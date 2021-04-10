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Опубликовано 9 апреля 2021, 21:40
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Секрет ядерного гонщика: почему на самом деле затонула подлодка "Комсомолец"

К-278 затонула в Норвежском море 7 апреля 1989 года. Поднимать атомную субмарину после пережитого в 1986 году Чернобыля не торопились. Считалось, что подлодка лежит на глубине и не представляет опасности, но с такими выводами согласились не все.

Фото © Wikipedia

Фото © Wikipedia

Оглавление
Испытание глубиной
Боевой атом
Последний поход
Останки на дне

Испытание глубиной

В 1975 году ВМС США приняли на вооружение первый атомный авианосец типа "Нимиц". В Советском Союзе за строительством этого корабля следили особенно пристально — за пять лет до его спуска на воду десятки советских НИИ и конструкторских бюро начали разрабатывать оружие сдерживания — подводную лодку, способную уничтожить любой корабль противника на большом расстоянии от морских границ страны. На производство единственной подводной лодки проекта 685 "Плавник", способной долго скрываться на глубине и действовать неожиданно для врага, всей советской промышленности потребовалось почти 20 лет.

Nimitz. Фото © Wikipedia

Nimitz. Фото © Wikipedia

Атака века: как советские морские волки затопили корабль с четырьмя тысячами нацистов
Атака века: как советские морские волки затопили корабль с четырьмя тысячами нацистов

Малозаметности субмарины планировали достичь за счёт применения титана — при меньшей (относительно стальных сплавов) массе он мог выдерживать чудовищные нагрузки (в 20–30 раз больше) и в теории позволял подлодке погружаться на глубины, недоступные другим кораблям. Расчёты разработчиков подтвердились на практике — в 1985 году после выхода в море и начала испытаний на предельных режимах лодка смогла погрузиться на рекордную (даже для современного флота) глубину — 1027 метров.

Боевой атом

Несмотря на то что К-278 заложили на три года позже спуска головного авианосца "Нимиц", после принятия субмарины в состав флота американские авианосцы из грозного оружия начали постепенно превращаться в дорогую мишень с самолётами в ангарах. Вооружили "Комсомолец" по последнему слову техники — десять крылатых ракет "Гранат" и торпеды "Шквал", способные "прошивать" огромные авианосцы почти насквозь. Возможность применять "Шквал" с глубины и оставаться недосягаемой особенно беспокоила американских военных, поэтому для слежки за К-278 ЦРУ и разведка Пентагона выделили три спутника и два высотных самолёта-разведчика.

СМИ: Американская подлодка была готова топить российские корабли у берегов Сирии
СМИ: Американская подлодка была готова топить российские корабли у берегов Сирии

Применение титана, гребных винтов новой конструкции и мощного реактора с четырьмя парогенераторами позволяло подлодке уходить от любого преследования. После погружения реакторы "Комсомольца" выводили на максимальную мощность, и корабль моментально разгонялся до 60 километров в час, всего за пару минут "проваливаясь" на глубину 600–800 метров. После рекордного погружения на 1027 метров лодка начала нести боевую службу на Северном флоте и получила от американцев неофициальное прозвище "Булава" — в честь древнего славянского ударного оружия. Своё прозвище "Комсомолец" оправдывал с завидной регулярностью — субмарина каждый год срывала учения ВМС США и НАТО в северных широтах. Наиболее эффектным оказалось её всплытие в километре от кораблей ВМС США во время "северных" учений в 1988 году.

Последний поход

В 1989 году К-278 "Комсомолец" вышел в свою третью "автономку". По плану экипаж должен был провести корабль через районы патрулирования ВМС США и НАТО и выйти в район Лабрадорского моря. Поход прошёл по плану, но на базу "Комсомольцу" вернуться было уже не суждено: 7 апреля 1989 года на глубине 380 метров в одном из отсеков "Комсомольца" начался пожар. Попытка потушить его силами экипажа закончилась безрезультатно, и командир корабля приказал всплывать. Быстрое всплытие с максимальной глубины было "визитной карточкой" К-278, и до глубины 150 метров аварийное всплытие шло как на учениях. Однако через пару минут сработала аварийная защита реактора. И у подлодки внезапно "пропала тяга". Огромная субмарина водоизмещением 8,5 тысячи тонн камнем пошла ко дну — туда, откуда её отчаянно пытались вытащить члены экипажа.

При попытке продуть главный балласт (с его помощью подлодка всплывает на поверхность) произошла новая авария — трубопровод, по которому подаётся воздух, оказался повреждён. Воздух под огромным давлением хлынул в отсеки и сработал как поддувало в огромной печи. К тому моменту, как "Комсомолец" всплыл на поверхность, внутри подлодки уже горели шестой и седьмой отсеки, а через несколько минут после всплытия пожар охватил и три соседних — второй, третий и пятый отсеки. Через 20 минут после всплытия экипажу "Комсомольца" удалось отправить сообщение в штаб флота, и практически сразу "в ружьё" поставили все спасательные службы. После единственного сообщения на берег по субмарине пронеслась "волна" коротких замыканий — на корабле пропала вся связь, в том числе и аварийная — последний "мостик" на большую землю был сожжён пожаром.

Останки на дне

Через несколько часов после всплытия "Комсомолец", и без того набравший лишней воды во время всплытия и получивший крен на левый борт, внезапно начал "заваливаться" назад — в системе сброса давления кормовых балластных цистерн случился сбой, и лодка начала "заглатывать" тонны морской воды. Подводники, до последнего ожидавшие, что к ним на помощь придут спасатели Северного флота, не надевали жилеты и опомнились лишь в тот момент, когда оказались по колено в ледяной воде. Через пятнадцать минут набравшая воды субмарина начала резко крениться и "встала свечкой" — вертикально, как "Титаник" во время крушения. В таком положении подлодка простояла десять минут, а затем со страшным грохотом пошла ко дну, забирая с собой всех, кто оставался внутри и не успел отплыть на безопасное расстояние.

Фото © voenflot.ru

Фото © voenflot.ru

К-278 затонула на глубине 1658 метров. Жертвами трагедии стали 42 подводника. Большинство моряков утонули и замёрзли в ледяной воде Норвежского моря, другие погибли в пожаре, ещё трое скончались уже на борту подоспевших на помощь кораблей. Спасти удалось 27 человек.

Атомный наезд. Как советская подлодка протаранила американский авианосец
Атомный наезд. Как советская подлодка протаранила американский авианосец

Самая опасная подлодка советского флота до сих пор лежит на дне — достать ракеты с ядерной боевой частью и демонтировать реактор никто так и не решился. Официально о спасении К-278 не сообщал никто, но в Норвежском море, где "Комсомолец" лежит до сих пор, несколько раз замечали "неизвестные подлодки". Целью экспедиций неизвестных кораблей, по некоторым версиям, может быть извлечение ракет и торпед с ядерной боевой частью, с помощью которых экипаж К-278 должен был топить корабли противника. Несмотря на заглушённый реактор, корпус подлодки, пролежавшей на дне моря больше 30 лет, может "рассыпаться" — тогда в Норвежском море может произойти авария, которая затмит трагедию на Чернобыльской АЭС.

Много лет учёные и специалисты по ядерной энергетике уверяли, что лодка не представляет опасности. Но в 2019 году эти выводы опровергли — анализ проб воды из вентиляционной трубы подлодки показал, что утечка радиации на погибшей субмарине продолжается, а допустимый уровень радиации превышен в 100 тысяч раз.

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Сергей Андреев
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