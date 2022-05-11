Почему парламент Вильнюса объявил Россию "террористическим государством" Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, зачем Вильнюс принял такое решение и чем это грозит Европе. 16042 16042 Сейм Литовской Республики. Обложка © Shutterstock

Террорист обозвал террористом

Вильнюс решил преподнести Москве своеобразный подарок на прошедший День Победы. Литовский сейм единогласно принял резолюцию, в которой специальная операция, но в литовском понимании "война Российской Федерации против Украины", признаётся "геноцидом украинского народа", а сама Россия, "вооружённые силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм". С большой долей вероятности литовское правительство учтёт хотелку депутатов (тем более принятую единогласно) и придаст этим формулировкам юридическое звучание.

Казалось бы, к такого рода заявлениям нужно относиться либо с юмором, либо с презрением, либо амбивалентно. Во-первых, Латвия — это как Неуловимый Джо из известного анекдота, которого никто не ловит, потому что он никому не нужен. Во-вторых, Россия — это вообще последнее государство, которое можно обвинить в спонсировании терроризма. "Шизофрения чистой воды. Страна, которая победила международный терроризм в Сирии, которая раньше поборола международный терроризм на Северном Кавказе, и они нас пытаются назвать страной-террористом? Чем вы занимались все эти годы?" — возмущается сенатор Владимир Джабаров.

В-третьих, как раз Литва все эти годы и занималась спонсированием терроризма на территории Белоруссии. Именно в Литве, а также Польше укрывались, обучались, отдыхали и функционировали представители радикальной белорусской оппозиции, пытавшиеся организовать переворот в Минске. Ну и, конечно же, Вильнюс оказывал посильную помощь Киеву в террористической деятельности против русскоязычных жителей собственной страны. И это уже не говоря о том, что литовские власти используют террор против "пророссийских" жителей своего собственного государства.

Однако юмор и презрение ни в коей мере не должны привести к недооценке действий Вильнюса. "Не считаю, что к провокации Литвы надо относиться с лёгким пренебрежением, мол, "слон и моська". Надо ответить. И предельно жёстко, чтобы ни у кого не возникало никаких иллюзий, что такого рода демарши останутся без ответа", — отметил журналист Владимир Соловьёв. И он прав, ведь действия прибалтийского лимитрофа вольно или невольно встраиваются в общую политику Запада по отношению к России.

Два стоппера

Дело в том, что европейские страны продолжают санкционный "цыганский чёс" — ищут новые возможности и сферы для введения новых ограничений против России. На сегодняшний день получается, честно говоря, не очень — так, помпезно презентованный Урсулой фон дер Ляйен "шестой санкционный пакет" распадается на глазах. Из него уже исключён пункт о запрете страхования перевозчиков российской нефти, и если Венгрия продолжит стоять на своём, то будет модифицировано или вообще отменено положение о запрете импорта российской нефти и нефтепродуктов.

По сути, полёт творческой фантазии режиссёров западных санкций столкнулся с двумя серьёзными препятствиями. Во-первых, Европа уже приняла все те санкции, которые были для неё самой относительно безболезненными, — и это уже вызвало серьёзный рост инфляции и падение уровня жизни в странах ЕС.

Новые ограничения приведут, соответственно, к ещё большим проблемам, а значит, и к росту недовольства электората собственными властями. И следствием этого недовольства может быть отнюдь не только закидывание министра иностранных дел Германии Анналены Бербок яйцами — западный избиратель привык демонстрировать своё недовольство на избирательных участках. Вторым препятствием стали критерии разумности: западные лидеры понимают, что существуют красные линии в санкционной политике и если они их переступят, то нарвутся на крайне жёсткий ответ со стороны Москвы.

И вот тут европейской брехливой стае, окружившей волка и боящейся на него броситься, нужен бультерьер. Маленькая бездумная собака, которая опьянела от своей агрессии и ничего не боится. То есть, по сути, Литва. Ей глубоко плевать на собственную экономику: литовские власти, как и власти других прибалтийских стран, годами приносили её в жертву культивируемой в их странах русофобии. Они превратили свои страны в этакие маленькие анти-России, смысл существования которых не в повышении уровня жизни населения, а в постоянном лае на расположившегося по соседству медведя. При этом Литва (как и другие страны Прибалтики) абсолютно не боится того, что медведь взмахнёт лапой и их не станет: Вильнюс, Рига, Таллин и выступающая с ними в унисон Варшава уверены в том, что они под защитой НАТО.

Именно поэтому действия Прибалтики, по сути, поощряются западными элитами. И Литва со своим решением сейма должна как минимум воодушевить своих европейских коллег. А как максимум — протестировать реакцию России на подобные пересечения "красной линии". Не исключено, что, наблюдая за реакцией Москвы, прибалтийские элиты сделают следующий шаг. Например, после признания России страной – спонсором терроризма закроют транзит в Калининградскую область.

А значит, молчать нельзя. Значит, надо отвечать, как верно заметил Владимир Соловьёв, "предельно жёстко". И показательно для остальных желающих. То есть разрывом политических (мы же для Вильнюса страна – спонсор терроризма) и экономических отношений. Противники этого решения, конечно, скажут, что в ответ Литва заблокирует транзит в Калининград. Это так. Но, во-первых, паромы никто не заблокирует. Во-вторых, терпеть хамство под дамокловым мечом блокады — это то же самое, что не защищать свой суверенитет под угрозой санкций. Санкции-то всё равно введут, а суверенитета уже не будет.

Сейм Литовской Республики. Фото © Shutterstock Для чего Литва решилась на признание России страной – спонсором терроризма? 0 Запад хочет проверить реакцию России Прибалтика готова расшибиться в лепёшку, чтобы насолить нам

Авторы Геворг Мирзаян