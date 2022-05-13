Какие бригады ВСУ могут быть причастны к убийству и насилию над женщиной в селе Долгеньком Российская армия обнаружила в освобождённом селе под Изюмом изнасилованную и убитую женщину, россияне требуют не брать в плен виновных в этом преступлении вэсэушников. 141628 141628 Украинские солдаты на блокпосту. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

В освобождённом сегодня ночью от ВСУ селе Долгеньком Харьковской области Российская армия обнаружила истерзанное тело женщины. Жертва была жестоко изнасилована, а затем убита. Об этом написал колумнист Лайфа и военкор Герман Куликовский в своём телеграм-канале, опубликовав её фотографию.

— Знаете, вэсэушники реальные твари, нелюди и ублюдки. Всех, кто не сложил оружие, надо просто убить. Сегодня ночью мы взяли Долгенькое, бои за это село шли очень долго. Сам н.п. хорошо укреплён, а в близлежащих лесах находились крупные силы ВСУ, с артой и ББМ, — пишет Герман. — Зашли в один из опорников укроскотов, нашли в нём убитую и изнасилованную женщину. Очень хочу одного, чтобы все российские педерасты, что топят за хохлов, попали на такой опорник вэсэушников в качестве дырки для...

Кто может быть причастен к убийству

Тело женщины находилось в одном из бывших опорных пунктов украинских националистов под железной кроватью. Сейчас в Сети требуют установить подразделение, которое там базировалось. Люди просят найти убийц и уничтожить всех причастных к этому зверству, не забирая никого в плен.

— На том направлении (юго-востоке Харьковской области. — Ред.) основные силы украинской армии представляла 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ. Также присутствовали бойцы 93-й механизированной бригады "Холодный яр", которая сперва работала под Сумами, но некоторое время назад была переброшена на Изюмское направление. Также присутствовала 81-я десантно-штурмовая бригада. Определить, кто именно стоял в том опорнике, пока невозможно. Непонятно, что за опорник, — там рядом леса, где много вэсэушников. Там мог быть штаб, связисты, сапёрная рота или пулемётчики и артиллеристы. В этом Долгеньком находятся серьёзные укрепы. Кстати, в 2014 году именно там был штаб АТО Собеседник Лайфа из зоны боевых действий

"В плен не брать"

Депутат Мосгордумы и журналист Андрей Медведев напоминает, что в Великую Отечественную войну Советская армия, узнав о зверствах фашистов над Зоей Космодемьянской, которую пытали, а затем казнили солдаты и офицеры 332-го полка, которым командовал подполковник Рюдерер, решила не брать никого в плен из этого полка.

— Был приказ Сталина или нет, доподлинно неизвестно. Но вот то, что советские солдаты и правда не брали в плен военных из 332-го полка, это самый настоящий факт. Советская армия дважды почти полностью уничтожала полк. Его переформировывали, но в итоге в 44-м он прекратил существование, — пишет Медведев в своём ТГ-канале и приводит заметку из фронтовой газеты:

"Несколько месяцев назад 332-й пехотный полк, солдаты и офицеры которого зверски замучили Зою, был отмечен на участке нашего фронта. Узнав, что перед ними стоит полк палача Рюдерера, казнившего Зою Космодемьянскую, бойцы поклялись не оставлять в живых ни одного из вояк этого проклятого полка. В боях под селом Вердино немецкий полк палачей нашей Зои был окончательно разгромлен. Сотни гитлеровских трупов остались в развороченных дзотах и траншеях. Когда у пленного унтер-офицера полка спросили, что он знает о казни юной партизанки, тот, дрожа от страха, залепетал: "Это сделал не я, это Рюдерер, Рюдерер..." Захваченный на днях другой солдат на допросе заявил, что в 332-м полку от тех, кто был под Москвой, участвовал в казни Зои Космодемьянской, уцелело лишь несколько человек..."

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— Теперь важно знать номер подразделения ВСУ. Имя замученной девушки. А дальше всё понятно, — продолжает журналист. В соцсетях его поддерживают читатели, которые считают, что это адекватный ответ на зверства и ненависть нацистов.

Военкор Герман Куликовский отметил, что жестокое надругательство над женщиной и убийство — преступления, ставшие обыденностью для украинских вояк, и это не в первый раз обнаруживают российские солдаты.

— Это не первая такая находка, и говорю абсолютно точно, не последняя. В селе Кутузовка под Харьковом после того, как мы оттуда вышли, картина была схожая. В деревню вошли каратели, женщин изнасиловали, мужиков расстреляли. Не всех, но достаточно было подозрения на сотрудничество с российскими войсками (например, местные взяли у солдат сигареты или дали воду), чтобы "приговор" привели в исполнение, — пишет Герман.

Я не знаю, что происходит с вэсэушниками, откуда такая ненависть к жителям юго-восточных регионов, но они правда перешли все моральные нормы. Может, на них так сказываются собственные тяжёлые потери, может, всему виной пропаганда идеи превосходства "истинных украинцев" над "донбасской ватой", в любом случае солдаты потеряли всякий человеческий облик, раз позволяют себе подобное Герман Куликовский

— Я говорил с жителями Изюма, больше всего основная масса местных боится того, что туда вернётся Украина. Нас приговорили, говорят они. Раз мы не уехали из города, значит, мы сепаратисты, которых надо убивать. Отсюда все эти бесконечные обстрелы жилых кварталов кассетными боеприпасами, отсюда убийства и изнасилования пытающихся скрыться от войны местных, — отметил Куликовский.

Ещё раз повторю для тех, кто до сих пор не понимает, с кем и зачем мы воюем. Мы воюем не с той красивой картинкой, что круглосуточно транслируют западные информагентства. На этих картинках перед рафинированным западным потребителем красуется бравый украинский солдат, защищающий свою Неньку от ворога. Но суровая реальность совсем иная. В этой самой истиной реальности российский солдат воюет с самой настоящей нечистью Герман Куликовский

— И это вам могли бы подтвердить мёртвые мужчины, женщины и дети, что лежат в сгоревших машинах перед украинскими блокпостами под Старым Салтовым, обесчещены и убиты на опорниках ВСУ в Долгеньком, остывают после попадания очередного украинского кассетного снаряда на улицах Изюма, — продолжает военкор.

Свидетельства о тысячах замученных детей, женщин и мужчин Юго-Востока Украины, ставших жертвами украинских карателей, не останутся без последствий. Российское правосудие продолжает собирать архив преступлений нацистского режима. И визиты глав профильных военных судебных ведомств в Донбасс стали уже обыденностью, потому что числа этим преступлениям нет. Как и не будет давности.

Фото © Getty Images / Leon Klein / Anadolu Agency Трибунал для нацистов состоится после завершения спецоперации или до? 0 Это зависит от срока спецоперации на Украине Если она затянется, то вероятно, во время спецоперации Только по итогам

Авторы Елена Стафеева