Для чего Киев готовит мобилизацию женщин по всей Украине Официально об этом не объявляется, но косвенные признаки скорой мобилизации женщин на Украине уже есть. 78516 78516 Фото © Mihir Melwani / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Мобилизация женщин на Украине – 2022

В первых числах июля появилась информация о мобилизации украинских женщин в ряды действующей армии Украины с целью "бесперебойного пополнения потерь личного состава ВСУ". Повестки вручают точно так же, как и мужчинам, — кому-то на улице, кому-то подсовывают документы из военкомата под дверь. Нетрудно догадаться, что новость, мягко говоря, не обрадовала жителей Незалежной.

"Масштаб безумия с каждым днём растёт. Утром сестра мне присылает фотку повестки, хотят, чтобы она завтра явилась в военкомат. Всучили прямо у порога", — пишут в социальных сетях возмущённые украинки.

Указ о всеобщей мобилизации был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским ещё 3 марта этого года, однако в первоначальной редакции документа отсутствовали сведения о принудительной мобилизации женщин. Любопытно, что возможность мобилизации украинок в случае военного положения была закреплена в документах ещё в октябре 2021 года — задолго до начала "Операции Z". Тогда на портале правительственной информации Украины был опубликован Приказ 1566/37188 "Об утверждении Перечня специальностей и (или) профессий, родственных соответствующим военно-учётным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учёт военнообязанных".

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В списке профессий, обладательницы которых первыми отправятся защищать киевскую власть, оказались специалисты по пищевому производству, медицинской службы, водители, медсёстры, повара, переводчики и много кто ещё. Военнообязанными признали пиарщиков, специалистов по рекламе, информационных аналитиков, журналистов и даже секретарей. С 1 октября 2022 года приказ вступает в силу и откосить от службы будет трудно. Согласно приказу, раз в три года слабый пол обязан посещать сборы, а избежать процедуры смогут только беременные и матери с детьми до трёх лет. В период ведения боевых действий девушкам и женщинам запрещён выезд за границу — точно так же, как и мужчинам призывного возраста.

Но любовью к Отечеству молодые украинки не прониклись. Проявившиеся контуры "добровольно-принудительного" характера мероприятий, применения "несиловых методов принуждения" вроде отказа в получении работы без военного билета стали причиной для массового недовольства.

Сразу же после обнародования инициативы гражданами Украины была организована петиция, авторы которой назвали это безобразием и издевательством над женщинами. Против мобилизации выступило 6,8 тысячи активистов.

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Параллельно мерам ВСУ власти стимулировали личную инициативу, агитировали женщин-добровольцев. В апреле этого года мэр Ивано-Франковска объявлял о наборе женщин в батальон "Карпатская сечь", которые, по его же словам, будут служить наравне с мужчинами. Зимой прошлого года волну недовольства удалось сбить, и сейчас Киев поступает чуть тоньше. О принудительном характере мобилизации публично речь не идёт, хотя всем женщинам, уже получившим повестку в военкомат, но не явившимся туда, грозит штраф от 1,7 до 3,4 тысячи гривен, что эквивалентно трём-четырём тысячам рублей. К тому же уклонение от призыва чревато лишением свободы на срок до пяти лет.

При этом условия службы для женщин в украинской армии не сахар. Вот что сказал об этом советник главы президента Украины Алексей Арестович:

"Женщина в армии — это ужас. Тебя не держат за человека. Мало того что есть проблемы гигиенического характера, так тебя пытаются сделать объектом сексуальных домогательств", — заявил он.

Новая волна мобилизации на Украине

Новым поводом для беспокойства украинок послужили фотографии повесток, опубликованные жительницей Николаева. От неё же украинские женщины узнали, что в этом городе, как и в Харькове, находятся кадровые украинские военные, которые "постоянно тащат силком мирное население в зону прямого конфликта".

"Женская" повестка в военкомат на Украине Фото © Телеграм-канал "Что произошло?"

Минобороны Украины утверждает, что пока потребности в мобилизации женщин нет, но после постановки на воинский учёт их в любой момент могут призвать на службу. После сдачи Лисичанска потери ВСУ в живой силе и технике возросли кратно, а большинство тяжелораненых не доживают до оказания серьёзной медицинской помощи из-за дефицита медикаментов и квалифицированных полевых врачей. Эту особенность подготовки украинской армии российские военные отметили ещё в Мариуполе, когда в окружении на заводе "Азовсталь" оказалось несколько тысяч солдат и офицеров, многим из которых из-за инфекций и заражений приходилось ампутировать конечности.

Не исключено, что подготовка к скрытой мобилизации женщин и последующая переброска украинок поближе к фронту (наиболее вероятно, что непосредственно в зону боевых действий) выглядит логичной сразу по нескольким причинам. Первая: ВСУ примерно с марта гонят на фронт практически всех, кого получается отловить. Ещё два месяца назад в свободном доступе появились видео и фотоматериалы, доказывающие, как украинских граждан ловят возле магазинов, на заправках и вручают им повестки. Есть и совсем свежие видео, снятые в дни начала окружения Лисичанска. На одном из них видно, как, предположительно, в городе Мукачево Харьковской области мужчин насильно уводят в военкомат.

Почему на Украине мобилизуют женщин

На протяжении некоторого времени Киев официально сообщал о "сотнях тысяч" мобилизованных на фронт, называя обычных гражданских, задержанных полицией для принудительной отправки в ВСУ, добровольцами. Однако 14 июня министр обороны страны Алексей Резников признал, что из-за высоких потерь они отправляют на фронт необученных молодых солдат, которые быстро погибают в боях. В общей сложности с февраля 2022 года Киеву удалось провести три волны принудительной мобилизации. Всех, кто не успел сбежать, отправили на фронт, многих из призывников уже нет в живых. Долгое время были популярны отряды территориальной обороны, изначально добровольные квазивоенные формирования, призванные защищать родные сёла и города. Но с весны тербаты отправляют на фронт — подразделениями затыкают дыры на самых опасных участках ведения боевых действий.

Фото © Mihir Melwani / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Популярность батальонов территориальной обороны, в которые, кстати, часто вступали и радикально настроенные женщины, после нескольких поездок на фронт быстро сходила на нет. Сведений об эффективности сугубо женских подразделений в составе ВСУ нет, как нет и данных о том, будут ли привлекать украинок к службе в артиллерийских, пехотных подразделениях, войсках связи или медицинских службах. Специалисты предполагают, что ввиду биологических особенностей женщин им могут доверить более простую работу, которой ранее занимались либо уничтоженные, либо попавшие в плены офицеры-мужчины.

Пока Киев пытается доказать, что на деле никакой мобилизации нет, а процедуры привлечения женщин к воинской службе носят формальный характер. Некоторые предприятия Украины наращивают пошив женской военной формы, явно рассчитывая (или уже получив) солидный заказ от государства. За "социальным проектом" стоит депутат Киевского городского совета Ирина Никорак. По её словам, женской формы на Украине нет, "купить её можно только за границей или изготовить самостоятельно". Сейчас в Вооружённых силах Украины женщинам выдают мужскую военную форму без учёта женской физиологии. Однако украинок такая сердобольность не впечатлила, в комментариях к новости многие пишут, что так украинских женщин готовят к отправке в зону боевых действий.



То, что сейчас происходит на Украине, напоминает события февраля 1945 года в Германии, когда обстановка на фронте была хуже некуда. Тогда все женщины в возрасте от 18 до 60 лет были призваны в Volkssturm — отряды "народного ополчения" Третьего рейха. Этот шаг стал частью тотальной мобилизации, одного из симптомов агонии режима и самой армии. По словам военного эксперта Виктора Литовкина, с какой целью Киев готовит мобилизацию женщин, давно понятно.

У них там явная потребность в мобилизационных ресурсах. Будут отправлять и на фронт в том числе. У них уже есть на фронте женщины — снайперы, врачи. Проблема ещё и в том, что половина из семи миллионов бежавших граждан Украины — мужчины. Все, кто мог, уже уехал. Поэтому призывного контингента нет. Они уже приняли закон, который позволяет призывать даже инвалидов. Теперь женщин призывают Виктор Литовкин Военный эксперт

Специалисты по безопасности обращают внимание и на другое обстоятельство. С началом всеобщей мобилизации на Украине ВСУ практикуют акцию "сиди или воюй", по условиям которой многие уголовники получили свободу в обмен на мобилизацию в ряды нацбатов, тербатов, разных карательных формирований, лишь формально имеющих отношение к регулярной армии.

Те, кто считался в обычной жизни маргиналами, стоял на учёте в наркологических клиниках и диспансерах, те, кто не имел возможности получить права или лицензию на оружие, получали "второй шанс" (и оружие), подписав договор с украинской военной машиной. С учётом того что половина профессионалов из ВСУ либо уничтожены, либо тяжело ранены, либо находятся в плену, по прибытии на фронт украинок ждёт, мягко говоря, не самый дружелюбный приём, самым массовым проявлением которого в лучшем случае может стать волна изнасилований и убийств.

Фото © Pavlo Palamarchuk/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Поможет ли Украине мобилизация женщин? 0 Не поможет Поможет, но частично и далеко не везде Трудно сказать

Авторы Евгений Жуков