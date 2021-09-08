В кабине МС-21: как выглядит самый современный российский авиалайнер изнутри
Лётчики говорят, что машина получилась отменной — новейшая авионика, хорошие двигатели и просторный салон. Какие ещё секреты хранит новейший российский самолёт?
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Первый полёт авиалайнер МС-21-300 совершил ещё 28 мая 2017 года. Несколько лет потребовалось на доработку и импортозамещение, однако отечественное композитное крыло и новейшие двигатели ПД-14 поставили самолёт в один ряд с самыми известными авиалайнерами на рынке — Boeing-737-MAX и Airbus A320neo. Уже через год первый МС-21-300 начнёт выполнять регулярные полёты, а в 2023 году запустят крупносерийное производство новой машины. Его салон значительно шире, чем у конкурентов, а багажные полки не будут мешать пассажирам садиться в кресло. Но это не все секреты нового самолёта — мы одними из первых побывали в кабине МС-21 и выяснили, в чём уникальность российского авиалайнера.
Внутри МС-21
Портфель заказов на самолёты МС-21 приближается к 200 бортам. В первую очередь машины получат российские авиакомпании — до начала серийного производства заказано 175 самолётов, а общая стоимость контрактов приближается к 10 млрд долларов. Для всех потенциальных покупателей машина предлагается с двумя двигателями — российскими ПД-14 и американскими Pratt&Whitney PW1431G.