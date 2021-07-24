"Боингу" и "Эйрбасу" придётся подвинуться: Пилот МС-21 раскрыл главный секрет российского авиалайнера По словам лётчика, машина легко управляется и обладает лучшими в классе характеристиками. 24 июля, 10:45 Фото © LIFE / Александр Мартынов

Квинтэссенция технологий

В рамках МАКС-2021 представители корпорации "Иркут" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") эксклюзивно рассказали Лайфу о будущем нового магистрального самолёта МС-21, созданного для работы на внутренних и международных авиалиниях. МС-21 удобнее своих зарубежных конкурентов — его багажные полки размещены так, что, в отличие от Boeing-737 и Airbus A-320, не мешают пассажирам садиться и вставать с места. Другую новинку оценят любители летать у окна — иллюминаторы МС-21 больше и шире, чем в обычных самолётах.

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По словам авиационного эксперта Романа Гусарова, относиться к самолёту нужно как к самому современному и самому совершенному в данном классе на сегодняшний день.

Этот самолёт — квинтэссенция всех самых передовых технологий в авиастроении. Он спроектирован с нуля. Его отличия будут заметны для пассажиров. Если посмотреть на салон, то он значительно шире, чем у конкурентов. Если бортпроводники в "Боинге" или "Эйрбасе" катят тележку с напитками и едой по салону, то пройти уже нельзя. В МС-21 такой проблемы нет — место для того, чтобы пассажиры ходили по салону, всё равно остаётся Роман Гусаров Авиационный эксперт

Больше простора

Огромное внимание при разработке самолёта уделили комфорту и безопасности пассажиров, а механика размещения людей в салоне была проработана до мельчайших деталей.

Фото © LIFE

По словам авиационного эксперта Романа Гусарова, ничего подобного за рубежом никто предложить сейчас не может.

Конкуренты пока ограничиваются переделкой и модернизацией старой конструкции. А для МС-21 всё создавали с нуля. Даже если посмотреть на кресла в салоне, то можно обнаружить, что расстояние от ног пассажира до спинки кресла впереди значительно больше. Сверхтонкие кресла сертифицированы по всем правилам безопасности и обеспечивают пассажирам комфорт, не "съедая" при этом полезное пространство Роман Гусаров Авиационный эксперт

Сердце машины

Полёты машины с российским двигателем ПД-14 уже состоялись, и в данный момент самолёт одновременно проходит лётные и сертификационные испытания. Сертификат типа (т.н. сертификат лётной годности) на МС-21 с отечественными двигателями, по словам представителей "Иркута", будет получен либо до конца текущего года, либо в начале 2022 года. Сразу после этого авиалайнер будет готов к выходу на рынок. Известен и первый заказчик — им стала авиакомпания "Россия".

Фото © LIFE / Александр Мартынов

Следующим этапом для МС-21 станет сертификация EASA — европейского агентства авиационной безопасности. Этот процесс, по словам авиационного эксперта Романа Гусарова, уже запущен.

Всё это позволит продавать зарубежным заказчикам хороший, готовый к работе в любых условиях самолёт, экономика которого значительно привлекательнее для потенциального клиента Роман Гусаров Авиационный эксперт

Ранее директор программы авиационных двигателей ОДК "Пермские моторы" Дмитрий Дическул рассказал Лайфу, что по экономии топлива самолёт с двигателями ПД-14 находится на одинаковых позициях с существующими авиационными двигателями. При этом тяга у ПД-14 несколько больше, а его надёжность выше.

Прицел на глобальный рынок

Портфель твёрдых заказов на МС-21 уже сейчас составляет порядка 200 самолётов в разной конфигурации. Российские авиакомпании уже стоят в очереди за новинкой — только по внутренним маршрутам летает порядка 600 самолётов Boeing/Airbus, которые можно заменить на отечественные машины. Шансы стать настоящим хитом у МС-21 есть и на зарубежных рынках — в ближайшие 20 лет спрос на самолёты вместимостью 166–200 кресел оценивается примерно в 20 тысяч бортов.

Фото © LIFE / Александр Мартынов

Если перевести это в деньги, то государства готовы потратить примерно три триллиона долларов, чтобы обеспечить транспортную доступность. Представители "Иркута" говорят, что на первые пять лет работы корпорация уже обеспечена твёрдыми заказами. За время, которое пройдёт с начала серийного производства, портфель заказов может значительно увеличиться.

Фото © LIFE / Александр Мартынов

Лётчик-испытатель корпорации "Иркут" Андрей Воропаев поясняет, что справиться с захватом мирового рынка самолёт МС-21 может уже сейчас. По его словам, авиалайнер построен с учётом всех современных требований к авионике и принципов выполнения полётов.

Самолёт комфортный, самолёт в части управления очень простой. Вся система управления создана нашими конструкторами, все алгоритмы. Заимствованного ничего нет. Всё это позволяет с минимальной нагрузкой выполнять полёты Андрей Воропаев Лётчик-испытатель МС-21

Представители ОАК говорят, что все ключевые решения по самолёту удалось отработать даже в условиях санкций: композиционное крыло, двигатели, авионика, системы безопасности, системы управления. Все решения протестированы, сертифицированы, а самолёт находится "на низком старте" в ожидании серийного производства.

Авторы Сергей Андреев