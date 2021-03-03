В Госдепе поставили условие снятия с России санкций по делу Навального

Избежать новых санкций по делу об "отравлении" блогера Алексея Навального Россия сможет, задекларировав и уничтожив химическое оружие, которым, по мнению Госдепа США, она обладает. Об этом заявили РБК во внешнеполитическом ведомстве США.

"Мы призываем Россию задекларировать и уничтожить её необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением", — сказали в Госдепе.

Там заверили, что второй пакет санкций России неизбежно грозит в соответствии с американским законом о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года и избежать его якобы можно, приняв обязательства больше не применять химическое оружие и разрешив проверки на объектах их выполнения.

Ранее Лайф сообщал, что президент США Джо Байден продлил на год антироссийские санкции, введённые из-за событий на Украине.

Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.

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