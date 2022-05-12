Чем для Латвии и Европы закончится снос советского памятника Политолог Дмитрий Родионов — о том, как власти Латвии готовятся к гражданскому противостоянию и жертвам. 13106 13106 Фото © ТАСС / Таисия Воронцова

Ковёр из 77 рядов цветов в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне появился у монумента Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Утром 10 мая столичные власти подогнали к мемориалу бульдозер, который собрал принесённые рижанами накануне живые цветы (из-за того что подходы к самому памятнику были заблокированы, цветы оставляли прямо на площади перед монументом) и свалил их в кузов грузовика, который потом отвёз их на свалку. Это вызвало шквал возмущения жителей города, и не только русскоязычных, — ведь цветы к мемориалу в День Победы несли даже те, кто обычно не принимает участия в этих мероприятиях.

Рижане в ответ на демарш властей снова начали нести цветы к мемориалу, и к наступлению темноты возле памятника снова возник огромный ковёр из цветов и свечей, зажжённых в память о погибших в Великой Отечественной войне. При этом власти обещали "ничего не делать с цветами, которые будут возложены у мемориала во вторник", но рижане не поверили обещаниям администрации и установили дежурство возле памятника.

Очевидно, что реакция жителей столицы стала неожиданностью для властей. Неприятной неожиданностью. Такой, из-за которой люди теряют контроль над своими эмоциями. Глава латвийского правительства Кришьянис Кариньш в своей записи в Twitter обвинил в произошедшем министра внутренних дел Марию Голубеву.

— Происходившему сегодня в Пардаугаве (район Риги. — Прим. Лайфа) нет оправданий, — написал премьер-министр, имея в виду, что власти вообще не должны были допустить празднования Дня Победы в Риге.

Интересно — как? Разгоняя людей слезоточивым газом, светошумовыми гранатами и резиновыми пулями? Натравив на них нацистских молодчиков с дубинками или арестовывая всех, кто попадётся под руку...

В Латвии уже можно получить срок за использование советской символики, но как быть, если её никто не несёт? Если люди просто несут цветы к памятнику?

Учитывая ту бессильную злобу, с которой латвийские власти реагируют на сам факт возложения цветов, просто на то, что люди ещё помнят, что такое 9 Мая, неудивительно, если и до такого дойдут.

Утрирую, конечно, но на примере Украины можно видеть, как любой маразм имеет право на воплощение.

Впрочем, стоит напомнить, что переписывать историю задолго до нынешних событий, когда это стало "общезападным трендом", начали именно в Латвии.

Именно там с первых дней независимости период пребывания республики в составе СССР называется "оккупацией", а Россию обвиняют в развязывании Второй мировой войны. Именно там уже 20 лет проводятся мероприятия "легионеров СС", что совершенно немыслимо для Европы. Именно там государство с 90-х преследует ветеранов за то, что те воевали на стороне Красной армии.

И всё же что-то у них пошло не так, и сегодня, в 32-й год "освобождения от оккупации" и в 16-й год вступления в НАТО и ЕС, в Латвии всё ещё есть люди, которые не считают, что Победа в Великой Отечественной войне была "несчастьем" (как пару лет назад выразился депутат от партии "Все — Латвии" в Рижской городской думе Дайнис Лоцис), да и вообще просто используют этот термин — Великая Отечественная война, который является пережитком "советской оккупации".

И что хуже всего, это не только русскоязычные, которых все эти годы пытались превратить в манкуртов или выдавить из страны.

В эфире телеканала TV3 президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что памятник Освободителям Риги в Пардаугаве всегда был "занозой в латышской душе".

По его словам, монумент "прославляет военные силы оккупантов, которые принесли Латвии большие страдания".

— Место вокруг занозы начинает гнить. Не вижу других возможностей, кроме как снести этот памятник или как-то иначе избавиться от него, — подчеркнул он, утверждая, что это мнение большинства жителей Латвии. Президент также выразил надежду на поддержку сноса памятника также русскоязычными жителями балтийской республики.

— Перенос или в лучшем случае снос памятника оккупантов был бы элементом такого единства. Монумент символизирует Армию России или Советского Союза, которая принесла страдания латышам, а теперь и украинцам. Это неприемлемый символ в демократическом обществе, — отметил Левитс.

Чуть раньше спикер сейма Латвии Инара Мурниеце заявила, что не сомневается в том, что монумент будет демонтирован, а мэр Риги Мартиньш Стакис предложил создать межведомственную рабочую группу, которая займётся решением вопроса о демонтаже мемориала.

Можно не сомневаться, что решение уже принято. Оно далеко не первое и не последнее в этом ряду. 9 мая в Елгавском крае демонтировали мемориал, установленный в честь начала боёв за освобождение Елгавы в 1944 году, до того — ещё несколько.

Очевидно, что снос памятника в Риге, по замыслу "декоммунизаторов", должен венчать этот процесс. Расчистка от цветов бульдозером напоминает подготовку к действию.

У многих, конечно, возникнет вопрос, почему это не сделали раньше. Очевидно, боялись реакции общества. И правильно боялись. Напомню, аналогичные действия властей Таллина в 2007-м привели к событиям, вошедшим в историю как "Бронзовая ночь", в ходе которых погиб один человек, сотни были ранены, тысячи задержаны — страна оказалась в шаге от крупнейшего в истории раскола и гражданского противостояния.

Возможно, именно это остановило тогда любителей исторического вандализма в соседних странах. Однако сегодня, очевидно, они почувствовали уникальность момента, когда под покровом общеевропейской волны русофобии, под предлогом того, что продолжающие дело Красной армии ВС РФ на Украине являются "оккупантами" и следующей может стать Латвия, власти этой страны могут организовать новый "крестовый поход" против наследия СССР.

К сожалению, тот факт, что люди несут цветы несмотря ни на что и среди них найдётся немало готовых защищать мемориал, латвийских нацистов не останавливает. Не останавливают и перспектива столкновений и возможные жертвы. Похоже, они готовы повторить ошибки эстонских коллег. Хотя, скорее всего, они их и ошибками не считают. Ведь тот же Кариньш уверен, что инциденту с цветами нет оправданий не потому, что власти их убрали, а потому, что допустили для рижан возможность их принести. А значит, "ошибка" для них — в том, что монумент не снесли ранее. И её необходимо исправить.

Впрочем, всем любителям переписывать историю стоит всё же приглядеться к примеру Украины, которая дошла до полноценной гражданской войны и потери государственности. Конечно, страны Прибалтики имеют защиту от подобного сценария в виде ЕС и НАТО, но долго ли будет действовать эта защита? Долго ли Запад будет готов сдерживать противоречия, нарочно провоцируемые местными властями, от скатывания в гражданскую войну?

Сегодня власть и народ Латвии находятся по разные стороны понимания ряда ключевых для развития государственности вопросов.

Завтра они могут оказаться по разные стороны баррикад и даже в разных окопах…

Чем для Латвии может закончиться снос памятника? 0 Гражданским противостоянием Сносом правительства Беспорядками и человеческими жертвами

Авторы Дмитрий Родионов