"Шах и мат": Как выглядят российские истребители пятого поколения Су-75 Checkmate и Су-57Э

ЛТС Checkmate — это лёгкий тактический самолёт пятого поколения. Он оснащён одним двигателем, продвинутым бортовым оборудованием и самыми крупными внутренними отсеками для вооружения. Это позволяет применять широкую номенклатуру вооружения в малозаметной для средств обнаружения конфигурации. Главное преимущество самолёта — сочетание высоких боевых возможностей, невысокой стоимости машины и её лётного часа. Машине ещё предстоит пройти путь до серийной, но её появление уже вызвало большой интерес. Всего через несколько дней Checkmate будет впервые представлен на Dubai Airshow 2021.