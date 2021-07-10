Броня крепка: Почему в России уничтожили самый секретный советский танк Самый перспективный российский танк через год должен отправиться в серийное производство. Однако "Армата" вообще могла не появиться на свет. Вместо неё к производству готовили совершенно другой танк, и именно эта машина должна была появиться в 2015 году на брусчатке Красной площади. 9 июля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Танки на столе

Конструкторы просят огня

В 1988 году в УКБТМ закипела работа над секретным проектом "Совершенствование-88". Коллектив завода планировал создать принципиально новую боевую машину, способную уничтожать всё живое не только на расстоянии прямой видимости, но и за её пределами. Сил на создание машины было достаточно — деньги у завода имелись, поэтому, пережив непростое начало 90-х, инженеры продолжили работу над уникальным танком. На исследования и первые решения потребовалось несколько лет, и уже в нулевых результаты показали новому руководству страны.

В 2000 году президентом России стал Владимир Путин, и на работы по перспективному танку выделили первые государственные деньги. Создание машины шло не без трудностей, но перспективный танк с индексом "Объект-195" в рекордные сроки — всего за три года — достроили и вывели на заводские испытания.

От традиционной боевой машины он отличался не только высоким профилем, но и орудием — огромной 152-миллиметровой пушкой 2А83, больше похожей на рельсотрон из мультика про трансформеров. Полигонные стрельбы показали, что одного снаряда достаточно для обрушения части здания, а подкалиберные боеприпасы "Грифель" могут пробивать больше метра танковой брони с расстояния в 2,5 километра. Этого было достаточно, чтобы "с запасом" прошивать любые зарубежные танки — от немецких Leopard 2 до американских М1 Abrams.

Майк Тайсон в мире танков

Моделирование смешанного боя, когда танк атакуют и боевые машины противника, и пехота, показало, что "Объект-195" может успешно расправляться с любыми угрозами. Чтобы расширить возможности машины поверх башни прямо над основным орудием разместили автоматическую пушку 2А42. Такую же, как на боевой машине пехоты, вертолётах Ка-52 и Ми-28. Тестовый "заезд со стрельбой" на полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле показал, что один "Объект-195" может не только уничтожить до пяти машин противника, но и попутно "пропалывает" всю вражескую пехоту. Специалисты по бронетехнике отмечают, что, зная умение военных "хотеть невозможного", идеолог создания танка Владимир Поткин придумывал "машину сразу для всего" и оказался прав.

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Однако беспроблемной эта машина не была. Почти 60 тонн массы нужно было как-то передвигать. Для этого до 1600 лошадиных сил пришлось срочно форсировать самый мощный дизельный двигатель в линейке — Х-образный А-85-3. Помимо неистового рёва, издаваемого при подъёмах, новый двигатель активно потреблял солярку. Из-за этого пришлось значительно увеличивать топливные баки. Кроме того, отказ от 125-мм пушки в пользу более крупного орудия серьёзно уменьшил боекомплект. Вместо кассеты на 40+ снарядов в танке разместили всего 24 снаряда.

Узнав об этом, военные немедленно завопили, что такой танк не протянет в бою и получаса. На этом они настаивали недолго — эксперимента ради бок о бок поставили два танка, и скорость перезарядки новой машины оказалась выше, чем у Т-90. При этом в автомате заряжания у машины предыдущего поколения оказалось на два снаряда меньше — 22 против 24 у нового танка.

Стреляй, сержант

Плюсов у нового танка было больше. Даже прямое попадание ракеты в башню не могло уничтожить машину — разнесённое бронирование, необитаемый отсек для орудия и защищённый автомат заряжания исключали уничтожение машины первым выстрелом. Впервые в отечественном танкостроении на "Объект-195" реализовали и уникальную систему вычисления траектории стрельбы. С помощью специальной РЛС, как на истребителе, танк автоматически определял место пуска снаряда или ракеты и ещё до касания боеприпаса с корпусом принимал меры по спасению самого себя.

Эффективные менеджеры

После испытаний машина была практически готова к серийному производству. Программу тестирования должны были завершить за три года, и уже к 2005-му написали производственный план, по которому с конвейера уральского завода в первый год производства должно было сойти сто танков, а ещё через год уже три сотни. Программа немного задержалась, а в 2007 году на пост министра обороны назначили Анатолия Сердюкова.

Фото © ТАСС / Сергей Карпов

Именно его за глаза часто обвиняют в закрытии проекта — через два года после этого назначения финансирование работ над новым танком было прекращено. Хотя источники, знакомые с разработкой "Арматы", утверждают, что 195-й подвела конструкция. Разработчики не смогли адаптировать "базовую" машину под модульную платформу — эту проблему решили в семействе боевых машин "Армата", построив на едином шасси сразу несколько типов боевой техники. Противники этой версии утверждают, что без модульной платформы спокойно живут немцы с танком Leopard, французы с танком Leclerc и американцы с М1, а решение об уничтожении нового танка — сугубо политическое.

К тому моменту, как пакет документов на "Объект-195" передали новой команде, завод успел изготовить три предсерийных прототипа. Один из них успел настрелять около 300 выстрелов и дважды разрушил первым выстрелом многоэтажное здание.

Наследник поневоле

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

А уже в 2015 году по брусчатке Красной площади в Москве впервые прошли танки Т-14 "Армата". В них все причастные к работам над "Объектом-195" увидели машину, которую им так и не дали довести до ума. Специалисты отмечают, что принцип, по которому построили "Армату", полностью повторяет идею создания машины с цифрой 195: необитаемая башня, опциональное дооснащение орудием повышенной мощности, огромное количество датчиков, бронекапсула для экипажа и даже РЛС комплекса активной защиты "Афганит".

Таким же осталось и шасси — характерная не только для "Арматы" семикатковая "тележка" применялась как на "Объекте-195", так и на другом танке с газотурбинной силовой установкой "Объект-640", прозванном "Чёрным орлом" за низкий силуэт башни и реактивный вой во время движения. Работы над этой машиной закрыли почти параллельно с "Объектом-195", а все решения, включая многослойное модульное бронирование, отдали другим проектам. Споры вокруг конструкции этих танков продолжаются до сих пор. Многие авторитетные эксперты при этом неоднократно высказывали мысль, что Т-14 "Армата" получился "значительно проще" по конструкции, чем его предшественники. Станет ли это решение логичным и принесёт ли платформенная ДНК нового танка благо российской армии, покажет время.

Авторы Сергей Андреев