"Наследник Сатаны" и новый "Ядерный призрак": каким будет новый ракетный комплекс "Кедр"

Новая баллистическая ракета и система-носитель могут стать самым прорывным оружием, созданным в России за последние 20 лет. "Кедр" способен заменить собой сразу все боевые системы, принятые на вооружение в данный момент.

Предел прочности

Фото © ТАСС / Пётр Гридин

Сообщение о начале работ над новым комплексом стратегического назначения "Кедр", о которых стало известно 1 марта 2020 года, спровоцировало споры о том, каким будет российское ядерное оружие в ближайшие 10–15 лет. Главные новинки стратегического вооружения презентовали достаточно давно — ракетные комплексы "Сармат" и боевые блоки "Авангард" уже стоят на боевом дежурстве. Для чего российским военным понадобился ракетный комплекс нового поколения?

Ответ на этот вопрос лежит на поверхности — большую часть "мобильного" ядерного щита РВСН, комплексы "Тополь-М" и "Ярс", скоро придётся обновлять. Гарантийный срок службы этих ракет был рассчитан примерно на 15 лет, а технологический запас, благодаря которому (при необходимости) есть возможность поражать цели, может быть исчерпан ещё примерно через 15–20 лет. Комплексы "Тополь-М" и "Ярс" по-прежнему считают самым смертоносным оружием в мире — их невозможно засечь до начала пуска, а маневрирование боевого блока на финальном участке полёта делает бессмысленной любую систему противоракетной обороны.

Но предел прочности уникальных технологий может наступить гораздо раньше, чем ожидалось. И для того, чтобы не остаться без "ядерного копья", в России приступили к созданию оружия будущего. Но каким оно должно быть?

Ракеты специального назначения

Пока все работы над "Кедром" находятся на стадии теоретических исследований. Учёные вместе с военными пытаются понять, какие характеристики нужно заложить в ракеты и средства защиты, чтобы повысить эффективность в условиях, когда потенциальный противник будет обладать не только гиперзвуковым оружием, но и более современной системой противоракетной обороны. Эксперт РСМД Василий Кашин пояснил — в случае с "Кедром" речь идёт о создании перспективного оружия, которое позволит качественно усилить и обновить большую часть сил ядерного сдерживания.

Судя по всему, будут активно внедряться элементы искусственного интеллекта и новое боевое оснащение. Возможно, появится и новый тип твёрдого топлива. Как следствие — уменьшенные габариты, благодаря чему появится возможность развивать оружие сразу в нескольких направлениях Василий Кашин Эксперт РСМД

Кандидат технических наук, инженер-ракетостроитель Андрей Соколов предполагает, что новое оружие будет иметь не только "атмосферные" системы защиты, но и получит систему обороны от перехвата в космосе.

Так или иначе, перехват ракет будет выводиться в космос. Сейчас потенциал американской системы ПРО находится практически на пределе — гиперзвуковые боевые блоки (например, "Авангард") ей уже не по зубам. Если новый ракетный комплекс будет построен с учётом последних достижений и в первую очередь по материалам и сплавам, то проблема перехвата перестанет существовать. Достать до ракеты в космосе, особенно если она и там может маневрировать, будет практически невозможно. А технологии, позволяющие добиться этого, в России есть уже давно Андрей Соколов Кандидат технических наук, инженер-ракетостроитель

Ездить, плавать и стоять

В ближайшее время появления "Кедра" ждать не стоит. Работа над этим ракетным комплексом, по крайней мере пока, не значится в числе приоритетных проектов Минобороны и не фигурирует в госпрограмме вооружений до 2027 года. Однако после того, как основные вооружения, например ракеты РС-28 "Сармат" и блоки "Авангард", будут доработаны и поставлены на боевое дежурство, работа может закипеть. Одним из первых носителей "Кедра" (вероятно, ракета в итоге будет иметь другое название, но сейчас разрабатывается именно под таким обозначением) может стать новый боевой железнодорожный комплекс "Баргузин", однако его перспективы в связи с продлением СНВ-3 между Москвой и Вашингтоном снова выглядят туманными.

В новых обстоятельствах наиболее перспективной платформой для нового комплекса выглядят мобильные многоколёсные платформы, созданием которых активно занимаются в данный момент. Выбор, к слову, приличный. От белорусских шасси к российским ракетам, вероятнее всего, откажутся — решения для их замены готовят КамАЗ и Брянский автомобильный завод. Специалисты по ракетному вооружению считают, что новый комплекс может сохранить те же габариты, что и "Тополь-М" или "Ярс", однако это будет совершенно другая ракета. Кандидат технических наук, инженер-ракетостроитель Андрей Соколов пояснил, что при тех же размерах новое топливо и новый тип боевой нагрузки позволят почти вдвое увеличить дальность пуска.

Предельная дальность "Ярса" и "Тополя" — примерно 10 тыс. километров. В новых ракетах дальность могут увеличить, поэтому 15–17 тыс. километров, я думаю, вполне достижимы. Главный вопрос состоит в том, что поменяется головная часть. Не исключено, что к созданию привлекут разработчиков "Авангарда", поскольку это оружие себя уже проявило и зарекомендовало исключительно с лучшей стороны Андрей Соколов Кандидат технических наук, инженер-ракетостроитель

Эксперты сходятся во мнении, что ракетный комплекс "Кедр" может стать "баллистической ракетой на максималках" и самым продвинутым оружием, создавать которое будут с учётом накопленного по "Тополям" и "Ярсам" опыта. "Наследником Сатаны" его аккуратно называют за возможность модульного оснащения, о которой военные и специалисты говорят последние несколько лет. Как и легендарная Р-36, ракета комплекса "Кедр" может получить несколько вариантов исполнения — от нескольких сотен килотонн до мегатонных боеголовок.

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