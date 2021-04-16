Охотник за нацистами и космический предатель: как лучший друг Королёва украл военные секреты СССР

История его бегства на Запад обросла таким количеством мифов и легенд, что отделить правду от вымысла с каждым годом становится всё сложнее.

Истребитель городов

Членом экипажа бомбардировщика юный учёный Георгий Токаев стал практически случайно. В 1941 году выпускник Военно-воздушной академии им. Жуковского получил степень кандидата технических наук. В том же году его назначили деканом факультета авиационной техники. На новой должности он начинает учить будущих лётчиков тонкостям работы с самолётами. После нападения Германии на СССР Токаев оставляет работу в академии и записывается в один из бомбардировочных полков. Он даже успел поучаствовать в паре налётов на позиции вермахта, однако талантливого инженера вовремя хватились и вернули обратно.

За время войны Токаев работал над целой серией специального вооружения: занимался созданием реактивных снарядов для "Катюши", думал над зажигательными бомбами, исследовал секретные данные о немецких, британских и американских самолётах и думал над тем, как адаптировать эти технологии для советских крылатых машин. В 1945 году, когда Третий рейх был разгромлен, а Гитлер уже пустил себе пулю в лоб, Токаева направляют в Германию. Главной задачей советского учёного на территории противника становится изучение архивных чертежей по германской ракетной программе.

Оружие рейха на страже Союза

Исследовать ракетные центры Германии Георгий Токаев отправился не один. Вместе с ним на территорию страны перебрасывают лучших ракетчиков страны — Сергея Королёва и Георгия Тюлина. "Великое трио", как позднее назовут учёных историки, бросили на исследования цехов ракетного центра в Пенемюнде, которым заведовал Вернер фон Браун. Последнего под занавес войны прибрали к рукам американцы, поэтому у советских военных и политического руководства никаких фантазий насчёт поля деятельности учёного в США не было.

В Германии Токаев, Королёв и Тюлин работали крайне успешно. Уже через два года в их сейфах скопились тысячи немецких документов, расшифрованных и переведённых на русский язык. В 1947 году все трое вызываются для доклада к начальству. Выслушав доклады Тюлина и Королёва, члены комиссии показывают Токаеву наброски первого советского реактивного бомбардировщика и спрашивают, можно ли использовать это оружие для удара по Соединённым Штатам. Токаев подтверждает догадки военных, а под его экспертизой подписываются Николай Пилюгин, Василий Мишин и Леонид Воскресенский — лучшие специалисты по военной авиации и электронике, также побывавшие в Германии.

Плеяда великих и один предатель

В ноябре 1947 года перед группой офицеров поставили задачу — тайно вывезти из Европы двух специалистов.

Первый — Ойген Зенгер. Австрийский учёный-физик, один из создателей немецкого частично орбитального бомбардировщика "Зильберфогель", осевший во Франции. Второй — немецкий авиаконструктор Курт Танк, создавший истребитель "Фокке-Вульф" и стоявший у истоков создания реактивного перехватчика. Знаний и опыта немецких специалистов хватило бы, чтобы построить советский орбитальный самолёт всего за год. Токаев согласился на выполнение задания, однако вывезти Курта Танка удалось только в советскую зону оккупации, после чего немецкий учёный отказался от работы с советскими специалистами. Вернувшись в Берлин, Токаев решил бежать от агентов военной разведки и ночью вместе с женой и дочерью сдался британским военным в их зоне оккупации.

Большое спасибо, мистер Токати

Ещё год после побега Георгия Токаева, которому британская разведка оформила документы на имя Григори Токати, прятали на конспиративных квартирах и регулярно допрашивали. Всех карт перебежчик не раскрывал и ждал, пока его перевезут в Великобританию. В первое время после побега он являлся ценной находкой для спецслужб, поскольку был хорошо осведомлён о состоянии и планах развития советских ВВС. Токаев не забывал "подогревать" своих кураторов из МИ5 ценной информацией. Например, всего через год после побега в советской зоне оккупации Берлина стали пропадать советские военные советники, имена которых, с учётом уровня допуска, знал Токаев. Всего, по неподтверждённым данным, перебежчик мог слить британцам до 50 военных специалистов.

Отец советской космонавтики предательство соратника переживал особенно тяжело: на фоне интереса к космосу и авиации Королёв и Токаев сдружились, регулярно пили вместе спирт и размышляли о том, какого будущего для своих идей смогут добиться. В Смерше настаивали, что главного по ракетам надо отправить под суд, но своё твёрдое "нет" ещё в 1948 году сказал лично Сталин.

Разбор полётов

Согласно некоторым источникам, которые, впрочем, оспариваются многими исследователями, в 1955 году Токаева пригласили на работу в NASA, но до того, как приступить к работе над космической программой США, он побывал в гостях у ЦРУ. Там Токаев рассказал, что среди прочего ракетного оружия, которое интересовало СССР после войны, оказались баллистические ракеты с биологическим оружием и первые мобильные ракетные комплексы с ядерной боевой частью. Заодно советский учёный изложил людям из Лэнгли свои соображения по поводу перспективного бомбардировщика, над которым хотел работать ещё в СССР. Американцы внимательно изучили его чертежи, и через пару лет у ВМС США появился палубный истребитель F-8 Crusader, а в 1958 году А-5Vigilante — единственный в истории авиации сверхзвуковой палубный бомбардировщик. Оба самолёта построили с помощью технологий и решений, которые Токаев вывез из СССР и доработал за годы жизни в Великобритании.

F-8 Crusader. Фото © Wikipedia

Токаев успел поработать и над американской лунной программой "Аполлон". Его отдел находился на одном этаже с кабинетом Вернера фон Брауна, и советский перебежчик, по слухам, активно общался с ним, рассказывая об "ужасах работы в СССР", параллельно обсуждая тонкости конструкции топливных баков и ракетных двигателей.

Впрочем, согласно другой версии, это очень сильное преувеличение. В англоязычных источниках указывается, что после бегства Токаев использовался в основном по идеологической линии. Вплоть до конца 1950-х он работал в британском Департаменте информационных исследований (отделе пропаганды при МИД), занимаясь разоблачениями СССР и антикоммунистической пропагандой. А большая часть его научных публикаций была связана с обзорами советских ракет и технологий. Токаев поначалу действительно представлял интерес для британских спецслужб, но как человек, осведомлённый об особенностях советских ВВС и ракетных технологий, а не как ученый.

Что касается Королёва, который пережил предательство близкого товарища тяжело, но по-мужски, работа над советской ракетной программой занимала всё его время. Когда во время одного из приёмов в Кремле кто-то спросил Сергея Павловича о Токаеве, генеральный поморщил лоб и сказал: "А кто это?" Токаев скончался в своём доме в графстве Суррей в ноябре 2003 года. Ущерб, который он нанёс своим бегством, специалисты сравнивают с деятельностью таких предателей, как Олег Пеньковский или Адольф Толкачёв.

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