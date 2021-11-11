"Шах и мат": Как выглядят российские истребители пятого поколения Су-75 Checkmate и Су-57Э
Лёгкий тактический истребитель Checkmate и тяжёлый Су-57Э впервые представлены вместе. Самолёты разработаны компанией "Сухой" ОАК "Ростех". Что особенного в новых истребителях?
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"Шах и мат": Как выглядят российские истребители пятого поколения вблизи
ЛТС Checkmate — это лёгкий тактический самолёт пятого поколения. Он оснащён одним двигателем, продвинутым бортовым оборудованием и самыми крупными внутренними отсеками для вооружения. Это позволяет применять широкую номенклатуру вооружения в малозаметной для средств обнаружения конфигурации. Главное преимущество самолёта — сочетание высоких боевых возможностей, невысокой стоимости машины и её лётного часа. Машине ещё предстоит пройти путь до серийной, но её появление уже вызвало большой интерес. Всего через несколько дней Checkmate будет впервые представлен на Dubai Airshow 2021.
Су-57Э — двухдвигательный многофункциональный истребитель пятого поколения. Машина разработана как экспортная версия Су-57, который уже серийно поставляется в Российскую армию. Самолёт обладает высокими лётно-техническими характеристиками, малой заметностью. Это единственный в мире "тяжёлый" двухдвигательный самолёт пятого поколения, предлагаемый на экспорт.
Ранее две машины не демонстрировались вместе, однако в рамках спецпроекта Лайфа "Шах и мат" впервые появилась возможность увидеть оба истребителя рядом, рассмотреть детали и узнать об их особенностях.