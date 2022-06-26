Почему ни один прогноз Запада по операции России на Украине не сбылся Запад с самого начала был настроен против России и вёл информационную войну против армии и страны в целом. Но ни один из прогнозов зарубежных политтехнологов не сбылся. 28194 28194 Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Будет ли мобилизация в России в 2022 году: новые фейки про спецоперацию на Украине

21 июня в Кремле назвали фейками опубликованную в британских СМИ информацию о якобы готовящейся массовой мобилизации в России. О грядущей всеобщей мобилизации со ссылкой на представителей западной правящей верхушки ранее писали The Guardian и The Independent. По мнению некоторых военных экспертов, Запад сейчас раскололся на два лагеря.

Представители первого предрекают скорый исход спецоперации в пользу России и считают, что Украине пора сесть за стол переговоров, согласившись на территориальные уступки. Вторые считают (либо выдают желаемое за действительное), что Россия увязнет в конфликте и поэтому будет вынуждена объявить мобилизацию. В любом случае всё пошло не так, как прогнозировали западные эксперты в самом начале СВО. Напомним, тогда министр обороны Британии Бен Уоллес высказал мнение, что Россия "отстала от ожидаемого графика", "не достигла своих целей" и, скорее всего, для Российской армии это будет долгое и бессмысленное сражение с истощением ресурсов и личного состава. На втором этапе "Операции Z" стало ясно, что это совсем не так.

Последние новости по Украине на сегодня: иностранные наёмники бегут с Украины

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21 июня по Сети разлетелось сенсационное заявление американского наёмника, который назвал украинскую армию цирком уродов, рассказав о двухчасовом сражении между "дикими гусями" и украинским спецназом.

"Если бы не <...> (имя скрыто. — Прим. ред.), я бы в этом тупорылом дурдоме ни за что не стал участвовать", — приводит журналист Сет Харп в "Твиттере" переписку с этим наёмником.

По его мнению, "украинцам ничего не светит", если они продолжат воевать таким же образом. То есть дело не в нехватке вооружения, на что с апреля делает упор Киев, настаивающий на увеличении военной помощи, и даже не в дефиците боеспособных сил — в том же Северодонецке в разгар окружения была очень сильная группировка ВСУ. Дело в том, что в украинской армии царит хаос, много ресурсов уходит на расхлёбывание плодов собственной же глупости.

По сообщению Минобороны РФ, приток иностранных наёмников на Украину не только сократился, но и фактически разворачивается в обратную сторону. Многие понимают, что, выступая за обречённых на поражение, они, скорее всего, погибнут вместе с ними.

А ведь ещё в самом начале СВО западные аналитики называли украинскую армию одной из самых сильных в Европе. В январе 2022 года, согласно рейтингу Global Firepower Index, Украина заняла шестую строчку в рейтинге сильнейших армий Европы. Но одно дело — формальные признаки, другое — демонстрация своих возможностей в реальном бою.

Используя лишь 10% своих сил, Российская армия теснит украинскую, для усиления которой Киев провёл три волны мобилизации, задействовал резервистов, а также насильно понабрал тероборону из всех, кто не успел убежать или спрятаться.

Армия России на Украине

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В самом начале спецоперации украинские пропагандисты и западные СМИ разгоняли фейк о том, что ВС РФ использует устаревшее вооружение. Дескать, все "Кинжалы" и "Бастионы" переоценены либо вообще существуют только в виде макетов. Отрезвление случилось 18 марта, когда ВКС России впервые в мире применили гиперзвуковую аэробаллистическую ракету "Кинжал". Высокоточным ударом был уничтожен подземный склад ракет и авиационных боеприпасов ВСУ на военном объекте в Делятине Ивано-Франковской области. Это пример неядерного оружия, которое может быть предельно убойным. Первыми запаниковали в Германии, через пару часов откликнулся Байден, заявивший, что США ничего не могут противопоставить российскому гиперзвуку. В этот же день с помощью ракетного комплекса "Бастион" ВС РФ уничтожили центры радио- и радиотехнической разведки армии Украины в Одесской области.

Боевые вертолёты Ми-28НМ и Ка-52 показали свою максимальную эффективность в ходе уничтожения инфраструктуры противника и удивили тем, что могут работать при любой погоде и днём, и ночью. В марте также стало известно, что к проведению спецоперации привлечены истребители МиГ-31. Всё оружие, которое Россия использует в СВО, можно долго перечислять. Тут важен принципиальный момент: не всё, что есть у России, сейчас используется на Украине. К примеру, по словам специалистов, боевому танку Т-14 "Армата" там вообще нечего делать — под него просто нет соответствующих задач. Примерно так же обстоят дела с беспилотником "Альтиус-РУ", взлётная масса которого достигает шести с половиной тонн. Вместо него Россия использует в бою звено ударных машин с несколькими центрами управления.

Спецоперация стала вынужденной мерой по предотвращению готовящейся агрессии Киева, но одновременно это и полигон для испытания новых типов вооружений и разработки тактики ведения боя, заточенной именно под них.

В интервью американскому журналу National Defense украинский генерал Владимир Карпенко поделился, что ВСУ потеряли около 50% тяжёлых вооружений в ходе СВО. По его данным, Украина потеряла 1300 БМП, 400 танков, 700 артиллерийских систем.

Почему ВСУ всё время терпят поражение

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По словам военного эксперта Константина Сивкова, аналитики американского Генштаба разработали план, по которому украинские военные должны были быстро переломить ход СВО и перейти в контрнаступление.

Они рассчитывали, что ВСУ проведут хорошую артиллерийскую подготовку, деморализуют население, разгромят ДНР и ЛНР и выйдут на границы с Россией. Этого не случилось. Затем Запад пытался путём санкций разрушить российскую экономику. Месяц-полтора тому назад стало понятно, что эта задача не решена. То есть экономическая атака была отбита с тяжёлыми экономическими потерями для агрессора Константин Сивков Военный эксперт

По его словам, последняя надежда Запада была на то, что Россия увязнет на Украине. Этот исход казался очевидным, учитывая поставки тысяч тонн оружия. Но и этого не произошло.

Часть западного оружия уничтожается российской артиллерией в "пунктах выдачи". Часть распродают налево коррумпированные украинские военные, делая вклад в победу России. Также этот фактор Российская армия научилась обращать в плюс для себя. С выходных западные аналитики трубят о "северодонецкой петле анаконды", которую Россия устроила для группировки ВСУ. Россия заблокировала все выходы из Северодонецка, кроме одного, оставив коридор, по которому украинским военным подвозят оружие.

ВСУ приходится вылезать из хорошо укреплённых блиндажей, чтобы получить это оружие, и тут их накрывает российская артиллерия. Только за одну вылазку в коридор гибнет до 200 человек. Общие ежедневные потери ВСУ катастрофические. Глава парламентской фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давид Арахамия недавно признался, что каждый день украинская армия теряет до 1000 человек убитыми и ранеными. Всё чаще вээсушники предпочитают сдаваться в плен, ещё пару недель назад они часто записывали видеоролики с жалобами на командование и Зеленского. Сейчас политруки ВСУ закрутили гайки, а учитывая, что там что угодно могут принять за дезертирство (за которое "пускают в расход"), жалобы приутихли, но моральный дух солдат — это не иголка в стоге сена, чтобы его можно было спрятать.

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Научный сотрудник Центра новой американской безопасности Майкл Кофман отметил, что после двух месяцев СВО в США начали наблюдать значительные перемены в действиях Российской армии.

Большинство ранних оценок, как мне кажется, оказались ошибочными. Они основывались на чудовищных ошибках в интерпретации данных. Поэтому некоторые люди, в том числе и я, не делали преждевременных выводов Майкл Кофман Научный сотрудник Центра новой американской безопасности

Тактика России на Украине: почему не взяли Киев

В конце марта – начале апреля командование ВС РФ приступило к отводу войск, стоявших на северо-западных окраинах Киева. К этому моменту были решены основные задачи первого этапа СВО. Также силами российских военных были блокированы аэродром Гостомель и печально известная Буча, жертва бесчеловечной провокации Киева. Запад сразу же заговорил о слабости Российской армии, о провале "блицкрига" и о вынужденном характере отступления. Однако наши военные эксперты отмечали, что российские подразделения на тот момент были нужнее на Левобережной Украине — для разгрома украинских сил в районе Харькова и Донбасса.

Полное освобождение Донбасса от сил националистов стало главной целью второго этапа спецоперации, в ходе которого Запад и имел возможность делать неожиданные, подчас неприятные открытия. Вооружённые силы России окружили, а затем освободили Мариуполь, ключевой операцией стало взятие "Азовстали" и разгром нацистов "Азова". Последовало освобождение по линии Херсон – Мелитополь – Мариуполь. В июне ВС РФ успешно подавили две попытки прорыва противника под Херсоном (как в мае нейтрализовали атаку на остров Змеиный). Сейчас входит в финальную фазу операция по освобождению Северодонецка.

21 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что у неё якобы имеется копия приказа Москвы о том, что ВС РФ должны выйти на границу Луганской области 26 июня. Киев уже ищет козлов отпущения, ответственных за грядущий слив не только Северодонецка, но и всего северо-западного участка, включая Лисичанск.

Что будет дальше на Украине

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После того как ни один прогноз Запада относительно специальной военной операции на Украине не сбылся, кураторы Киева надеются, по крайней мере, затянуть всю эту историю до возможного предела. Но теперь они действуют вслепую, не отдавая себе отчёта, к каким последствиям для них и для Украины это приведёт.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что киевский режим обречён и нет смысла продолжать его агонию. Он отметил, что СВО завершится тогда, когда будут выполнены все поставленные задачи.

"Этот режим был обречён ещё в 2014 году, когда он начал преступную войну против своего народа. Избавления от него ждут миллионы украинцев, как это показывает отношение к Российской армии населения на освобождённых территориях. И наша специальная военная операция будет доведена до конца, а цели её будут полностью реализованы", — подчеркнул постпред РФ.

Экс-советник по вопросам внешней политики Республиканской партии в Конгрессе США Джеймс Джатрас отметил, что спецоперация России на Украине идёт по плану и, в отличие поведения США в Ираке и Ливии, ВС РФ не стремятся уничтожить инфраструктуру городов и не воюют с мирным населением Украины, не ставят их в безвыходное положение, а, напротив, всячески поддерживают гуманитарной помощью и организовывают гуманитарные коридоры (которые ВСУ, кстати, обстреливает). В общем-то, Джеймс Джатрас констатирует то, что было заявлено российским руководством с самого начала СВО.

Фото © ТАСС / Александр Река Почему Запад ошибался насчёт российской "Операции Z" на Украине? 0 Привыкли думать, что всё контролируют. Недооценили силы России. Полно внутренних проблем, Украиной было некогда заниматься.

Авторы Евгений Жуков