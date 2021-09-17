Эхо Майдана: Зачем Киев просит у США израильский "Железный купол"
Израильский комплекс ПВО "Железный купол" защищает страну от палестинских ракет. Его могут отправить на Украину в рамках нового закона о военной помощи. Но спасёт ли Киев это оружие?
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Почему Киев запросил "Железный купол"?
Американское издание Politico утверждает, что просьба о поставке израильских комплексов ПВО "Железный купол" пришла в США с самого верха — украинский министр обороны Андрей Таран заявил американским конгрессменам, что Киев нуждается в таких системах для "наибольшей безопасности". В такой просьбе всё выглядит логичным, за исключением одной вещи — Таран не может знать о том, как устроена израильская система ПВО, поскольку принцип работы и реальная боевая эффективность "Железного купола" являются государственной тайной. Единственный зарубежный военный, знакомый с этой системой, — американский генерал Брайан Гибсон. Он присутствовал на испытаниях комплекса в 2019 году и заявил тогда, что "система творит невероятные вещи".
Главная сложность для Киева состоит в оплате такого оружия. Если американские политики не воспользуются поправкой к законопроекту об обороне за 2022 год, которая предусматривает поставки таких вооружений, то получить их бесплатно Украина не сможет и ей придётся платить за "Железный купол" из государственного бюджета. Одна батарея комплекса стоит 150 млн долларов, а каждая противоракета Tamir — ещё примерно 70 тыс. долларов. Но и это не самое печальное — система может уничтожать небольшие ракеты только в ближнем радиусе обороны на расстоянии до 50 километров. Как раз здесь для Киева начинаются самые большие проблемы.
Бесполезная покупка
Инженер-конструктор морских систем ПВО Юрий Баладин отметил, что "Железный купол" будет бесполезен при любом варианте размещения — будь то в глубине территории Украины или на линии разграничения в Донбассе.
Сам факт использования такой системы там, где у противника почти нет тяжёлого вооружения, — это нонсенс. Использовать противоракеты ценой в десятки тысяч долларов для уничтожения мин, пусть даже 120-мм, может позволить себе только Израиль, но никак не украинская армия, которая деньги по сусекам пытается наскрести. Применять такое оружие на регулярной основе может только Израиль, и дело даже не в тактике, а в стоимости и расходах
По словам Баладина, при размещении ПВО в Донбассе для "Железного купола" будут действовать и другие ограничения.
Эта система трудноуязвима только для палестинцев, у которых нет артиллерии. Подавить такое оружие в Донбассе не составит большого труда: достаточно будет устроить артиллерийский налёт — и в мгновение ока 150–300 млн долларов превращаются в груду металла. Если нет артиллерии, то тоже не проблема — 20–30 миномётов с одновременным залпом также сделают дело. С дальности в шесть-семь километров это теоретически можно устроить
Метод уничтожения такого оружия знаком людям с минимальной военной подготовкой, отслужившим срочную службу в армии. Про быстрые огневые налёты на позиции противника рассказывают почти сразу после курса молодого бойца, поэтому секретной тактики использования такого оружия, особенно в Донбассе, не может быть по определению.
По словам военного эксперта РСМД Василия Кашина, обсуждение поставки "Железного купола" на Украину — политические заявления без большого смысла, и дело вряд ли сдвинется с мёртвой точки.
Это предложение на уровне Конгресса. Оно пока не одобрено и, думаю, не будет одобрено. И в США, и в Израиле риски применения "Железного купола" хорошо понимают. С точки зрения технологий там, куда его могут поставить, возможности ограниченны. Комплекс может прикрыть только отдельные объекты и часть каких-то ракет перехватить, но остановить массовое применение РСЗО — уже нет
Причины, по которым украинские политики и военные могли решиться на такой шаг, банальны — значительная часть сохранившихся зенитных комплексов ближнего радиуса действия были потеряны в первые месяцы боёв в Донбассе. То, что осталось, — давно пришло в негодность, и применять их без риска для гибели собственных военных просто нельзя. Их боевая эффективность неясна — у ракет вышли сроки хранения, а РЛС таких комплексов не предназначены для перехвата малоразмерных целей (например, ракет).
"Обманка" маршала Жукова
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Донбасс подвергается регулярным обстрелам с 2014 года, и за это время защитники Донецка и Луганска накопили достаточно опыта, который позволяет быстро и малыми силами отражать удары на любых направлениях. В случае с нейтрализацией "Железного купола" будет использоваться уже известный метод, опробованный палестинцами в мае 2021 года. Каждая пусковая ПВО "Железный купол" — это от 8 до 20 ракет. Максимально "заряженная" версия используется только в Израиле, и даже в США планировалась к поставке батарея с боекомплектом всего в десять противоракет.
Если в Киев будет поставлена именно эта модификация (а оснований считать по-другому пока нет), то 11–12 мин, выпущенных из миномётов, практически на 100% гарантируют уничтожение пусковой установки с первого раза. При этом "Железный купол" в Израиле работает практически в идеальных условиях — у противника нет артиллерии, нет разведки, а единственная возможность "подсмотреть" позиции — это Google Maps с телефона или, на крайний случай, квадрокоптер с камерой.
Фото © Ilia Yefimovich / Getty Images
Но и это не самая большая проблема для Киева. То, что должно беспокоить министра обороны и президента Зеленского, скрыто от глаз и станет понятно только в том случае, если "Железный купол" всё-таки привезут на Украину — эта система, как и вся оборонная сеть Израиля, работает на собственных протоколах и частотах. Даже если допустить, что украинские военные знакомы с зарубежными системами ПВО, то им это не поможет — израильская система работает иначе. Среднее время обучения расчёта "Железного купола" (включая учения по быстрому ремонту, перезарядке и обслуживанию) — два года. Сколько раз за это время пусковые системы, размещённые на линии разграничения, могут быть уничтожены, нельзя посчитать даже приблизительно.
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Военная помощь Украине
США решили закупить "Железный купол" по одной причине — создавать свой комплекс ПВО ближнего радиуса действия слишком долго, дорого, да и американские компании делают заметно менее качественное оружие, чем израильские IAI и Rafael. Однако Пентагон дал Израилю чёткие указания, как и в каких режимах, на каких частотах и на каких системах должен работать такой комплекс, чтобы интегрироваться в боевые системы Армии США. Это требование израильтяне приняли к сведению и выполнили. Куда интегрировать "Железный купол" в армии Украины — большая загадка, разгадать которую не сможет даже министр обороны Андрей Таран.
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Украинские солдаты на передовой используют для связи радиостанции, которые можно купить в любом магазине электроники (о защите данных в этом случае и говорить нечего), квадрокоптеры с самодельными гранатами и минами, а большая часть "военной помощи" США показывается под камеры только на время учений с участием "дорогих гостей" из США, Великобритании или откуда-нибудь ещё. Как в таких условиях будет использоваться "Железный купол" — большой вопрос, и у военных специалистов есть все основания полагать, что рано или поздно дорогостоящая система ПВО может оказаться в руках защитников Донбасса. Для американских и израильских политиков такой инцидент может означать конец политической карьеры, а для Украины — начало процесса потери государственности.