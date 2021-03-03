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СМИ: Американская подлодка была готова топить российские корабли у берегов Сирии

Это было связано с обстрелом территории Сирии со стороны США.

3 марта 2021, 20:48
<p>Фото © U.S. Navy</p>

Фото © U.S. Navy

Американская подводная лодка класса "Вирджиния" USS John Warner в апреле 2018 года была готова начать атаку на российские корабли, находившиеся в акватории Средиземного моря у берегов Сирии. Об этом сообщает Fox News.

Телеканал уточняет, что речь идёт о событиях, когда США нанесли ракетный удар по территории Сирии. Выпустив шесть "Томагавков", субмарина якобы погрузилась под воду и была готова нанести удар по российским силам, если бы они решили ответить на атаку по САР со стороны сил Штатов.

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Напомним, утром 14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии. Массированной бомбардировке подверглись военные базы и города в разных частях страны.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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