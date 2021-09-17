Эхо Майдана: Зачем Киев просит у США израильский "Железный купол" Израильский комплекс ПВО "Железный купол" защищает страну от палестинских ракет. Его могут отправить на Украину в рамках нового закона о военной помощи. Но спасёт ли Киев это оружие? 16 сентября, 21:40 Фото © Ilia Yefimovich / Getty Images

Почему Киев запросил "Железный купол"?

Американское издание Politico утверждает, что просьба о поставке израильских комплексов ПВО "Железный купол" пришла в США с самого верха — украинский министр обороны Андрей Таран заявил американским конгрессменам, что Киев нуждается в таких системах для "наибольшей безопасности". В такой просьбе всё выглядит логичным, за исключением одной вещи — Таран не может знать о том, как устроена израильская система ПВО, поскольку принцип работы и реальная боевая эффективность "Железного купола" являются государственной тайной. Единственный зарубежный военный, знакомый с этой системой, — американский генерал Брайан Гибсон. Он присутствовал на испытаниях комплекса в 2019 году и заявил тогда, что "система творит невероятные вещи".

Главная сложность для Киева состоит в оплате такого оружия. Если американские политики не воспользуются поправкой к законопроекту об обороне за 2022 год, которая предусматривает поставки таких вооружений, то получить их бесплатно Украина не сможет и ей придётся платить за "Железный купол" из государственного бюджета. Одна батарея комплекса стоит 150 млн долларов, а каждая противоракета Tamir — ещё примерно 70 тыс. долларов. Но и это не самое печальное — система может уничтожать небольшие ракеты только в ближнем радиусе обороны на расстоянии до 50 километров. Как раз здесь для Киева начинаются самые большие проблемы.

Бесполезная покупка

Инженер-конструктор морских систем ПВО Юрий Баладин отметил, что "Железный купол" будет бесполезен при любом варианте размещения — будь то в глубине территории Украины или на линии разграничения в Донбассе.

Сам факт использования такой системы там, где у противника почти нет тяжёлого вооружения, — это нонсенс. Использовать противоракеты ценой в десятки тысяч долларов для уничтожения мин, пусть даже 120-мм, может позволить себе только Израиль, но никак не украинская армия, которая деньги по сусекам пытается наскрести. Применять такое оружие на регулярной основе может только Израиль, и дело даже не в тактике, а в стоимости и расходах Юрий Баладин Инженер-конструктор морских систем ПВО

По словам Баладина, при размещении ПВО в Донбассе для "Железного купола" будут действовать и другие ограничения.

Эта система трудноуязвима только для палестинцев, у которых нет артиллерии. Подавить такое оружие в Донбассе не составит большого труда: достаточно будет устроить артиллерийский налёт — и в мгновение ока 150–300 млн долларов превращаются в груду металла. Если нет артиллерии, то тоже не проблема — 20–30 миномётов с одновременным залпом также сделают дело. С дальности в шесть-семь километров это теоретически можно устроить Юрий Баладин Инженер-конструктор морских систем ПВО

Метод уничтожения такого оружия знаком людям с минимальной военной подготовкой, отслужившим срочную службу в армии. Про быстрые огневые налёты на позиции противника рассказывают почти сразу после курса молодого бойца, поэтому секретной тактики использования такого оружия, особенно в Донбассе, не может быть по определению.

По словам военного эксперта РСМД Василия Кашина, обсуждение поставки "Железного купола" на Украину — политические заявления без большого смысла, и дело вряд ли сдвинется с мёртвой точки.

Это предложение на уровне Конгресса. Оно пока не одобрено и, думаю, не будет одобрено. И в США, и в Израиле риски применения "Железного купола" хорошо понимают. С точки зрения технологий там, куда его могут поставить, возможности ограниченны. Комплекс может прикрыть только отдельные объекты и часть каких-то ракет перехватить, но остановить массовое применение РСЗО — уже нет Василий Кашин Военный эксперт РСМД

Причины, по которым украинские политики и военные могли решиться на такой шаг, банальны — значительная часть сохранившихся зенитных комплексов ближнего радиуса действия были потеряны в первые месяцы боёв в Донбассе. То, что осталось, — давно пришло в негодность, и применять их без риска для гибели собственных военных просто нельзя. Их боевая эффективность неясна — у ракет вышли сроки хранения, а РЛС таких комплексов не предназначены для перехвата малоразмерных целей (например, ракет).

"Обманка" маршала Жукова

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Донбасс подвергается регулярным обстрелам с 2014 года, и за это время защитники Донецка и Луганска накопили достаточно опыта, который позволяет быстро и малыми силами отражать удары на любых направлениях. В случае с нейтрализацией "Железного купола" будет использоваться уже известный метод, опробованный палестинцами в мае 2021 года. Каждая пусковая ПВО "Железный купол" — это от 8 до 20 ракет. Максимально "заряженная" версия используется только в Израиле, и даже в США планировалась к поставке батарея с боекомплектом всего в десять противоракет.

Если в Киев будет поставлена именно эта модификация (а оснований считать по-другому пока нет), то 11–12 мин, выпущенных из миномётов, практически на 100% гарантируют уничтожение пусковой установки с первого раза. При этом "Железный купол" в Израиле работает практически в идеальных условиях — у противника нет артиллерии, нет разведки, а единственная возможность "подсмотреть" позиции — это Google Maps с телефона или, на крайний случай, квадрокоптер с камерой.

Фото © Ilia Yefimovich / Getty Images

Но и это не самая большая проблема для Киева. То, что должно беспокоить министра обороны и президента Зеленского, скрыто от глаз и станет понятно только в том случае, если "Железный купол" всё-таки привезут на Украину — эта система, как и вся оборонная сеть Израиля, работает на собственных протоколах и частотах. Даже если допустить, что украинские военные знакомы с зарубежными системами ПВО, то им это не поможет — израильская система работает иначе. Среднее время обучения расчёта "Железного купола" (включая учения по быстрому ремонту, перезарядке и обслуживанию) — два года. Сколько раз за это время пусковые системы, размещённые на линии разграничения, могут быть уничтожены, нельзя посчитать даже приблизительно.

Военная помощь Украине

США решили закупить "Железный купол" по одной причине — создавать свой комплекс ПВО ближнего радиуса действия слишком долго, дорого, да и американские компании делают заметно менее качественное оружие, чем израильские IAI и Rafael. Однако Пентагон дал Израилю чёткие указания, как и в каких режимах, на каких частотах и на каких системах должен работать такой комплекс, чтобы интегрироваться в боевые системы Армии США. Это требование израильтяне приняли к сведению и выполнили. Куда интегрировать "Железный купол" в армии Украины — большая загадка, разгадать которую не сможет даже министр обороны Андрей Таран.

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Украинские солдаты на передовой используют для связи радиостанции, которые можно купить в любом магазине электроники (о защите данных в этом случае и говорить нечего), квадрокоптеры с самодельными гранатами и минами, а большая часть "военной помощи" США показывается под камеры только на время учений с участием "дорогих гостей" из США, Великобритании или откуда-нибудь ещё. Как в таких условиях будет использоваться "Железный купол" — большой вопрос, и у военных специалистов есть все основания полагать, что рано или поздно дорогостоящая система ПВО может оказаться в руках защитников Донбасса. Для американских и израильских политиков такой инцидент может означать конец политической карьеры, а для Украины — начало процесса потери государственности.

Авторы Сергей Андреев