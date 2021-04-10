Секрет ядерного гонщика: почему на самом деле затонула подлодка "Комсомолец"

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Испытание глубиной

В 1975 году ВМС США приняли на вооружение первый атомный авианосец типа "Нимиц". В Советском Союзе за строительством этого корабля следили особенно пристально — за пять лет до его спуска на воду десятки советских НИИ и конструкторских бюро начали разрабатывать оружие сдерживания — подводную лодку, способную уничтожить любой корабль противника на большом расстоянии от морских границ страны. На производство единственной подводной лодки проекта 685 "Плавник", способной долго скрываться на глубине и действовать неожиданно для врага, всей советской промышленности потребовалось почти 20 лет.

Nimitz. Фото © Wikipedia

Малозаметности субмарины планировали достичь за счёт применения титана — при меньшей (относительно стальных сплавов) массе он мог выдерживать чудовищные нагрузки (в 20–30 раз больше) и в теории позволял подлодке погружаться на глубины, недоступные другим кораблям. Расчёты разработчиков подтвердились на практике — в 1985 году после выхода в море и начала испытаний на предельных режимах лодка смогла погрузиться на рекордную (даже для современного флота) глубину — 1027 метров.

Боевой атом

Несмотря на то что К-278 заложили на три года позже спуска головного авианосца "Нимиц", после принятия субмарины в состав флота американские авианосцы из грозного оружия начали постепенно превращаться в дорогую мишень с самолётами в ангарах. Вооружили "Комсомолец" по последнему слову техники — десять крылатых ракет "Гранат" и торпеды "Шквал", способные "прошивать" огромные авианосцы почти насквозь. Возможность применять "Шквал" с глубины и оставаться недосягаемой особенно беспокоила американских военных, поэтому для слежки за К-278 ЦРУ и разведка Пентагона выделили три спутника и два высотных самолёта-разведчика.

Применение титана, гребных винтов новой конструкции и мощного реактора с четырьмя парогенераторами позволяло подлодке уходить от любого преследования. После погружения реакторы "Комсомольца" выводили на максимальную мощность, и корабль моментально разгонялся до 60 километров в час, всего за пару минут "проваливаясь" на глубину 600–800 метров. После рекордного погружения на 1027 метров лодка начала нести боевую службу на Северном флоте и получила от американцев неофициальное прозвище "Булава" — в честь древнего славянского ударного оружия. Своё прозвище "Комсомолец" оправдывал с завидной регулярностью — субмарина каждый год срывала учения ВМС США и НАТО в северных широтах. Наиболее эффектным оказалось её всплытие в километре от кораблей ВМС США во время "северных" учений в 1988 году.

Последний поход

В 1989 году К-278 "Комсомолец" вышел в свою третью "автономку". По плану экипаж должен был провести корабль через районы патрулирования ВМС США и НАТО и выйти в район Лабрадорского моря. Поход прошёл по плану, но на базу "Комсомольцу" вернуться было уже не суждено: 7 апреля 1989 года на глубине 380 метров в одном из отсеков "Комсомольца" начался пожар. Попытка потушить его силами экипажа закончилась безрезультатно, и командир корабля приказал всплывать. Быстрое всплытие с максимальной глубины было "визитной карточкой" К-278, и до глубины 150 метров аварийное всплытие шло как на учениях. Однако через пару минут сработала аварийная защита реактора. И у подлодки внезапно "пропала тяга". Огромная субмарина водоизмещением 8,5 тысячи тонн камнем пошла ко дну — туда, откуда её отчаянно пытались вытащить члены экипажа.

При попытке продуть главный балласт (с его помощью подлодка всплывает на поверхность) произошла новая авария — трубопровод, по которому подаётся воздух, оказался повреждён. Воздух под огромным давлением хлынул в отсеки и сработал как поддувало в огромной печи. К тому моменту, как "Комсомолец" всплыл на поверхность, внутри подлодки уже горели шестой и седьмой отсеки, а через несколько минут после всплытия пожар охватил и три соседних — второй, третий и пятый отсеки. Через 20 минут после всплытия экипажу "Комсомольца" удалось отправить сообщение в штаб флота, и практически сразу "в ружьё" поставили все спасательные службы. После единственного сообщения на берег по субмарине пронеслась "волна" коротких замыканий — на корабле пропала вся связь, в том числе и аварийная — последний "мостик" на большую землю был сожжён пожаром.

Останки на дне

Через несколько часов после всплытия "Комсомолец", и без того набравший лишней воды во время всплытия и получивший крен на левый борт, внезапно начал "заваливаться" назад — в системе сброса давления кормовых балластных цистерн случился сбой, и лодка начала "заглатывать" тонны морской воды. Подводники, до последнего ожидавшие, что к ним на помощь придут спасатели Северного флота, не надевали жилеты и опомнились лишь в тот момент, когда оказались по колено в ледяной воде. Через пятнадцать минут набравшая воды субмарина начала резко крениться и "встала свечкой" — вертикально, как "Титаник" во время крушения. В таком положении подлодка простояла десять минут, а затем со страшным грохотом пошла ко дну, забирая с собой всех, кто оставался внутри и не успел отплыть на безопасное расстояние.

К-278 затонула на глубине 1658 метров. Жертвами трагедии стали 42 подводника. Большинство моряков утонули и замёрзли в ледяной воде Норвежского моря, другие погибли в пожаре, ещё трое скончались уже на борту подоспевших на помощь кораблей. Спасти удалось 27 человек.

Самая опасная подлодка советского флота до сих пор лежит на дне — достать ракеты с ядерной боевой частью и демонтировать реактор никто так и не решился. Официально о спасении К-278 не сообщал никто, но в Норвежском море, где "Комсомолец" лежит до сих пор, несколько раз замечали "неизвестные подлодки". Целью экспедиций неизвестных кораблей, по некоторым версиям, может быть извлечение ракет и торпед с ядерной боевой частью, с помощью которых экипаж К-278 должен был топить корабли противника. Несмотря на заглушённый реактор, корпус подлодки, пролежавшей на дне моря больше 30 лет, может "рассыпаться" — тогда в Норвежском море может произойти авария, которая затмит трагедию на Чернобыльской АЭС.