы подготовить общество к продолжению эскалации конфликта Других точек зрения у них нет Проводить тренировочные полёты над чужой страной можно только пилотам НАТО

Авторы Дмитрий Родионов