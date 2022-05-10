Почему реваншисты из G7 пытаются превратить Россию в завод по уничтожению западного оружия Журналист Игорь Мальцев — о том, почему "по выжженной равнине, за метром метр, идут по Украине солдаты группы "Центр". 31486 31486 Премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги позируют на саммите G7 в штаб-квартире альянса в Брюсселе, 24 марта 2022 года, Брюссель, Бельгия. Обложка © Getty Images / Henry Nicholls - Pool

Лидеры G7 заявили о намерении "не допустить победы" России на Украине. "Большая семёрка" считается "неформальным объединением". Там были вечно игры "вот сейчас мы включим Россию, а теперь мы выключим Россию" — и это длилось годами. Теперь появился некий консенсус относительно нашей страны. Вполне нативный. А все события последних месяцев заставляют нас по-иному рассмотреть состав этой самой "Джисевен": США, Британия, Франция, Канада, Германия, Италия и Япония. Надо же, как интересно — четыре страны, которые во Вторую мировую назывались нашими союзниками, а три — вполне себе страны оси, к которой иногда применяется определение "гитлеровской".

И вот эти страны под неформальным (а там всё как бы "неформальное") руководством США не только время от времени "воспитывают" Россию, но и вырабатывают вполне формальные идеологические и экономические установки. Это был мегакраткий экскурс, чтобы понимать, с чем мы имеем дело.

Так вот последний на сегодня курс G7 — "не допустить победы России на Украине", о чём лидеры данного международного клуба и сообщили на своём саммите. Ещё раз перечитайте, не забывая исторический контекст, — вот сидят немцы, итальянцы и японцы и решают "не допустить победы России". Звучит прям как будто на дворе не 2022-й, а вполне себе 1943-й.

Аж мороз по коже от исторических параллелей. Никому ничего не жмёт и не щемит там в Берлине, например, когда они произносят такие тексты? Это выглядит не просто "спасением рядового Бульбы", это выглядит чистым реваншизмом после проигранной в гигантских масштабах войны. Той, которая была семьдесят лет назад.

Только теперь к этой идее подключились и бывшие союзники. Те самые, которые с удовольствием скинули на Японию атомные бомбы в количестве двух штук тогда, когда в этом не было никакой необходимости, просто чтобы запугать своего союзника — СССР. Там, в Вашингтоне, очень жаждали продолжения банкета. Причём на тех же фронтах.

И вот это заявление надо рассматривать именно с точки зрения исторической перспективы. А как это выглядит именно сегодня? Каким именно образом наши добрые соседи по глобусу собираются "не допустить победы России на Украине"?

Так они уже начали свои мероприятия. Вы разве не заметили, что буквально каждый день Джо Байден выходит с новостями: "сегодня мы выделили 800 миллионов долларов, а вчера ещё 800 миллионов" и так далее. Речь зашла даже о "ленд-лизе", даже само название которого должно отбросить публику на 70 лет назад и создать именно те самые параллели. Сняты ограничения по поставкам оружия, причём уже явно. Так как до февраля 2022-го украинскую территорию упаковывали оружием без особой рекламы. Теперь все маски сброшены.

Более того, даже Германию, которая считала себя независимым государством (несмотря на свой статус проигравшей в войне) сломали об колено, и весь её статус страны, которая не поставляет вооружений в горячие точки, испарился за несколько дней. Во-первых, бундестаг принял новый триллионный оборонный бюджет, чего не было с 1956 года. Во-вторых, после её попыток обойтись поставками касок и бронежилетов на Украину их-таки вынудили приступить к поставкам тяжёлых вооружений.

Речь идёт о самоходных зенитных установках в количестве пятидесяти штук. То есть по земле Украины опять поползут немецкие танки, чтобы убивать русских солдат. И от исторических параллелей опять-таки ни у кого ничего не защемило. "По выжженной равнине, за метром метр, идут по Украине солдаты группы "Центр", — как пел В.В. Высоцкий. Так вот это опять — оно. И неважно, кто будет сидеть за рычагами — в данном случае тренированные на территории НАТО местные бойцы.

Но "недопущение победы России на Украине" — это ещё и экономическое удушение России. Все эти бесконечные санкции, половина из которых заявлена громко, а остальная половина делается руками активистов на местах — все эти "компания такая-то уходит из России навсегда", даже если это просто компания по производству булочек, — на которых официально никаких санкций никто не накладывал. Это должно создавать уже правильный психологический настрой населения России. Что-то типа паники: "Против нас целый мир и даже производители булочек". На поколения, выросшие в комфорте и сытости, это, наверное, должно произвести впечатление. Но практика показывает, что не на всё и не на всех.

А так, конечно, если кратко — вот эти самые G7 пытаются перевести Россию в режим мусоросжигательного завода по переработке потока западного оружия. То, что сообразительные аналитики уже назвали "до последнего украинца". И что самое важное — это даже не решение самих украинцев. За них решили вот эти люди в галстуках, которые собираются "на полях G7". Это и есть стратегия "недопущения победы России".

Фото © Shutterstock Почему лидеры стран G7 мечтают о победе Украины над Россией? 0 Потому что хотят ослабить Россию Потому что их экономика трещит по швам Потому что уже не знают, какие ещё санкции применить против России Чтобы продать на Украину всё своё старое оружие и боеприпасы

Авторы Игорь Мальцев