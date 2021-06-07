Ракеты раздора: США запретили России убивать SpaceX

Право сильного

Выступая с отчётом в Госдуме, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия может лишиться нового контракта с OneWeb из-за санкций. Выступая перед депутатами, Рогозин отметил, что "Роскосмос" ожидает санкционного давления.

После вывода первого поколения данной системы нам, видимо, директивно запретят это делать, и контракт уедет к товарищу Маску Дмитрий Рогозин генеральный директор госкорпорации "Роскосмос"

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 запуск 672 спутников связи с британской компанией OneWeb. Стоимость контракта по выводу спутников на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" составила больше 1 млрд долларов. Продление контракта, которого ждали эксперты и многие специалисты в российской космической отрасли, теперь под угрозой. Но помимо сложностей с санкциями и угрозами США в адрес потенциальных клиентов России есть и другие проблемы.

Запугивание

К этим ограничениям добавляется и ещё одно. По сути, Пентагон отказывается покупать услуги с космических аппаратов, запущенных российскими ракетами с 2023 года. "Проскочить" этот порог у главного зарубежного заказчика "Роскосмоса", британской компании OneWeb, получается лишь частично. Контракт на запуски спутников связи подписали ещё в июне 2015 года. Предполагалось, что за 21 пуск ракеты-носителя "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" получится вывести на орбиту 672 спутника OneWeb.

Контракт должен был действовать два года — с 2017-го по 2019-й. Но из-за финансовых сложностей у заказчика, пандемии и других сопутствующих проблем сроки пусков сдвинулись. Однако, несмотря на задержку, контракт на запуски OneWeb скоро будет исполнен до конца, и британская компания окажется перед выбором: либо продлевать его и гарантированно попасть под санкции, либо искать счастья в другом месте. Второй вариант сложнее и дороже — пусковые услуги по адекватной цене, кроме "Роскосмоса", никто предложить не может, и даже Илон Маск без поддержки NASA и Пентагона вряд ли сможет дать более низкую цену.

Но проблема кроется в другом. Британцы, может быть, и рады выводить спутники OneWeb на российских ракетах, но сделать этого им просто не дадут. В марте 2020 года компания подала документы о банкротстве. Его удалось избежать после привлечения нескольких инвесторов, в том числе, из США и Японии. Можно что угодно говорить о конкуренции и свободном рынке, но если к этим инвесторам придут люди в костюмах и с удостоверениями разведки, то сопротивление будет бесполезно и контракт на запуски отдадут кому угодно, только не "Роскосмосу".

Кстати, запустить спутники OneWeb на орбиту сможет и SpaceX. Британцам, правда, могут выкатить совершенно не партнёрский ценник в 100–150 млн долларов за пуск в качестве "компенсации за конкуренцию", и дело будет сделано.

Популяризатор космонавтики Антон Первушин отметил, что выводы по ситуации с OneWeb делать рано.

Британцы заплатили за большую часть запусков вперёд. Надо подождать и посмотреть, как будут развиваться события. Рынок — вещь подвижная. Какой будет ситуация через 3–5 лет, предсказать сложно. Возможно, будут и другие игроки, отечественные решения, может, какие-то появятся, которые позволят нормально работать Антон Первушин популяризатор космонавтики

А теперь ракета!

Но пока о конкуренции с Илоном Маском за международные заказы не может быть и речи. С одной стороны, его поддерживает правительство США, с другой — Россия не имеет права использовать технологии, которые могли бы помочь в этом вопросе, например комплекс "Морской старт", который как раз для этого и покупался. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что США согласились передать России ракетный комплекс "Морской старт" при условии, что "он не будет конкурировать с американской компанией SpaceX".

Были введены конкретные жёсткие ограничения при подписании этого контракта на передачу российской компании двух судов "Морского старта" — обязательство, что мы не имеем права использовать этот "Морской старт" в конкуренции с Илоном Маском Дмитрий Рогозин генеральный директор госкорпорации "Роскосмос"

Стоит напомнить, что "Морской старт" создавался в тесном сотрудничестве американской компании Boeing, российской РКК "Энергия" и украинского "Южмаша". На троих получился отличный космодром на воде — за 15 лет с его платформы стартовало 36 ракет, пуски которых оплачивали иностранные заказчики. Но в 2014 году сотрудничество прекратилось, а ещё через несколько лет комплекс выкупила и перевезла в Россию компания S7 Space Сергея Филёва. С тех пор "Морской старт" ржавеет на Дальнем Востоке — под него не создали даже обычную, одноразовую ракету, не говоря уже об аналогах или убийцах ракет Falcon 9.

Когда полетит?

Помимо заявления Дмитрия Рогозина о том, что комплекс нельзя использовать для конкуренции со SpaceX, стоит помнить и другое. Перед отправкой "Морского старта" в Россию специалисты Boeing вырезали из него всё оборудование, и комплекс стал непригоден для работы. Восстановление морского космодрома влетит в копеечку — ещё в прошлом году вице-премьер Юрий Борисов заявил, что на это потребуется 35 млрд рублей.

Единственный шанc S7 на запуск "Морского старта" и его регулярную загрузку — продажа. Комплекс в обозримом будущем может купить "Росатом" или сам "Роскосмос", а они никаких документов на запрет конкуренции с Илоном Маском и SpaceX подписывать не станут. Но здесь всплывает и старая технологическая проблема. По словам популяризатора науки, сооснователя компании "Орбитальный экспресс" Виталия Егорова, для "Морского старта" нет ракеты.

S7 не может использовать "Морской старт", но не из-за запрета американцев. Сейчас он технически не готов к работе, и для него нет ракет. Появятся они не раньше 2024 года Виталий Егоров популяризатор науки, сооснователь компании "Орбитальный экспресс"