Почему Россия не использует ударный беспилотник "Альтиус" на Украине Оглавление Карта боевых действий на Украине сегодня "Альтиус" — это как танк "Армата" на Украине Братья по оружию "Операция Z" на Украине Тяжёлые ударные беспилотники практически готовы, однако их боевое применение ещё не началось. 26316 26316 Беспилотник "Альтиус-У". Фото © Министерство обороны РФ

Карта боевых действий на Украине сегодня

Вице-премьер РФ Юрий Борисов 13 июня сообщил, что Россия "имеет в наличии практически все типы беспилотных летательных аппаратов военного назначения".

Сирийский конфликт подтолкнул нас к этому. Мы динамично развиваемся в этом направлении и имеем практически все типажи беспилотных средств: разведывательных, ударных, тактических, оперативных и оперативно-тактических Юрий Борисов Вице-премьер Правительства РФ

После начала "Операции Z" 24 февраля Российская армия применила на Украине практически все типы беспилотных летательных аппаратов. В небе над Донбассом активно летают БПЛА "Форпост", "Орлан", а одноразовые самоуничтожающиеся дроны "Куб" занимаются поиском и поражением целей, среди которых оказались и американские гаубицы M777.

Поражение гаубиц M777 БПЛА "Куб", видео https://t.me/oboronka_channel/3703

Комментируя ситуацию вокруг российских БПЛА, вице-премьер Борисов заявил о "запоздалом" внедрении беспилотников в Российскую армию. Также, по словам вице-премьера, тяжёлые ударные беспилотники "Иноходец" и "Альтиус" необходимо совместить с противокорабельными ракетами.



Боевая эффективность этого беспилотника определяется скорее не техническими параметрами самого беспилотного средства, а той полезной нагрузкой, которую он способен нести. Речь ведётся о противокорабельной ракете на дальность 300 километров. У нас подобные авиационные средства поражения есть Юрий Борисов Вице-премьер Правительства РФ

Любопытно, что БПЛА "Иноходец" уже применялся для нанесения высокоточных ударов в первой фазе "Операции Z". Машина, вооружённая авиационной ракетой, за несколько боевых вылетов уничтожила крупный склад с вооружением, а также несколько штабов в опорных пунктах ВСУ. При этом отсутствие "Альтиуса" в небе над Украиной вызывает вопросы у многих экспертов. По словам Борисова, эта машина, как и "Иноходец" (он же "Орион"), сейчас "находится на финальной стадии и выводится на серийное производство", а брешь в беспилотниках типа HALE (большой высоты и продолжительности полёта) "будет закрыта с небольшим отставанием".

Образец разведывательно-ударного беспилотника "Орион" на производстве на первом в России специализированном заводе по выпуску крупноразмерных военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компании "Кронштадт". Фото © ТАСС / Вадим Савицкий /Пресс-служба Минобороны РФ

По некоторым данным, "Иноходец" и другие беспилотники действуют в оперативной глубине украинской армии на удалении 25–30, но чаще до 50 километров за линией фронта. Однако "Альтиус" может позволить Российской армии действовать там, где ранее это считалось невозможным.

"Альтиус" — это как танк "Армата" на Украине

Последняя версия беспилотного аппарата взлётной массой до шести с половиной тонн называется "Альтиус-РУ". Судьбу машины трудно назвать простой: её разработкой российские подрядчики занимаются с 2011 года. В конце 2018 года разработку передали Уральскому заводу гражданской авиации, и только три с лишним года спустя, в августе 2021-го, машина совершила первый полёт. Через несколько месяцев, в декабре 2021-го, министр обороны Сергей Шойгу сообщил о том, что "Альтиус" прошёл необходимые испытания.

Средневысотный беспилотник большой продолжительности полёта изначально создавался как сугубо разведывательная машина, однако его ударный потенциал был понятен с самого начала. Главная особенность "Альтиуса" — возможность нести под крыльями до двух тонн управляемого вооружения, что делает его "одноклассником" таких машин, как американский MQ-9 Reaper.

Беспилотник с размахом крыльев до 30 метров может нести на себе сразу несколько типов управляемого вооружения. Ракета Х-БПЛА, которой относительно недавно научился стрелять "Иноходец", — самое скромное, что есть в резерве. Помимо этого "Альтиус" может поднимать ракеты Х-50 с осколочно-фугасной боеголовкой и дальностью применения порядка 10 километров. В каждой из таких ракет содержится до 20 килограммов взрывчатки, что более чем достаточно для выполнения боевой задачи. В теории запас топлива и мощность двигателей позволят "Альтиусу" на одном баке пролететь от Воронежа до Мадрида в Испании и вернуться на аэродром базирования. Но боевые операции и гражданские полёты — вещи несопоставимые, в этом смысле тяжёлый ударный дрон больше похож на танк "Армата". Применять его можно, но для чего и как — это главные вопросы.

Разведывательно-ударный БПЛА "Альтиус-РУ". Инфографика © LIFE

Братья по оружию

Прямых аналогов у "Альтиуса" нет. Применяемый на Украине "Иноходец" может использоваться в пределах 250-километровой зоны, его возможностей недостаточно, чтобы донести несколько ракет далеко за пределы фронта. Для того чтобы применять ударные дроны на такой дальности, нужен специальный спутниковый канал связи, и его создание, а тем более развёртывание — это продукт кооперации не только разработчиков беспилотника, но и "Роскосмоса", а также целого ряда других структур, включая Минобороны. Пока этого канала нет, "Альтиус" можно применять на ту же дальность, что и БПЛА "Иноходец", однако такая схема полётов — всё равно что забивать электронным микроскопом гвозди на даче.

Беспилотник "Альтиус-У". Фото © ТАСС / Снимок с видео / Минобороны России

Однако если для "Альтиуса" будет скорректирована программа полёта, то машина сможет применять вооружение на 500 и более километров вглубь территории противника. Сейчас военные объекты на Украине в таких условиях поражают ракетные комплексы "Искандер" и корабли Черноморского флота с "Калибрами" на борту, а также оперативно-тактическая авиация.

Стоимость серийного БПЛА "Альтиус-РУ" не называется, однако при сопоставимых характеристиках со средневысотным ударным турецким дроном Akinci и американским MQ-9 машина может стоить от 10 до 15 миллионов долларов. Это переводит дрон в высшую лигу воздушных ударных комплексов и вынуждает военных создавать для машины особую тактику применения. Собеседники Лайфа в ОПК отмечают, что первое боевое применение "Альтиуса" на Украине может состояться в ходе третьей фазы "Операции Z".

"Операция Z" на Украине

Бывший командир вертолёта Ми-24, ветеран боевых действий на Кавказе Андрей Резников отметил, что в случае с "Альтиусом" военные могут вспомнить опыт антитеррористической операции.

Какие-то остатки ПВО у противника ещё имеются, и, исходя из стоимости машины и важности программы, можно попробовать смешанную авиагруппу. К примеру, когда беспилотник наносит удар управляемым вооружением, а вертолёты армейской авиации зачищают остатки цели. При этом БПЛА обязательно должен прикрываться, поскольку набор защитных комплексов там ограничен, несмотря на то что беспилотник поднимает больше вооружения, чем Ми-24 Андрей Резников Бывший командир вертолёта Ми-24, ветеран боевых действий на Кавказе

Резников вспоминает, что применение боевой ударной группы (БУГ) на Кавказе позволяло подавлять огневые точки противника одним заходом. Главное отличие антитеррористической операции и специальной военной операции в том, что тогда "главной звездой" БУГ стал вертолёт Ка-50 "Чёрная акула", а теперь эту роль сможет исполнить "Альтиус".

Главная трудность состоит в том, что применять одну машину этого типа на Украине нет большого смысла, разумнее проверять в бою сразу звено ударных машин с несколькими центрами управления. Построено ли боевое звено "Альтиусов" (хотя бы три-четыре машины) и можно ли использовать его в рамках специальной военной операции на Украине — на этот и другие вопросы пока нет однозначного ответа, даже эксперты, близкие к разработчикам и военным, не могут прийти к единому мнению на этот счёт.

Некоторые специалисты сходятся во мнении, что задачами "качественно нового уровня" для БПЛА "Альтиус" могли быть стать разведка и нанесение ударов по скоплениям противника на тех участках "Операции Z", где украинская армия полностью окружена и не располагает серьёзными средствами ПВО. После этого станут понятны точки улучшения машины, а сам беспилотник заслужит право на продолжение программы.

Беспилотник "Альтиус-У". Фото © ТАСС / Снимок с видео / Минобороны России Применит ли Россия беспилотник "Альтиус" на Украине? 0 Да, остальное уже применили, и вполне успешно Нет, машина ещё не готова к проверке в бою Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев