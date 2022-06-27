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Регион

Как западные СМИ реагируют на предоставление Белоруссии "Искандеров"

Политолог Дмитрий Родионов — о том, как британские и американские СМИ вынесли приговор белорусскому лидеру и испугались российских ракет и ядерных боеголовок.

Опубликовано 27 июня 2022, 14:47
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Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Россия в течение ближайших месяцев поставит Минску комплексы "Искандер-М", заявил президент Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге. Эти комплексы способны запускать два вида ракет: крылатые и баллистические, причём как в обычном, так и в ядерном исполнении.

Лукашенко сообщил российскому коллеге о серьёзной тревоге в связи с полётами самолётов Соединённых Штатов и НАТО, "которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды". "Нас это очень напрягает", — подчеркнул белорусский лидер. Путин ответил, что "нет необходимости" отвечать зеркальным образом, и предложил Белоруссии переоборудовать её собственные истребители так, чтобы те могли нести ядерное оружие.

Эта ситуация вносит ощутимые изменения в расклад сил в регионе и, несомненно, охладит некоторые горячие головы. Разумеется, не заметить этой встречи на Западе не могли. В первую очередь американские и британские СМИ.

"Россия передаст Белоруссии ракеты, способные нести ядерные боеголовки", — гласит заголовок на CNN. Материал подробно описывает разговор двух президентов о ракетах и переоборудовании белорусских самолётов. Не обходится и без Украины. Авторы рассказывают об обстановке в Киеве, подчёркивая, что "на протяжении всей своей специальной военной операции Москва использовала Минск в качестве своей базы, в том числе для проведения множества манёвров на территории Украины, о чём свидетельствуют данные разведки, собранные самолётами НАТО".

Новости о встрече Путина и Лукашенко в американских СМИ вообще идут в жёсткой привязке к новостям с Украины. The Wall-street journal, например, упоминает о ней в материале о том, что "Россия нанесла крупнейший за последние недели ракетный удар по столице Украины за несколько часов до встречи "Большой семёрки", созванной в Германии для обсуждения новых экономических мер, направленных на прекращение вторжения Москвы".

Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Нью-йоркская Daily News также упоминает о встрече и новом оружии в Белоруссии в статье о том, как Российская армия освобождает Лисичанск. "Путин отметил, что ракеты могут нести как ядерные, так и обычные боеголовки. Во время войны Россия запустила несколько ракет "Искандер" по территории Украины", — акцент и постановка вопросов большинства изданий британской прессы выглядит как попытка запугать свою аудиторию "агрессивными планами" России.

А вот Newsweek уже выдаёт фейк и обвиняет Минск в конфликте на Украине, ссылаясь на официальные лица в Киеве, имена и фамилии которых не приводятся. "Союзник России Беларусь наносит ракетно-воздушный удар по северной Украине" называется материал издания. "Официальные лица на Украине заявили, что страна подверглась шквальному обстрелу со стороны соседней Белоруссии, союзника России, которая не участвовала в боевых действиях. <...> Удар произошёл во время встречи Путина и Лукашенко", — подчёркивает издание.

Ну, конечно, есть и отдельный материал об "Искандерах": "Путин обещает Белоруссии ракеты, способные нести ядерные боеголовки, поскольку война на Украине продолжается", в котором достаточно сухо пересказывается диалог президентов о ракетах, зато вторая его часть полностью посвящена "попыткам Москвы втянуть Минск в войну".

"Россия обрушивает ракетный шквал, продвигаясь вперёд на востоке Украины", — сообщает The New Yourk Times. В конце заметки поясняется, что ракетные удары были нанесены за несколько часов до того, как президент России Владимир Путин пообещал президенту Беларуси Александру Лукашенко ракеты, способные нести ядерные боеголовки, на встрече в Санкт-Петербурге.

Упоминается разговор о ракетах и самолётах и в другом материале под названием "Последний диктатор Европы приукрашивает связи с Россией". "Пока президенты встречались, белорусские вооружённые силы в очередной раз проводили "мобилизационные" учения в районе, граничащем с Киевом, украинской столицей, что угрожало обострением напряжённости в и без того неспокойном регионе и побудило Украину привести своих пограничников в состояние повышенной готовности", — отмечает автор.

Далее он пытается убедить читателя, что "это лишь вопрос времени, когда давление со стороны Путина вынудит Лукашенко предпринять более прямые действия в войне, поставив его перед экзистенциальной дилеммой". При этом он отмечает, что, хотя "Лукашенко ясно дал понять, что теперь он твёрдо привержен Путину, он остаётся переменчивым лидером".

Западные СМИ считают, что ЕС придётся выбирать между Украиной и российским газом
Западные СМИ считают, что ЕС придётся выбирать между Украиной и российским газом

Большой материал о бомбардировках Киева публикует Politico, в котором также одним абзацем пишет об "Искандерах": "Бомбардировке предшествовала встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, в ходе которой Путин объявил, что Россия планирует поставить Беларуси ракетный комплекс "Искандер-М".

Британская Financial Times тоже упоминает встречу Лукашенко и Путина лишь вскользь в материале под названием "Российские ракеты нанесли удар по Киеву во время встречи лидеров G7 в Германии". "Россия отправит в Беларусь ракеты, способные нести ядерное оружие, в течение нескольких месяцев, в то время как лидеры G7 собираются в Германии", — пишет The Times. "Владимир Путин снова поднимает вопрос о ядерной угрозе во время вторжения Москвы на Украину, а Олаф Шольц принимает лидеров G7 для обсуждения энергетического и продовольственного кризиса", — говорится в тексте.

Довольно сдержанный материал с сухим изложением новости о том, что Россия вооружит Белоруссию, публикует The Independent. В конце, правда, вся видимая объективность куда-то исчезает: "Беларусь была ключевым игроком в военных планах России, а Лукашенко был одним из крупнейших сторонников Путина в то время, когда большинство стран мира осудили вторжение Москвы. Страна служила плацдармом для вторжения российских войск 24 февраля".

Есть и совсем неполиткорректная реакция: "Ядерный ужас Путина, Россия обещает отправить смертоносные ракеты в Беларусь", — кричит заголовок Daily Express. "С приходом ракет "Искандер" Беларусь готовится стать своеобразной военной базой для России. И Александр Лукашенко уже не может делать вид, что лавирует между Россией и Европой", — пишет итальянская Corriere della Sera. В материале Лукашенко называют "союзником России поневоле", "диктатором с ограниченным суверенитетом", "российским губернатором". По мнению автора, "Искандеры" навязаны Путиным Лукашенко, являются "неожиданным подарком" и "отравленным яблоком".

Так западные СМИ объявляют вендетту белорусскому лидеру, объясняя, что теперь он окончательно встал явно не на ту сторону. И все его попытки построить мост переговоров на площадке своей страны между Москвой и Киевом, да и в целом между Россией и Западом, обречены на провал.

Стоит отметить, что о новой "ядерной угрозе для Запада" ничего не написали ведущие немецкие СМИ, которые сегодня больше заняты саммитом "Семёрки". Французов тоже больше интересуют прошедшие выборы и суд по поводу терактов в Париже в ноябре 2015 года. А испанцев — решения саммита НАТО, который пройдёт в Мадриде. Очевидно, что в странах Евросоюза особой угрозы не видят, в отличие от США и Британии. Боятся защиты обычно те, кто собирается нападать. Как говорится, на воре шапка горит.

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Фото © Shutterstock

Почему именно британские и американские СМИ делают акцент на "агрессии России" для своих читателей?

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Оборону Белоруссии усилят российским ядерным оружием
Оборону Белоруссии усилят российским ядерным оружием
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Авторы
Дмитрий Родионов
Дмитрий Родионов
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