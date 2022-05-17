Что пишут шведские и финские СМИ о запрете Турции на вхождение в НАТО Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как шведские и финские СМИ относятся к угрозам Турции заблокировать вхождение их стран в НАТО. 9013 9013 Обложка © Shutterstock

Игра и торговля

Эрдоган "торгуется", "представляет Дмитрия Пескова". Глава Турции "защищается от потери рейтинга", "сам сотрудничает с джихадистами", "доит Европу". Именно так шведские и финские СМИ реагируют на турецкий ультиматум, то есть отказ Анкары поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Мотивы находятся разные. Некоторые журналисты уверяют, что турецкий лидер таким образом отрабатывает свой статус "злого" и антиевропейски настроенного политика. "После каждого посещения мечети по пятницам деспотичный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган произносит слова, дышащие ненавистью, угрозами и манией величия. Недаром опытные политики называют его "деструктивным игроком в международных делах". В пятницу он впервые выступил в качестве официального представителя Кремля Дмитрия Пескова и заявил, что "было бы ошибкой допустить Швецию и Финляндию в НАТО", — пишет шведская Expressen, намекая на то, что Анкара снова защищает интересы Москвы (выступающей, напомним, категорически против расширения альянса).

По мнению того же издания, за счёт давления на Европу турецкий лидер хочет поднять свой рейтинг среди турецкого же населения (настроенного антикурдски и антиевропейски). "Каждый раз, когда у Эрдогана низкая поддержка в опросах общественного мнения, он атакует Запад словами, а курдов — оружием. Под шумок войны на Украине вторая по величине армия НАТО в настоящее время убивает невинных езидов с помощью беспилотников Bayraktar в иракском Курдистане, а также объявляет войну партизанам РПК", — пишет Expressen.

Другие же говорят, что дело не в ненависти — это чистый бизнес. Финская газета Aamulehti приводит слова ряда экспертов, утверждающих, что турецкий лидер просто пытается использовать благоприятный момент и выторговать себе уступки. По мнению финской газеты Iltalehti, Турция вообще пытается устроить "вечернюю дойку" скандинавских стран и Европы. То есть урвать выгоду в последний момент за счёт цейтнота у оппонентов. И финны, и шведы уверяют, что турецкие возражения появились именно несколько дней назад, до этого, мол, у турок претензий не было.

"Я предполагаю, что у Турции есть ценник. Турки хотят, чтобы им платили в той или иной форме, и сейчас они, похоже, сосредоточены на Швеции", — цитирует шведская Aftonbladet слова экс-замглавы делегации Швеции при НАТО Уллы Гудмундсон. "В некотором смысле я не удивлена. Но в то же время я заметила, что сигналы до сих пор были другими, — цитирует Aftonbladet слова министра юстиции Финляндии Анны-Майи Хенрикссон. — Возникает лёгкое ощущение, что ему (Эрдогану. — Прим. Лайфа) зачем-то нужно показать, что он на самом деле не считает это такой уж хорошей идеей".

Госпоже Хенрикссон, видимо, и не приходит в голову, что Эрдоган говорит то, что думает. Что для него тот же курдский вопрос — это не отговорка, а настоящая проблема. И что Эрдоган действительно устраивает "вечернюю дойку" лишь потому, что иным способом он не может добиться от европейцев прекращения спонсирования курдского сопротивления (а также снятия эмбарго на поставки оборонных систем Турции). По-хорошему с Европой договориться не получилось, вот Эрдоган и договаривается по-плохому (в чём он, конечно, великий мастер).

Америка поможет, но не Скандинавии

При этом некоторые издания уверены, что шантаж будет пресечён. Улла Гудмундсон говорит, что Запад встанет на сторону Стокгольма. "Турция будет подвергаться очень сильному давлению. Ввиду массовой поддержки заявки Швеции в НАТО, которая была продемонстрирована в последние дни, я думаю, что Турции придётся заплатить очень высокую цену", — продолжает эксперт.

"Сигналы, которые мы получили от НАТО, гласят о том, что существует соглашение, согласно которому и Швеция, и Финляндия должны быть включены", — цитирует телеканал SVT слова министра обороны Швеции Петера Хультквиста. "Гнев Турции в отношении Швеции может потребовать вмешательства со стороны США, — пишет шведская Svenska Dagbladet. — Если турки будут так же сопротивляться, как в 2009 году, когда НАТО избрало нового главу, то американцам придётся действовать".

Эти издания уверены, что американцы просто не могут не вмешаться и не принудить Турцию. "Отказаться от членства Финляндии и Швеции из-за мнения одной страны стало бы беспрецедентной (по крайней мере, в период нынешней американской администрации) потерей престижа для НАТО", — цитирует финское издание Aamulehti слова директора исследовательского колледжа Хельсинкского университета Туомаса Фросберга.

Однако есть и скептические голоса. "Как обычно, НАТО будет молчать, когда армия Эрдогана войдёт ещё в одну соседнюю страну, поскольку Турция является стратегически важным государством между Востоком и Западом, имеет большую и воинственную армию, которая может решать дела НАТО в разных частях мира, и это держит поток беженцев, в основном сирийцев, вдалеке от западного мира. Если бы мы жили в лучшем мире, НАТО давно бы исключило члена, который сотрудничает с джихадистами в Сирии", — пишет шведская Expressen. И эта точка зрения близка к истине: Вашингтон вряд ли захочет сейчас идти на конфронтацию с Турцией. Проще решить дело миром, через переговоры.

Да, скандинавы уверяют, что переговоры будут непростыми. "Есть риск зайти в тупик, потому что это политически и идеологически важные вопросы и в Турции, и в Швеции. Швеции будет очень трудно отказаться от дела курдов, которое глубоко волнует многих социал-демократов", — цитирует шведский телеканал SVT Пола Левина, главу Института турецких исследований Стокгольмского университета. И вот тут на первый план выходит вопрос суверенитета. Продавить Эрдогана — суверенного правителя, защищающего национальные интересы, — крайне сложно. А вот шведские и финские элиты (которые жертвуют интересами своих стран ради втягивания их в НАТО) куда более податливы. Поэтому, скорее всего, компромисс будет заключён за их счёт.

Собственно, в том же Стокгольме это понимают, поэтому уже сбавляют показатели собственного борзометра. Так, шведское издание Hallands Nyheter рассказывает о том, что турецко-шведскому конфликту поспособствовал якобы неверный перевод слов шведского министра иностранных дел Анн Линде. "Для шведских СМИ Линде заявила, что Турция считает некоторые организации, с которыми Швеция и ряд других стран сотрудничают на северо-востоке Сирии, террористическими организациями". Турки же, мол, преподнесли слова Линде как то, что Анкара считает всех курдов террористами, — и обиделись. А обижаться не надо — нужно встречаться и вести переговоры. Пусть даже они по факту и станут дойкой.

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Авторы Геворг Мирзаян