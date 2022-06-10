Почему украинская ПВО почти бессильна, когда работает Су-57 Оглавление "Операция Z" на Украине — это идеальный учебный полигон Су-57 на Украине: характеристики и боевые возможности Карта боевых действий на Украине Применение Су-57 на Украине открывает новую главу в развитии истребителей пятого поколения. Пока известно, что машины применялись всего раз, но их боевые вылеты, вероятно, будут проводиться и дальше. 190311 190311 Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

"Операция Z" на Украине — это идеальный учебный полигон

В начале июня стало известно, что ВКС России применили на Украине не один истребитель Су-57, а использовали для выполнения боевых задач целое звено. Четыре ударные машины были объединены в единую сеть, внутри которой происходил обмен тактической информацией, необходимой для удара. В качестве первой цели был выбран объект ПВО украинской армии. Дополнительных данных о типе и месте поражения цели нет, однако, учитывая особенности "Операции Z", Су-57 могли выйти на охоту в районе боевого дежурства комплексов "Бук" и С-300.

Это, в свою очередь, указывает на два важных факта. Во-первых, уцелевшие в ходе ударов крылатыми ракетами "Калибр" украинские "Буки" и С-300 отодвинуты к наиболее важным стратегическим объектам в центральной части страны. Переброской на восточные направления Киев не занимается последние несколько недель: после уничтожения словацких комплексов С-300, отданных Киеву взамен на американские "Пэтриот", ВСУ поставили крест на плотном прикрытии собственных войск в Донбассе.

Уничтоженные позиции дивизиона ЗРК С-300 Вооружённых сил Украины. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Во-вторых, для поражения таких целей Су-57 должны не только использоваться по специальной схеме, которая исключает обнаружение самолётов в момент входа в воздушное пространство Украины, но и применяться с особым составом вооружения. По словам лётчика-испытателя, подполковника запаса ВВС СССР Игоря Субботы, Су-57 впервые был использован в разведывательно-ударной конфигурации, что, по сути, делает его пригодным к использованию в 100% военных операций.

Я полагаю, раз речь идёт о поражении ПВО, то там было смешанное тактическое звено. Это две пары самолётов. Ведущий и ведомый — разведчики, вторая пара — ударное крыло. Хотя возможности Су-57 правильнее сравнивать не с истребителями, а с такими самолётами, как Су-34, поэтому ударные функции вполне могли выполнять четыре машины сразу Игорь Суббота Лётчик-испытатель, подполковник запаса ВВС СССР

Предположительно, Су-57 в районе Житомира. Видео © LIFE

Су-57 на Украине: характеристики и боевые возможности

Помимо ракет и бомб для поражения наземных целей на Су-57 могут подвешиваться топливные баки ПТБ-2000 и ПТБ-3400, а также вкладные топливные баки ВТБ-М и ВТБ-Б. Как правило, они не нужны для боевого вылета: боевой радиус машины (дальность полёта с учётом вылета, выполнения задачи и возврата) составляет 2500 километров. Два топливных бака увеличивают этот показатель до 3500 километров, что позволяет использовать Су-57 по всей территории Украины — как с аэродромов в Крыму, так и с авиабаз континентальной России, например с воронежского аэродрома Балтимор. К примеру, с аэродрома лётно-испытательного центра в Ахтубинске, где машина тестировалась в паре с беспилотником "Охотник", Су-57 могут добираться до Украины даже без использования подвесных топливных баков, а время в пути до цели составит менее часа.

Су-57 и его ключевые особенности. Инфографика © LIFE

Однако, для того чтобы точно поразить цель, встроенного набора электроники может оказаться недостаточно. По некоторым данным, на Украине Су-57 могли применять как управляемые бомбы, так и авиационные ракеты типа "воздух – земля" Х-59МК2 "Овод". Их лётчик может применять с дальности в 280 километров, однако для точного наведения на цель Су-57 на Украине могли использовать внешний подвесной контейнер 101КС-Н. Это часть так называемой системы расширения боевых возможностей, в задачи которой входит поиск и визуальное опознание цели через специальные базы данных. Всё происходит в автоматическом режиме: лётчику после сигнала автоматики и проверки принадлежности комплекса лишь остаётся выбрать вооружение и нажать на боевую кнопку.

Если Су-57 во время применения оружия будет опознан и захвачен ПВО противника, в дело включается 101КС-О — оборонительный внешний модуль. Его отличительная особенность — модули наблюдения и противодействия в специальных посадочных "колодцах", которые внешне похожи на робота R2D2 из "Звёздных войн". По сути, это вторая по важности система в самолёте после двигателей.

Система наведения и защиты 101КС-H. Фото © Военно-технический сборник "Бастион"

Карта боевых действий на Украине

Если внимательно посмотреть на зону проведения спецоперации на Украине, то становится понятно, что российские истребители пятого поколения, скорее всего, выполняли боевые задачи в глубоком тылу противника. Расстояние между точкой применения оружия и такими городами, как Северодонецк, может составлять и 500, и даже 1000 километров. Чтобы иметь возможность проникать на такую глубину, Су-57 оснащены специальной системой внутренней связи: к ней можно подключить любые истребители, но на малозаметных машинах она работает эффективнее всего. По сути, это российская версия тактического канала связи Link-16, который широко используется США и странами НАТО. Он обеспечивает полностью изолированный канал обмена данными между двумя или несколькими машинами в режиме радиомолчания.

Расстояние между ГЛИЦ им. В.П. Чкалова и украинским Житомиром. Фото © Distance calculator

Также для рейдов в глубокий тыл противника Су-57 применяет и спецверсию комплекса "Хибины". На Су-34 и Су-35 применялся комплекс "Хибины" серий 10В и 10М, однако для истребителя пятого поколения пришлось построить ещё одну версию — "Хибины-10Р". Комплекс работает так: излучатель создаёт невидимое радиоэлектронное "облако" вокруг самолёта. Любой импульс радара противника, направленный в сторону самолёта, либо не возвращается вообще, либо приводит к задержке обнаружения самолёта-носителя как объекта атаки. Выпустить ракету и поразить истребитель в таких условиях становится практически невозможно, поэтому Су-57 и называют малозаметным.

Су-57. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

О другом достоинстве машины Лайфу рассказал лётчик-испытатель, гвардии майор запаса Олег Черкунов. По его словам, уникальная система управления, применённая в Су-57 всего пару лет назад, по сути, представляет собой авиационный "круиз-контроль" и облегчает работу лётчика.

ПАК ФА тем и выделяется среди других самолётов, что это полный автомат. Взлетел, эшелон набрал, параметры указал — и можешь откинуться в кресло, машина всё сделает сама. Система, которая там используется, позволяет как бы посадить виртуального второго пилота. Она знает, как выйти на цель, анализирует данные с датчиков и, если самолёт попадёт под облучение, будет противодействовать, не отвлекая человека Олег Черкунов Лётчик-испытатель, гвардии майор запаса

По некоторым данным, четыре Су-57, применённые на Украине, — это машины из самой новой партии истребителей с переработанными системами управления. В них конструкторы могли отказаться от гидравлических систем в пользу полностью электрических управляющих поверхностей. В результате такого манёвра самолёты, возможно, сбросили по тонне массы, что благоприятно сказалось на расходе топлива и надёжности конструкции.

Технологии, которыми располагают ВСУ, практически исключают угрозу поражения Су-57, однако на случай воздушного боя машина оснащена ракетами ближнего и среднего радиуса действия, способными после схода с пилона поражать цели в задней полусфере истребителя. По некоторым данным, эта технология появилась на Су-57 одновременно со стратегическим ракетоносцем Ту-160 и практически гарантирует лётчику противника неприятности при попытке сесть на хвост ударной машине.

Фото © ТАСС / AP Photo / Pavel Golovkin Будет ли Россия и дальше применять Су-57 на Украине? 0 Да, будет, возможность отличная, грех упускать Нет, разок погоняли — и хватит Своя версия в комментарии

Авторы Сергей Андреев