Убийца авианосцев: Секретный истребитель пятого поколения вооружат уникальной ракетой Собеседники Лайфа утверждают, что истребитель может получить сразу несколько модификаций — как для отечественных ВКС, так и для зарубежных заказчиков. 15 июля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Opera News

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На премьере нового истребителя, назначенной "Ростехом" на 20 июля, разработчики боевого самолёта пятого поколения могут раскрыть подробности конструкции перспективной машины. С высокой долей вероятности в этот день будут представлены аэродинамическая схема новой машины и её внешний вид.

По слухам, перспективный самолёт, который покажут на авиасалоне МАКС — инициативная разработка фирмы "Сухой", а на его создание авиастроители потратили последние несколько лет. По данным собеседников Лайфа, истребитель может получить классическую для однодвигательных самолётов компоновку с массивным подфюзеляжным воздухозаборником и одним килем, которые породнят машину с другим знаменитым самолётом — американским F-16 Fighting Falcon. Однако такой боевая машина может оказаться только на этапе прототипа-демонстратора. В данный момент, по сведениям собеседника Лайфа, прорабатывается другой вариант с воздухозаборниками наплывного типа — как у американского истребителя пятого поколения F-35.

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Выбор в пользу схемы "один двигатель, два киля", по данным источников, позволит улучшить показатели скорости и дальности полёта, а также снизить заметность машины. Однако бывший пилот F-18, майор ВМС США в отставке, бывший консультант компании Сontrol Data Systems Митчелл Дуглас пояснил, что, скорее всего, производитель может готовить совершенно другой самолёт, а все утечки об однодвигательной машине допускаются намеренно.

Очевидно, что это будет машина, которая на голову выше истребителей четвёртого поколения — F-16, F-18 и таких машин, как Dassault Rafale. Заявленных характеристик по скорости можно добиться и с одним двигателем, но двухдвигательная машина будет ультимативной и сможет доминировать на поле боя, поэтому её появление я бы исключать не стал Митчелл Дуглас бывший пилот F-18, майор ВМС США в отставке

В качестве альтернативы двигателям "Изделие-30" (их устанавливают на экспериментальные Су-57) под перспективный лёгкий истребитель несколько лет назад предлагались двигатели ВК-10М разработки КБ "Климов", однако дальнейшая судьба этих агрегатов в истории с перспективным истребителем неизвестна. Определить визуально тип двигателя пока невозможно — прототип истребителя (или его макет) стоит на аэродроме Жуковский под чехлом, но даже под чёрной тканью будущий облик машины угадывается с первого раза — один двигатель и два крупных киля.

Продвинутый агрессор

Ракеты и управляемые бомбы, по планам, должны быть скрыты во внутренних отсеках, однако опциональное оснащение машины на внешней подвеске, по словам собеседников Лайфа, "не исключается в обозримом будущем". Главная интрига связана с основным вооружением. Во внутренних отсеках нового боевого самолёта может появиться единая противокорабельная ракета, "мозги" которой с 2018 года разрабатывают специалисты Уральского проектно-конструкторского бюро "Деталь". Гиперзвуковая крылатая ракета, по данным специалистов, знакомых с авиационным вооружением, создаётся для "безопасного уничтожения морских целей на значительном удалении" и оснащена несколькими комплексами противодействия, включая устройство для подавления систем ПВО на кораблях противника.

Но мало кто знает, что машина могла унаследовать ДНК одного из самых секретных самолётов, созданных в России, — истребителя с крылом обратной стреловидности Су-47 "Беркут". Модели лёгкого истребителя с "крылом наоборот" даже продували в аэродинамической трубе, но в конечном счёте от такой схемы отказались.

По имеющимся данным специалисты делают вывод, что её дальность может составить 1 тыс. километров и более, в зависимости от модификации. Источники Лайфа в ОПК отмечают, что если разработку этой ракеты доведут до серийного производства и закупок, то у ВКС и авиации ВМФ появится инструмент для уничтожения кораблей противника "на любом из потенциальных театров военных действий", а дальность пуска нового боеприпаса поможет практически полностью отказаться от береговых ракетных комплексов "Бастион" со сверхзвуковой ракетой "Оникс".

По некоторым данным, макеты именно этих ракет в начале этого года военные испытали с помощью Су-57, и эта ракета будет представлять из себя "уменьшенную вдвое" копию ракеты Х-47М2 "Кинжал", носителями которой новые лёгкие истребители не могут стать в силу конструктивных особенностей.

Если эти сведения подтвердятся, то в ближайшем будущем перспективный истребитель получит схожие с истребителем F-35 боевые возможности. Однако в каком виде машина доберётся до серийного производства и поставок в строевые части — вопрос по-прежнему открытый. Новый истребитель ошибочно (во всяком случае, пока) приписывают к самолётам шестого поколения, однако возможность его превращения в беспилотную машину собеседники Лайфа не исключают.

По сведениям специалистов, испытания тяжёлого беспилотника "Охотник" показали, что атакующие противника на высокой скорости БПЛА воспринимаются как современное оружие, с помощью которого можно решать сложнейшие военные задачи. Однако сразу полноценного беспилотника на базе нового истребителя не появится. Эксперты отмечают, что говорить о такой машине можно будет лишь после того, как основные элементы перспективного истребителя будут испытаны по меньшей мере на авиационных двигателях текущего поколения. Однако собеседники Лайфа, близкие к военно-промышленному комплексу, сообщают, что никакой сложности в создании лёгкой беспилотной машины в данный момент для российских предприятий нет.

Авторы Сергей Андреев