Как накажут Эрдогана, который выкручивает руки всему Западу Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как Турция прогнула НАТО и почему Эрдоган становится обузой для военного блока. 16675 16675 Обложка © ТАСС / Bernd von Jutrczenka / dpa

Новые условия Эрдогана

Турция пускает Финляндию и Швецию в НАТО. Эта новость была чуть ли не самой громкой на мадридском саммите альянса. Президент США Джозеф Байден поздравил всех с общим успехом и поблагодарил Турцию, Йенс Столтенберг анонсировал на 5 июля подписание протокола по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, а американские журналисты говорили, что расширение альянса станет поражением Владимира Путина.

При этом удар нанесён с минимальными затратами. Напомним, что Турция обуславливала своё согласие выполнением целого ряда требований. Среди них снятие эмбарго на поставки оружия, выдача Анкаре курдских активистов, живущих и работающих в Финляндии и Швеции, а также имеющих гражданство этих стран, и отказ североевропейских государств от поддержки любых курдских правозащитников (в понимании Эрдогана — террористов), выступающих против Турции. Однако в подписанном Турцией, Финляндией и Швецией меморандуме никаких серьёзных уступок Эрдогану сделано не было.

Да, североевропейские страны согласились снять эмбарго — но не обязались его не вводить. Финляндия и Швеция согласились признать курдов террористами — но только Рабочую партию Курдистана (турецких курдов), а также те организации, которые они сами (а не Анкара) посчитают аффилированными с нею. Они в принципе согласились выдавать Турции курдских активистов — но лишь тех, кого считают нужным. "Прислушиваясь" к турецкой позиции и при чётком соблюдении Европейской конвенции, которая запрещает выдачу лиц, осуждённых по политическим статьям, а также тех, кого преследуют на основании их национальности, религии и политических предпочтений, — то есть курдов, которых ровно за это преследуют в Турции.

Эксперты считали, что Эрдоган подписал всё это, удовлетворившись двумя моментами. Во-первых, ему сохранили лицо: пошли на номинальные уступки, пусть и без серьёзного содержания. Во-вторых, параллельно с заключением меморандума Соединённые Штаты, по всей видимости, пошли на ряд уступок Турции. Например, Байден пообещал продавить Конгресс на предмет поставок туркам самолётов F-16, в которых Эрдогану ранее отказали из-за его закупок российских систем С-400.

И многим показалось, что эти уступки действительно можно считать победой Турции. Ведь на ровном фактически месте за своё согласие, которое ничего не стоило, Реджеп Эрдоган сумел выторговать у Запада ряд моментов — и при этом не поссориться с Соединёнными Штатами и не получить клеймо "агента Путина", которое ему уже начали навешивать из-за блокирования турками вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Кидать нельзя бесконечно

Однако уверенность экспертов оказалась преждевременной. Турецкий лидер решил поступить по своему обыкновению: взвинтить ставки — и всех кинуть. Так, Реджеп Эрдоган решил в одностороннем порядке дополнить уже подписанный меморандум. В нём североевропейские страны пообещали изменить законодательство по борьбе с терроризмом (не указывая никаких конкретностей ни по степени изменения, ни по срокам), а турецкий лидер потребовал от них сделать это "в кратчайшие сроки". Североевропейские страны пообещали "рассмотреть вероятность выдачи подозреваемых в терроризме и учесть при этом турецкую позицию" — а Эрдоган заявил, что только лишь Швеция пообещала выдать Турции 73 "террориста" (то есть даёт понять, что существует какой-то согласованный список на выдачу, о котором шведы не говорят).

При этом турецкий президент прекрасно понимает специфику внутришведской политики, где от голосов курдских депутатов (которые, естественно, настроены крайне антитурецки) зависит работа правительства страны и судьба проекта бюджета на следующий год.

Наконец, Реджеп Эрдоган добавляет к меморандуму пункт о последствиях несоблюдения шведами и финнами взятых на себя обязательств (точнее — несоблюдения по мнению Турции). Если в меморандуме предполагалось, что им за это ничего не будет, то Эрдоган заявил, что без выполнения этими странами обещаний турецкий парламент не ратифицирует соглашение о вступлении их в НАТО. — В ближайшее время мы посмотрим, как пункты меморандума будут имплементированы — и будем действовать соответствующе. Сначала Швеция и Финляндия должны выполнить свои обязанности, прописанные в документе… Но если они не выполнят, то, конечно же, парламент даже не начнёт процедуру ратификации", — заявил Реджеп Эрдоган.

Исходя из вышеперечисленного, возникает вопрос: что это было? Есть два возможных ответа. Первый: США с Турцией на пару прокинули шведов и финнов. Убедили их подписать меморандум с формальными уступками и кучей лазеек для несоблюдения взятых на себя обязательств, а затем в рамках второго акта Марлезонского балета турки конкретизировали требования, выставив механизмы, гарантирующие соблюдение этих обязательств в том ключе, который устроит турецкую сторону. И поскольку шведы с финнами подписались под меморандумом, то его надо выполнять — а значит, отказываться от статуса икон мировой правозащиты.

Второй вариант выглядит более реалистичным: Эрдоган в одиночку прокинул всех. Американцев, надеявшихся, что Турция удовлетворится номинальными обещаниями и реальными закулисными уступками, а также североевропейцев, которым он второй раз подряд выкручивает руки в самый последний момент.

Напомним, что, если верить финским властям, у Турции вначале вообще не было никаких замечаний относительно вступления обеих стран — Швеции и Финляндии . А появились они тогда, когда Стокгольм с Хельсинки объявили о намерении вступить в НАТО и тем самым сожгли все мосты назад. Финские СМИ назвали подобное поведение "вечерней дойкой", то есть попыткой урвать выгоду в последний момент за счёт цейтнота у оппонентов. Сейчас же возникает зеркальная ситуация: когда все выдохнули, когда подписали меморандум, когда всё согласовали и даже назначили дату подписания протокола о вступлении, Эрдоган снова выходит с дополнительными требованиями.

Возможно, кому-то покажется, что это поведение сильного, выдаивающего слабых. Возможно, так кажется самому Эрдогану. Однако фанаты действий турецкого президента (который, по сути, всех кидает) не понимают, что подобное поведение приводит к одному-единственному исходу — восприятию Реджепа Эрдогана как колоссальной обузы для Запада. Как человека, с которым нельзя ни о чем серьёзно договориться. А если с ним нельзя договориться, то проще его убрать. Электоральными или же другими способами, более оперативными.

Конечно, это крайние варианты. Сначала Эрдогана попытаются воспитать различными методами. Санкциями — благо, его военные операции против сирийских курдов проводятся крайне грязно, с убийствами, изнасилованиями и мародёрством. Пересмотром соглашений — ведь Байден может "не убедить" Конгресс поставлять Турции F-16. Поддержкой антиэрдогановской оппозиции в Турции. Дипломатической изоляцией (турецкий лидер перессорился со всеми соседями, кроме зависимого от него Азербайджана).

Если же этого будет мало, то не исключено, что наступит очередь "оперативного способа". Стимулируя экономический кризис в Турции, лишив Эрдогана побед на дипломатических фронтах, Запад может попытаться повторить июль 2016 года, то есть попытку смещения Эрдогана силовым путём. Тогда, напомним, турецкого президента спасло чудо (по слухам, исходящее от России): он узнал об отправке к нему ликвидационной команды и успел улететь из здания, где находился. В этот раз чуда может и не случиться.

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Авторы Геворг Мирзаян