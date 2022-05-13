Чем России грозит вступление Швеции и Финляндии в НАТО Сразу две страны заявили о готовности вступить в западный военный блок, однако, чем может обернуться это решение, лидеры стран предпочитают замалчивать. 15530 15530 Sean Gallup / Getty Images

Уже в этом году Североатлантический альянс может пополниться сразу двумя новыми членами. Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО. Заявки могут быть поданы уже в ближайшие дни. Если они будут одобрены, то Россия получит на северо-западе ещё одного потенциального врага. Финская общественность уже бьёт тревогу, так как подобная ситуация нарушает международные договоры. Однако власти Хельсинки не намерены спрашивать у своего народа. Сейчас НАТО готово сражаться с Россией на территории Украины до последнего украинца, та же участь может ждать и финский народ. Однако не все главы европейских стран этого хотят.

Расширение НАТО в Скандинавии

Президент Финляндия Саули Ниинистё и глава правительства Санна Марин выпустили совместное заявление, в котором поддержали курс на вступление в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в Брюсселе Фото © Dursun Aydemir / Anadolu Agency via Getty Images

— Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии. Будучи членом НАТО, Финляндия укрепит весь оборонительный альянс. Финляндия должна в срочном порядке подать заявку на вступление в НАТО. Мы надеемся, что шаги на национальном уровне, которые уже необходимы для достижения этого решения, будут быстро сделаны в течение ближайших дней, — сказано в заявлении.

Лидеры Финляндии отмечают, что Россия якобы сама подтолкнула страну в Североатлантический альянс. Санна Марин считает, что вступление в НАТО позволит защитить граждан.

— Во-первых, никакого решения пока нет. Есть только намерения. Во-вторых, это нарушение международного права. Финляндия не имеет права вступать в НАТО. Есть Парижский мирный договор 1947 года, есть двухсторонний российско-финляндский договор 1992 года. Вступление в НАТО — это прямая угроза России. Есть момент демократии, у нас никто не спрашивает — никакого референдума нет, — и наш президент подтвердил, что его не будет. Фактически сейчас в Финляндии военная истерия. В прессе одна партия — партия войны, которая постоянно пропагандирует НАТО, — рассказал Лайфу финский политолог Йохан Бекман.

Шведские власти пока не сделали официального заявления по вступлению в НАТО. Однако различные источники сообщают, что в ближайшее время решение будет принято. Свой вердикт шведский парламент может вынести 16 мая. Сразу после этого может быть подана заявка.

Кто теперь наши соседи

Если же Финляндия и Швеция попадут в НАТО, то граница России и Североатлантического альянса увеличится на 1325 километров. Хотя нужно понимать, что со Швецией мы пока не граничим.

По данным портала globalfirepower.com, общая численность армии Финляндии и Швеции — 39 тысяч человек. Кажется, что это небольшое количество, учитывая протяжённость границы, но нужно понимать, что самая большая проблема при вступлении в НАТО — предоставление территории так называемым союзникам.

Фото © Sean Gallup / Getty Images

— Опасность появится, когда там начнут размещать военные базы. Они будут находиться достаточно близко к нашим границам, военно-морским базам наших ВМС, а в случае, если Финляндия согласится на размещение ракет большой дальности и несущих ядерное оружие, то Хельсинки станет одной из первых целей. Это будут неприятные последствия для нас и для них тоже, потому что любые ракеты, нацеленные на нас, заставят нас направить ракеты на них, — считает политолог Марат Баширов.

У Финляндии пока нет реваншистских настроений, но, почувствовав за своей спиной НАТО, она может опять начать разговоры о Выборге и других территориях, отторгнутых у Суоми по результатам Зимней войны 1939–1940 годов. Это сейчас кажется нереалистичным, но стоит обратить внимание на Эстонию, которая то и дело поднимает вопрос о части Псковской области.

Существует ли угроза Санкт-Петербургу? Да, таковая имеется, так как от границы до Северной столицы порядка 150 километров. Кроме суши возникают вопросы и по воде. Финляндия и Швеция дают НАТО контроль над Балтийским морем и Финским заливом. В случае глобального конфликта Петербург может быть заблокирован по линии Хельсинки — Таллин с постепенным продвижением на восток и полной водной блокадой города.

Финляндия, как и Швеция, долгие годы имела внеблоковый статус, и это всех устраивало. К сожалению, двухсторонний договор о гарантиях безопасности мы не подписали. Теперь же вся надежда на Хорватию, президент которой заявил, что его страна будет блокировать заявку Финляндии и Швеции, так как это опасная авантюра.

Ответ России

Ещё в 2016 году президент Владимир Путин объяснил, как Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО.

— Представьте себе, что Финляндия вступит в НАТО. Это значит, что финские войска уже перестанут быть независимыми, перестанут быть суверенными в полном смысле этого слова. Они станут частью военной инфраструктуры НАТО, которая в одночасье окажется на границах Российской Федерации. Как вы думаете, мы так и будем действовать дальше — на 1,5 тысячи отвели войска наши, так они там и останутся? — сказал российский лидер.

Понятно, что новые воинские части будут созданы в Карелии, а также Ленинградской и Мурманской области.

— Произойдёт усиление нашей группировки на северо-западе страны. Последуют поставки новых ракетных комплексов, таких как "Искандер" и "Кинжал", — отметил военный эксперт Дмитрий Литовкин. Он напомнил, что сегодняшняя кампания показала, что боевые действия можно вести дистанционно.

Будут ли они представлять угрозу для самих финнов? Нет! Все понимают, что война между НАТО и Россией станет последней в истории человечества. Однако если вооружённый конфликт случится, то финская земля станет полем битвы и, как сказал Владимир Путин в 2016 году, "организация НАТО, наверное, с удовольствием воевала бы с Россией до последнего финского солдата".

Фото © Getty Images Примут ли Финляндию и Швецию в НАТО? 0 Да. Этот вопрос уже решён Нет. Их инициатива будет заблокирована Они сейчас ведут свою игру, а вступать не будут

Авторы Даниил Черных