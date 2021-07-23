Пришельцы на службе ВКС: В новейшем российском истребителе Су-75 нашли "режим НЛО"
В соцсетях уже шутят, что новый режим поможет вызывать на подмогу инопланетян.
Фото © t.me/fighter_bomber
В Сети появились подробные фото кабины нового российского истребителя Су-75. Подтвердились ранние предположения экспертов — механических приборов перед глазами и под руками лётчика почти нет, а вся информация выводится на один большой монитор.
Рабочее пространство разделено на две зоны: системный экран с параметрами полёта справа и сенсорный по центру. Рабочее поле последнего получило несколько режимов работы и может настраиваться в определённых пропорциях.
Кабина и другие особенности истребителя Checkmate/Су-75. Фото: https://t.co/qFw0FEWobU pic.twitter.com/9LC8TGZXo0— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 23, 2021
Отдельное внимание пользователей Сети привлёк знак "летающей тарелки" на правой части экрана. В комментариях под записью появились шутки, что Су-75 сможет вызывать на подмогу инопланетян. Разработчики истребителя пока никак не прокомментировали назначение этого изображения. Одним из возможных вариантов назначения этого символа может быть отображение состояния боевых систем самолёта и его готовность применять вооружение.
Истребитель Су-75 был представлен 20 июля на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021. Машина пятого поколения с максимальной взлётной массой 18 тонн получит современный двигатель и передовое вооружение — крылатые ракеты большой дальности и беспилотные летательные аппараты. Стоимость новинки разработчики оценивают в 25–30 млн долларов.
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