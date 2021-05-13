Приём маршала Жукова: как палестинцы взломали израильский "Железный купол"

Что такое "Железный купол"

Тактическую систему ПВО "Железный купол" Израиль испытал ещё в 2007 году. Первой целью нового оружия стали самодельные ракеты "Кассам", которыми палестинцы обстреливают израильские города. Ещё через месяц новая израильская ПВО перехватила палестинскую ракету "Град". Два первых комплекса поставили на боевое дежурство в марте-апреле 2011 года под Ашкелоном и Беэр-Шевой. В том же году состоялось их первое боевое применение. Восемь ракет "Град", выпущенных со стороны сектора Газа, были успешно перехвачены, и израильские военные рапортовали об абсолютной эффективности комплекса.

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Ракеты "Железного купола" оказались последним и единственным доступным по стоимости рубежом обороны между Израилем и его ближайшими противниками — Палестиной и Ливаном. Бояться иракских "Скадов", способных разнести одним ударом целый квартал, Израилю уже не нужно, поэтому "Пращу Давида" и другие, более тяжёлые и дальнобойные комплексы ПВО для защиты от палестинских ракет Израиль не применяет.

Палестинский метод маршала Жукова

Но абсолютной эффективностью новое оружие могло похвастаться только на бумаге. В 2011 году, когда "Железный купол" только приняли на вооружение, палестинцы устроили 229 обстрелов, выпустив по Израилю 386 "Кассамов". Из всего вороха ракет, упавших на израильские города, ПВО Израиля перехватила всего 34, то есть меньше десяти процентов при заявленной эффективности в 100. Особенно успешной для системы считается операция "Облачный столп" в 2012 году. Тогда "Железный купол" перехватил 421 ракету, а эффективность системы оценили в 85 процентов, при этом общее количество выпущенных по Израилю ракет военные назвать отказались. После этой операции палестинцам потребовалось несколько лет и уроки военной науки, чтобы понять, как можно преодолеть израильское чудо-оружие. Впрочем, в этом им активно помогли создатели системы и сами военные.

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Базовая версия "Железного купола" — это небольшая батарея на четыре ракеты "Тамир". Специальный радар прощупывает небо, и, если появляется угроза падения на жилые кварталы, её ликвидируют. Во время эскалации конфликта в мае 2021 года палестинцы воспользовались хитроумной тактикой и фактически сломали "Железный купол". Этот военный приём они подсмотрели у маршала Жукова: во время Берлинской наступательной операции полководец приказал имитировать удар на одном из направлений и заставил немецкую артиллерию бить в одну точку почти сутки.

Этот же трюк провернули и палестинцы: запустив в сторону пусковых установок больше ракет, чем система может перехватить, они заставили израильских военных потратить все ракеты "Тамир" примерно за десять минут. Закидав самодельными "Кассамами" позиции ПВО, боевики получили трёхчасовую фору — примерно столько времени требуется, чтобы перезарядить "Железный купол". После того как израильские ПВО замолчали, город накрыла новая волна самодельных ракет, перехватить которые уже никто не смог.

Анекдот о двух стульях

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Палестинцы хорошо изучили израильскую армию и знают, что быстро перемещать ПВО Израиля с места на место нельзя — система должна быть включена постоянно. Если одна батарея выходит из строя, то заткнуть эту дыру другой пусковой платформой просто невозможно. Несмотря на то что "Железный купол" частично оплачивается США, производить это оружие накладно: базовая версия на четыре ракеты стоит 50 миллионов долларов, за восемь ракет попросят уже 100, а версия на 12 ракет обойдётся в 150 миллионов долларов. Пуск одной ракеты "Тамир" обходится израильтянам примерно в 20–40 тысяч долларов, в то время как ракета "Кассам" стоит в 20–30 раз дешевле и запускать их по израильским городам палестинцы научились в лучших традициях Советской армии: огромной пачкой из специальной (но всё равно самодельной) пусковой установки. По словам военного эксперта Михаила Барабанова, придумать более дешёвое решение этой проблемы израильские военные пока не могут.

Никаких более дешёвых решений у них нет. С учётом необходимости прикрывать значительные площади "Тамир" — самая дешёвая из известных противоракет. Пробовали направить на решение этой проблемы лазер, но раз его нет, значит, с его созданием проблемы. Пока никаких более перспективных видов оружия не появится, "Железный купол" — единственное, на что можно рассчитывать Михаил Барабанов Военный эксперт