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Пришельцы на службе ВКС: В новейшем российском истребителе Су-75 нашли "режим НЛО"

В соцсетях уже шутят, что новый режим поможет вызывать на подмогу инопланетян.

23 июля, 16:01
<p>Фото © <a href="https://t.me/fighter_bomber/5653" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me/fighter_bomber</a></p>

Фото © t.me/fighter_bomber

В Сети появились подробные фото кабины нового российского истребителя Су-75. Подтвердились ранние предположения экспертов — механических приборов перед глазами и под руками лётчика почти нет, а вся информация выводится на один большой монитор.

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Рабочее пространство разделено на две зоны: системный экран с параметрами полёта справа и сенсорный по центру. Рабочее поле последнего получило несколько режимов работы и может настраиваться в определённых пропорциях.

Отдельное внимание пользователей Сети привлёк знак "летающей тарелки" на правой части экрана. В комментариях под записью появились шутки, что Су-75 сможет вызывать на подмогу инопланетян. Разработчики истребителя пока никак не прокомментировали назначение этого изображения. Одним из возможных вариантов назначения этого символа может быть отображение состояния боевых систем самолёта и его готовность применять вооружение.

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Истребитель Су-75 был представлен 20 июля на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021. Машина пятого поколения с максимальной взлётной массой 18 тонн получит современный двигатель и передовое вооружение — крылатые ракеты большой дальности и беспилотные летательные аппараты. Стоимость новинки разработчики оценивают в 25–30 млн долларов.

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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