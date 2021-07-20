"Гибрид на стыке технологий": Сможет ли новый российский истребитель "убить" F-35 Долгое время эксперты считали, что Россия догоняет США и другие страны в разработке истребителей пятого поколения. Новая машина должна расставить участников технологической гонки по своим местам. 19 июля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Военное дело

Кто у кого воровал?

После публикации снимков нового истребителя пятого поколения, спроектированного ОАК, у экспертов и рядовых пользователей Сети возникла масса вопросов. Некоторые увидели в новой машине сходство с истребителями пятого поколения зарубежного производства, другие открыли для себя принципиально новый дизайн. Наиболее частым стало сравнение с американским F-35, спроектированным в рамках программы Joint Strike Fighter. Победителем в этой программе вышел прототип компании Lockheed Martin X-35, однако вторая машина, принимавшая участие в конкурсе, была незаслуженно забыта. Дизайн Boeing X-32 показался ряду экспертов не столько угрожающим, сколько забавным — массивный воздухозаборник создавал "улыбку" грозному истребителю с цельноповоротными килями.

Истребители Х-32 (слева) и Х-35 (справа) Фото © Wikipedia

Лёгкости самолёту добавляло поворотное сопло двигателя для вертикального взлёта и посадки, которое, по сообщениям ряда СМИ, американцы... украли в России. Сотрудничество между Lockheed и ОКБ им. Яковлева действительно было — в 1995 году "яковлевцы" даже получили добро на помощь американцам в разработке новой машины короткого взлёта и вертикальной посадки. Считалось, что поднявшийся в воздух в 1987 году истребитель Як-141 по своей конструкции опередил аналогичные разработки в США и Великобритании на десять лет. Правда, позднее выяснилось, что конструкцию поворотного сопла для двигателей Як-141 впервые придумали для самолёта Convair Model 200 в 1972 году. Через какое-то время скандал постепенно начали забывать. F-35 пошёл в серийное производство, и фактически конкурентов у машины просто не было. Единственный самолёт, способный противостоять американской машине, списали в начале нулевых.

Почти пятое поколение

Параллельно с созданием самолёта Як-141 в СССР/России работали и над другой машиной — многофункциональным истребителем МиГ-1.44. Фактически эту машину создавали одновременно с перспективными истребителями пятого поколения в США, но, несмотря на то что в активную фазу программа перешла к концу 80-х – началу 90-х, первый прототип поднялся в воздух с десятилетней задержкой — лишь в феврале 2000 года. К тому моменту в США на финальных испытаниях находился F-22 Raptor, а в том же 2000 году совершили первый полёт два американских прототипа пятого поколения — X-32 и X-35. Несмотря на то что американцы успели сделать гораздо больше, российские специалисты тоже дошли до определённого уровня в развитии технологий.

Миг-1.44 Фото © Wikipedia

Машина с передним горизонтальным оперением взлетала с аэродромов быстрее машин поколения 4++ и благодаря более тяговитым двигателям с управляемым вектором тяги могла вести "высотный манёвренный бой" с полной боевой нагрузкой. Но догнать по малозаметности и боевым возможностям основных конкурентов российские авиастроители смогли лишь после первого полёта истребителя Су-57. С того момента игра в битве за полноценный истребитель пятого поколения пошла на равных. Отечественным специалистам удалось главное — сократить технологический разрыв с США до нуля.

Сопротивление воздуха

Единственной проблемой все эти годы было одно — как такового официального списка свойств, которыми должна обладать машина пятого поколения, до сих пор нет. За условную базу приняты возможность безфорсажного полёта на сверхзвуковой скорости, эффективная площадь рассеяния (ЭПР) на уровне около 0,2–0,3 и способность нести основное вооружение во внутренних отсеках. Этой философии придерживаются практически во всех проектах: в турецком TF-X, корейском KAI KF-X, китайском Chengdu J-20, британском Tempest, японском X-2 Shinshin и, конечно, в российском Су-57.

Визуальное сходство всех машин объясняется просто. Для каждой из них выбрана одна из самых удачных аэродинамических схем — моноплан с высокорасположенным трапециевидным крылом. При этом истребитель F-35, по словам аспиранта Уппсальского университета, аэродинамика Андрея Раковцева, представляет из себя "ухудшенную копию" первого прототипа, а новейший российский истребитель, напротив, построен "на стыке технологий" пятого и шестого поколения авиационной техники.

В мае 2021 года генерал-лейтенант ВВС США Клинтон Хиноте заявил, что доведение авиационной техники до стандарта шестого поколения будет проходить по технологической спирали. На каждом витке технологий будет появляться решение, которое приблизит истребители к шестому поколению. Предпоследним этапом в этой спирали считаются разнесённые кили и "бесхвостная" схема планёра с минимальным количеством рулевых поверхностей. Если внимательно приглядеться, то частично этим требованиям соответствуют только некоторые самолёты. Это китайский J-20, американские F-22 и F-35. Последний американцы проектировали с большим запасом на модернизацию. А вот российский Су-57 и новый лёгкий истребитель ещё на этапе прототипа переросли пятое поколение, поэтому если их серийное производство будет идти в хорошем темпе, то догонять будут уже американцы Андрей Раковцев Аспирант Уппсальского университета, аэродинамик

По словам Раковцева, добиться малозаметности на российских машинах удалось благодаря опыту в создании крыла с особым профилем — его форму моделирует специальная программа, а для наибольшей эффективности с её помощью инженеры "закручивают" кромку крыла и экспериментируют с формой воздухозаборников, проектируют управляющие поверхности и создают схему механизации крыла.

Ответный удар

Фото © Wikipedia

Авиационные инженеры уверены, что при создании нового российского истребителя был использован весь многолетний опыт в проектировании боевых самолётов. В конструкции новой машины угадываются решения, отработанные на истребителях МиГ-1.44, Су-37 и Су-47 "Беркут", Су-57 и МиГ-35. Сходство с истребителем F-35, по мнению специалистов, исключительно концептуально. И роднит два самолёта только форма фюзеляжа, два крыла и V-образный хвост.

Технологической гонки между новейшей российской машиной и американским F-35 в данный момент нет. Однако превосходство в бою, из-за которого такие машины и покупают за рубежом, измеряется не только технологиями, но и возможностью производить такие истребители быстро, массово и с должным качеством. Для того чтобы машина заняла достойное место на рынке вооружений, необходимо закончить работы над двигателем пятого поколения, перспективным фотонным радаром и другим оборудованием. Если этот путь пройти в ближайшие пять лет, то в России появится машина с боевыми возможностями, недоступными для зарубежных конкурентов.

Прорыв, который США совершили, использовав в F-35 технологии истребителя Як-141, уже ликвидирован — современные российские машины быстрее, манёвреннее и значительно дешевле в производстве, чем американские. Осталось закрепить преимущество и добавить в "модельный ряд" второй лёгкий истребитель. Если машину доделают в срок и она понравится военным, у нового истребителя появятся все шансы сбросить F-35 c небесного трона.

Авторы Сергей Андреев