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Почему Россия не использует ударный беспилотник "Альтиус" на Украине

Оглавление
Карта боевых действий на Украине сегодня
"Альтиус" — это как танк "Армата" на Украине
Братья по оружию
"Операция Z" на Украине

Тяжёлые ударные беспилотники практически готовы, однако их боевое применение ещё не началось.

Опубликовано 15 июня 2022, 21:40
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Беспилотник "Альтиус-У". Фото © Министерство обороны РФ

Беспилотник "Альтиус-У". Фото © Министерство обороны РФ

Карта боевых действий на Украине сегодня

Вице-премьер РФ Юрий Борисов 13 июня сообщил, что Россия "имеет в наличии практически все типы беспилотных летательных аппаратов военного назначения".

Сирийский конфликт подтолкнул нас к этому. Мы динамично развиваемся в этом направлении и имеем практически все типажи беспилотных средств: разведывательных, ударных, тактических, оперативных и оперативно-тактических

Юрий Борисов

Вице-премьер Правительства РФ

Сирийский конфликт подтолкнул нас к этому. Мы динамично развиваемся в этом направлении и имеем практически все типажи беспилотных средств: разведывательных, ударных, тактических, оперативных и оперативно-тактических
Сирийский конфликт подтолкнул нас к этому. Мы динамично развиваемся в этом направлении и имеем практически все типажи беспилотных средств: разведывательных, ударных, тактических, оперативных и оперативно-тактических

После начала "Операции Z" 24 февраля Российская армия применила на Украине практически все типы беспилотных летательных аппаратов. В небе над Донбассом активно летают БПЛА "Форпост", "Орлан", а одноразовые самоуничтожающиеся дроны "Куб" занимаются поиском и поражением целей, среди которых оказались и американские гаубицы M777.

Поражение гаубиц M777 БПЛА "Куб", видео https://t.me/oboronka_channel/3703

Комментируя ситуацию вокруг российских БПЛА, вице-премьер Борисов заявил о "запоздалом" внедрении беспилотников в Российскую армию. Также, по словам вице-премьера, тяжёлые ударные беспилотники "Иноходец" и "Альтиус" необходимо совместить с противокорабельными ракетами.

Боевая эффективность этого беспилотника определяется скорее не техническими параметрами самого беспилотного средства, а той полезной нагрузкой, которую он способен нести. Речь ведётся о противокорабельной ракете на дальность 300 километров. У нас подобные авиационные средства поражения есть

Юрий Борисов

Вице-премьер Правительства РФ

Боевая эффективность этого беспилотника определяется скорее не техническими параметрами самого беспилотного средства, а той полезной нагрузкой, которую он способен нести. Речь ведётся о противокорабельной ракете на дальность 300 километров. У нас подобные авиационные средства поражения есть
Боевая эффективность этого беспилотника определяется скорее не техническими параметрами самого беспилотного средства, а той полезной нагрузкой, которую он способен нести. Речь ведётся о противокорабельной ракете на дальность 300 километров. У нас подобные авиационные средства поражения есть

Любопытно, что БПЛА "Иноходец" уже применялся для нанесения высокоточных ударов в первой фазе "Операции Z". Машина, вооружённая авиационной ракетой, за несколько боевых вылетов уничтожила крупный склад с вооружением, а также несколько штабов в опорных пунктах ВСУ. При этом отсутствие "Альтиуса" в небе над Украиной вызывает вопросы у многих экспертов. По словам Борисова, эта машина, как и "Иноходец" (он же "Орион"), сейчас "находится на финальной стадии и выводится на серийное производство", а брешь в беспилотниках типа HALE (большой высоты и продолжительности полёта) "будет закрыта с небольшим отставанием".

Образец разведывательно-ударного беспилотника "Орион" на производстве на первом в России специализированном заводе по выпуску крупноразмерных военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компании "Кронштадт". Фото © ТАСС / Вадим Савицкий /Пресс-служба Минобороны РФ

Образец разведывательно-ударного беспилотника "Орион" на производстве на первом в России специализированном заводе по выпуску крупноразмерных военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компании "Кронштадт". Фото © ТАСС / Вадим Савицкий /Пресс-служба Минобороны РФ

По некоторым данным, "Иноходец" и другие беспилотники действуют в оперативной глубине украинской армии на удалении 25–30, но чаще до 50 километров за линией фронта. Однако "Альтиус" может позволить Российской армии действовать там, где ранее это считалось невозможным.

Почему Россия не использует танк Т-14 "Армата" на Украине
Почему Россия не использует танк Т-14 "Армата" на Украине

"Альтиус" — это как танк "Армата" на Украине

Последняя версия беспилотного аппарата взлётной массой до шести с половиной тонн называется "Альтиус-РУ". Судьбу машины трудно назвать простой: её разработкой российские подрядчики занимаются с 2011 года. В конце 2018 года разработку передали Уральскому заводу гражданской авиации, и только три с лишним года спустя, в августе 2021-го, машина совершила первый полёт. Через несколько месяцев, в декабре 2021-го, министр обороны Сергей Шойгу сообщил о том, что "Альтиус" прошёл необходимые испытания.

Средневысотный беспилотник большой продолжительности полёта изначально создавался как сугубо разведывательная машина, однако его ударный потенциал был понятен с самого начала. Главная особенность "Альтиуса" — возможность нести под крыльями до двух тонн управляемого вооружения, что делает его "одноклассником" таких машин, как американский MQ-9 Reaper.

Беспилотник с размахом крыльев до 30 метров может нести на себе сразу несколько типов управляемого вооружения. Ракета Х-БПЛА, которой относительно недавно научился стрелять "Иноходец", — самое скромное, что есть в резерве. Помимо этого "Альтиус" может поднимать ракеты Х-50 с осколочно-фугасной боеголовкой и дальностью применения порядка 10 километров. В каждой из таких ракет содержится до 20 килограммов взрывчатки, что более чем достаточно для выполнения боевой задачи. В теории запас топлива и мощность двигателей позволят "Альтиусу" на одном баке пролететь от Воронежа до Мадрида в Испании и вернуться на аэродром базирования. Но боевые операции и гражданские полёты — вещи несопоставимые, в этом смысле тяжёлый ударный дрон больше похож на танк "Армата". Применять его можно, но для чего и как — это главные вопросы.

Разведывательно-ударный БПЛА "Альтиус-РУ". Инфографика © LIFE

Разведывательно-ударный БПЛА "Альтиус-РУ". Инфографика © LIFE

Братья по оружию

Прямых аналогов у "Альтиуса" нет. Применяемый на Украине "Иноходец" может использоваться в пределах 250-километровой зоны, его возможностей недостаточно, чтобы донести несколько ракет далеко за пределы фронта. Для того чтобы применять ударные дроны на такой дальности, нужен специальный спутниковый канал связи, и его создание, а тем более развёртывание — это продукт кооперации не только разработчиков беспилотника, но и "Роскосмоса", а также целого ряда других структур, включая Минобороны. Пока этого канала нет, "Альтиус" можно применять на ту же дальность, что и БПЛА "Иноходец", однако такая схема полётов — всё равно что забивать электронным микроскопом гвозди на даче.

Беспилотник "Альтиус-У". Фото © ТАСС / Снимок с видео / Минобороны России

Беспилотник "Альтиус-У". Фото © ТАСС / Снимок с видео / Минобороны России

Однако если для "Альтиуса" будет скорректирована программа полёта, то машина сможет применять вооружение на 500 и более километров вглубь территории противника. Сейчас военные объекты на Украине в таких условиях поражают ракетные комплексы "Искандер" и корабли Черноморского флота с "Калибрами" на борту, а также оперативно-тактическая авиация.

Стоимость серийного БПЛА "Альтиус-РУ" не называется, однако при сопоставимых характеристиках со средневысотным ударным турецким дроном Akinci и американским MQ-9 машина может стоить от 10 до 15 миллионов долларов. Это переводит дрон в высшую лигу воздушных ударных комплексов и вынуждает военных создавать для машины особую тактику применения. Собеседники Лайфа в ОПК отмечают, что первое боевое применение "Альтиуса" на Украине может состояться в ходе третьей фазы "Операции Z".

"Операция Z" на Украине

Бывший командир вертолёта Ми-24, ветеран боевых действий на Кавказе Андрей Резников отметил, что в случае с "Альтиусом" военные могут вспомнить опыт антитеррористической операции.

Какие-то остатки ПВО у противника ещё имеются, и, исходя из стоимости машины и важности программы, можно попробовать смешанную авиагруппу. К примеру, когда беспилотник наносит удар управляемым вооружением, а вертолёты армейской авиации зачищают остатки цели. При этом БПЛА обязательно должен прикрываться, поскольку набор защитных комплексов там ограничен, несмотря на то что беспилотник поднимает больше вооружения, чем Ми-24

Андрей Резников

Бывший командир вертолёта Ми-24, ветеран боевых действий на Кавказе

Какие-то остатки ПВО у противника ещё имеются, и, исходя из стоимости машины и важности программы, можно попробовать смешанную авиагруппу. К примеру, когда беспилотник наносит удар управляемым вооружением, а вертолёты армейской авиации зачищают остатки цели. При этом БПЛА обязательно должен прикрываться, поскольку набор защитных комплексов там ограничен, несмотря на то что беспилотник поднимает больше вооружения, чем Ми-24
Какие-то остатки ПВО у противника ещё имеются, и, исходя из стоимости машины и важности программы, можно попробовать смешанную авиагруппу. К примеру, когда беспилотник наносит удар управляемым вооружением, а вертолёты армейской авиации зачищают остатки цели. При этом БПЛА обязательно должен прикрываться, поскольку набор защитных комплексов там ограничен, несмотря на то что беспилотник поднимает больше вооружения, чем Ми-24

Резников вспоминает, что применение боевой ударной группы (БУГ) на Кавказе позволяло подавлять огневые точки противника одним заходом. Главное отличие антитеррористической операции и специальной военной операции в том, что тогда "главной звездой" БУГ стал вертолёт Ка-50 "Чёрная акула", а теперь эту роль сможет исполнить "Альтиус".

Главная трудность состоит в том, что применять одну машину этого типа на Украине нет большого смысла, разумнее проверять в бою сразу звено ударных машин с несколькими центрами управления. Построено ли боевое звено "Альтиусов" (хотя бы три-четыре машины) и можно ли использовать его в рамках специальной военной операции на Украине — на этот и другие вопросы пока нет однозначного ответа, даже эксперты, близкие к разработчикам и военным, не могут прийти к единому мнению на этот счёт.

Некоторые специалисты сходятся во мнении, что задачами "качественно нового уровня" для БПЛА "Альтиус" могли быть стать разведка и нанесение ударов по скоплениям противника на тех участках "Операции Z", где украинская армия полностью окружена и не располагает серьёзными средствами ПВО. После этого станут понятны точки улучшения машины, а сам беспилотник заслужит право на продолжение программы.

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Почему украинская ПВО почти бессильна, когда работает Су-57
https://static.life.ru/publications/2022/6/14/1331719796885.8792.jpg

Беспилотник "Альтиус-У". Фото © ТАСС / Снимок с видео / Минобороны России

Применит ли Россия беспилотник "Альтиус" на Украине?

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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев
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