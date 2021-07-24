"Боингу" и "Эйрбасу" придётся подвинуться: Пилот МС-21 раскрыл главный секрет российского авиалайнера
По словам лётчика, машина легко управляется и обладает лучшими в классе характеристиками.
Фото © LIFE / Александр Мартынов
Квинтэссенция технологий
В рамках МАКС-2021 представители корпорации "Иркут" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") эксклюзивно рассказали Лайфу о будущем нового магистрального самолёта МС-21, созданного для работы на внутренних и международных авиалиниях. МС-21 удобнее своих зарубежных конкурентов — его багажные полки размещены так, что, в отличие от Boeing-737 и Airbus A-320, не мешают пассажирам садиться и вставать с места. Другую новинку оценят любители летать у окна — иллюминаторы МС-21 больше и шире, чем в обычных самолётах.
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По словам авиационного эксперта Романа Гусарова, относиться к самолёту нужно как к самому современному и самому совершенному в данном классе на сегодняшний день.
Этот самолёт — квинтэссенция всех самых передовых технологий в авиастроении. Он спроектирован с нуля. Его отличия будут заметны для пассажиров. Если посмотреть на салон, то он значительно шире, чем у конкурентов. Если бортпроводники в "Боинге" или "Эйрбасе" катят тележку с напитками и едой по салону, то пройти уже нельзя. В МС-21 такой проблемы нет — место для того, чтобы пассажиры ходили по салону, всё равно остаётся
Больше простора
Огромное внимание при разработке самолёта уделили комфорту и безопасности пассажиров, а механика размещения людей в салоне была проработана до мельчайших деталей.
Фото © LIFE
По словам авиационного эксперта Романа Гусарова, ничего подобного за рубежом никто предложить сейчас не может.
Конкуренты пока ограничиваются переделкой и модернизацией старой конструкции. А для МС-21 всё создавали с нуля. Даже если посмотреть на кресла в салоне, то можно обнаружить, что расстояние от ног пассажира до спинки кресла впереди значительно больше. Сверхтонкие кресла сертифицированы по всем правилам безопасности и обеспечивают пассажирам комфорт, не "съедая" при этом полезное пространство
Сердце машины
Полёты машины с российским двигателем ПД-14 уже состоялись, и в данный момент самолёт одновременно проходит лётные и сертификационные испытания. Сертификат типа (т.н. сертификат лётной годности) на МС-21 с отечественными двигателями, по словам представителей "Иркута", будет получен либо до конца текущего года, либо в начале 2022 года. Сразу после этого авиалайнер будет готов к выходу на рынок. Известен и первый заказчик — им стала авиакомпания "Россия".
Фото © LIFE / Александр Мартынов
Следующим этапом для МС-21 станет сертификация EASA — европейского агентства авиационной безопасности. Этот процесс, по словам авиационного эксперта Романа Гусарова, уже запущен.
Всё это позволит продавать зарубежным заказчикам хороший, готовый к работе в любых условиях самолёт, экономика которого значительно привлекательнее для потенциального клиента
Ранее директор программы авиационных двигателей ОДК "Пермские моторы" Дмитрий Дическул рассказал Лайфу, что по экономии топлива самолёт с двигателями ПД-14 находится на одинаковых позициях с существующими авиационными двигателями. При этом тяга у ПД-14 несколько больше, а его надёжность выше.
Прицел на глобальный рынок
Портфель твёрдых заказов на МС-21 уже сейчас составляет порядка 200 самолётов в разной конфигурации. Российские авиакомпании уже стоят в очереди за новинкой — только по внутренним маршрутам летает порядка 600 самолётов Boeing/Airbus, которые можно заменить на отечественные машины. Шансы стать настоящим хитом у МС-21 есть и на зарубежных рынках — в ближайшие 20 лет спрос на самолёты вместимостью 166–200 кресел оценивается примерно в 20 тысяч бортов.
Фото © LIFE / Александр Мартынов
Если перевести это в деньги, то государства готовы потратить примерно три триллиона долларов, чтобы обеспечить транспортную доступность. Представители "Иркута" говорят, что на первые пять лет работы корпорация уже обеспечена твёрдыми заказами. За время, которое пройдёт с начала серийного производства, портфель заказов может значительно увеличиться.
Фото © LIFE / Александр Мартынов
Лётчик-испытатель корпорации "Иркут" Андрей Воропаев поясняет, что справиться с захватом мирового рынка самолёт МС-21 может уже сейчас. По его словам, авиалайнер построен с учётом всех современных требований к авионике и принципов выполнения полётов.
Самолёт комфортный, самолёт в части управления очень простой. Вся система управления создана нашими конструкторами, все алгоритмы. Заимствованного ничего нет. Всё это позволяет с минимальной нагрузкой выполнять полёты
Представители ОАК говорят, что все ключевые решения по самолёту удалось отработать даже в условиях санкций: композиционное крыло, двигатели, авионика, системы безопасности, системы управления. Все решения протестированы, сертифицированы, а самолёт находится "на низком старте" в ожидании серийного производства.