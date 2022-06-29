Почему "Операцию Z" нельзя было начинать ни раньше, ни позже 24 февраля Спусковым крючком для "Операции Z" послужила подготовка Украиной наступления на ДНР и ЛНР, однако стремление Киева овладеть востоком страны обернулось практически потерей государственности. 43180 43180 Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Почему Россия начала спецоперацию на Украине

25 июня на встрече президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко лидеры уделили большое внимание совместной обороне от возможной внешней угрозы. Очевидно, что на фоне событий на Украине страны НАТО становятся всё агрессивнее. Спецоперация России на Украине стала одним из шагов по обеспечению национальной безопасности. Ещё 24 февраля президент России заявил, что принял решение о проведении спецоперации в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Это была вынужденная мера, поскольку стало известно, что Киев к марту готовил наступление на Донбасс и выход к границам с Россией.

То, что происходит, — вынужденная мера​​​. Нам не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно Владимир Путин Президент Российской Федерации

Целью операции Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении СВО стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. Также с самого начала много говорилось о военной помощи Запада Киеву.

Признаки большой войны

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото © Omar Havana / Getty Images

На апрельской пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшее время альянс должен перевооружить украинскую армию. Тогда он предположил, что Россия готовит крупномасштабное наступление на Донбасс и несколько недель уйдёт на перегруппировку. По словам генсека альянса, этого времени европейской коалиции должно хватить для того, чтобы сделать ВСУ боеспособнее. Однако сказанное мало коррелирует с реальностью, ведь Германия, Франция, Испания, Норвегия и особенно Польша сейчас находятся на "экваторе перевооружения" и в лучшем случае завершат военные реформы к 2025–2030 годам.

Заявление Столтенберга и других западных лидеров о том, что они пойдут на всё, лишь бы помочь Украине, многообещающее и столь же невыполнимое. Наступление на Донбасс, которое Киев планировал осуществить в марте, было предотвращено благодаря "Операции Z". Попытка взять юго-восток страны силой была формально и негласно одобрена военными советниками НАТО, но шла вразрез со стратегическими планами альянса, поскольку втягиваться в конфликт с Россией европейцы так и не решились.

Почему Украина не вписалась в НАТО

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Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что произошедшее на Украине, с одной стороны, шокировало альянс, потому что никто не ожидал, что всё будет развиваться именно так.

С другой стороны — у них появился повод и стимул перевооружаться. Противников перевооружения там фактически нет. Теперь они понимают, что настолько разозлили Россию, которая сейчас возрастает в мощи, что их тема "разговаривать с Россией с позиции силы" уже не работает, потому что это может аукнуться вплоть до третьей мировой Алексей Леонков Военный эксперт

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, другая сторона военного бессилия Европы ещё и в том, что собственного производства вооружения в Европе практически нет, а если есть, то в недостаточном количестве.

Страны, которые что-то могут производить, — Германия, Франция, Италия, Великобритания, частично Швеция. Но это очень небольшие объёмы. И в рамках НАТО производство вооружения никогда не разворачивалось масштабно, потому что альянс работает не на европейские страны, а на США. Все усилия НАТО при перевооружении опираются на вот эти 2% ВВП, которые каждое государство должно платить в общую натовскую казну. А фактически это деньги на содержание американского военно-промышленного комплекса Виктор Литовкин Военный эксперт

Любопытно, что принудительная попытка пересадить весь блок НАТО на американские виды вооружения постепенно берёт верх над здравым смыслом и прагматизмом европейцев. Известно, что Lockheed Martin планирует продать Германии более 400 истребителей F-35 при том, что ещё недавно Германия, Великобритания и Франция собирались создавать собственный истребитель. Подобный раздрай царит и в других сферах — например, сектор комплексов ПВО средней дальности практически полностью захвачен США, а немецкие и французские компании довольствуются крошками с обеденного стола. Это, как отмечают европейские аналитики, ставит Европу в прямую зависимость от США по стратегическим направлениям и лишает права применения техники по своему усмотрению.

Интересно и другое. В конце февраля 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил о коренном переформатировании бундесвера, о рекордном увеличении военного бюджета — до 100 млрд евро и о намерении построить одну из наиболее мощных армий в Европе. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что на реформы понадобится 10 лет.

Чтобы создать боеспособную армию, Германии придётся решить проблемы оборонки, которые накапливались десятилетиями. Франция также находится в стадии перевооружения — с 2017 года наращивается военный бюджет, много проблем, которые нужно решить, включая переход на новое вооружение. Испанская армия, одна из важнейших в альянсе, начала свою реформу в 2015 году и до сих пор в процессе, а завершённость реформирования оценивают в 20% от намеченного плана.

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В марте этого года президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости модернизировать польскую армию. Проблемы, которые нужно решать, налицо: малочисленность вооружённых сил, устаревшее вооружение. Особый упор делается на танки и авиацию. Фактически Польше самой нужна помощь — США в марте перебросили туда два комплекта ЗРК Patriot, Британия решила развернуть там систему ПВО Sky Sabre. В марте Анджей Дуда подписал документ, согласно которому планируется увеличить численность польских ВС вдвое — до 300 тысяч человек.

Лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский недавно повысил ставки и заявил о возможности увеличения численности армии до 400 тысяч человек. Норвегия, далеко не последняя в альянсе, в 2016 году заявила о том, что радикально переформатирует армию в течение 10–20 лет.

Румыния уже некоторое время сосредоточена на укреплении своей армии. Приоритет в силу географии отдан военной авиации и флоту. Фактически вся Европа находится в чемоданном состоянии. И решает она не проблемы Украины — делает она это постольку-поскольку, а собственные.

Впрочем, сугубо практические причины могли быть и у руководства России. Начинать спецоперацию по демилитаризации Украины в 2014 году не было никакого смысла: мало кто мог предположить, что в ходе госпереворота к власти в стране придут пронацистские силы.

Почему Европа не хочет помогать Украине

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Старого оружия советского образца в Европе тоже скоро не останется, и поток вооружения, поступающего на Украину, по некоторым данным, начал иссякать ещё в марте. Десятилетиями танки, вертолёты и стрелковое советское оружие поставлялось в разные страны, а сейчас остатки "утилизируются" на Украине. Новое оружие европейцы на Украину поставлять не хотят — самим мало. Кроме того, большая часть поставленного Киеву старого советского оружия была уничтожена в самом начале СВО, есть и реальные имиджевые потери для НАТО — например, потеря самоходок Caesar, за которые поставившую их Киеву Францию любезно поблагодарили российские оружейники.

Военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков отметил, что в некотором смысле европейцы сделали половину ненужной и сложной работы за Россию, сосредоточив вооружение для Украины в заранее известных местах.

То, что прислали, уже по большей части уничтожено российскими "Калибрами". Поэтому у Европы практически ничего не осталось из того, что они могли бы прислать. И ещё один момент. Старое оружие стран Европы поставлялось на протяжении 90-х, нулевых и десятых годов в зоны конфликтов, в разные точки мира, в том числе и в Сирию — боевикам. Да, они исчерпали старое оружие, а новое отдавать Киеву не хотят. Поэтому возможностей у Европы по укомплектованию Украины оружием нет Константин Сивков Военный эксперт, доктор военных наук

Сивков добавил также, что тяжёлую военную технику, включая РСЗО или танки в нужных количествах (а это по тысяче единиц на одно наименование, которые необходимы нормальной армии) не потянет даже самая сильная экономика Европы. Россия, следуя своей военной доктрине, до последнего оттягивала саму вероятность операции на Украине. Свидетельства этому — многочисленные попытки усадить Киев за стол переговоров, подписание Минских договорённостей, диалог с кураторами Киева в Вашингтоне. Была ли у России возможность объявить СВО раньше и ввести войска на Украину? Разумеется, была, но плохой мир всегда лучше, чем хорошие бои, поэтому восемь лет руководство России давало киевским властям время передумать. Теперь этот момент упущен, и решать проблему будут российские военные. Затягивать с принятием решения не стали — разумеется, ВС РФ могли бы подождать ещё несколько лет, пока в Европе завершится перевооружение, но тогда старое оружие могли бы спихнуть Киеву в куда больших объёмах.

Фото © ТАСС / AP Photo / Bernat Armangue Когда нужно было начать спецоперацию на Украине? 0 В 2014 году, сразу после Крыма В 1991 году Свой вариант в комментарии

Авторы Евгений Жуков