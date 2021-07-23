В Сети появились подробные фото кабины нового российского истребителя Су-75. Подтвердились ранние предположения экспертов — механических приборов перед глазами и под руками лётчика почти нет, а вся информация выводится на один большой монитор.

Рабочее пространство разделено на две зоны: системный экран с параметрами полёта справа и сенсорный по центру. Рабочее поле последнего получило несколько режимов работы и может настраиваться в определённых пропорциях.

Отдельное внимание пользователей Сети привлёк знак "летающей тарелки" на правой части экрана. В комментариях под записью появились шутки, что Су-75 сможет вызывать на подмогу инопланетян. Разработчики истребителя пока никак не прокомментировали назначение этого изображения. Одним из возможных вариантов назначения этого символа может быть отображение состояния боевых систем самолёта и его готовность применять вооружение.