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В ЕС увязали снятие антироссийских санкций с реализацией минских соглашений

Глава Евросовета в ходе своего первого визита на линию соприкосновения в Донбассе выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

2 марта 2021, 14:06

Глава Евросовета Шарль Мишель (слева) и Владимир Зеленский.

Фото © Пресс-служба президента Украины

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал условие снятия антироссийских санкций. Как написал дипломат в своём твиттере, ограничения будут оставаться в силе до полной реализации минских соглашений.

Он отметил, что в ходе своего первого визита на восток Украины он выразил президенту Владимиру Зеленскому поддержку суверенитета и территориальной целостности страны.

"Единственный путь вперёд — это полное выполнение минских соглашений. Санкции ЕС против России останутся в силе до тех пор, пока их реализация не станет реальностью", — указал Мишель.

Глава Евросовета прибыл на линию соприкосновения в Донбассе

Глава Евросовета прибыл на линию соприкосновения в Донбассе

Ранее Лайф сообщал, что во вторник глава Евросовета прибыл на Украину для того, чтобы посетить зону соприкосновения в Донбассе. Европейский дипломат встретился с главой государства Владимиром Зеленским и обсудил ситуацию в проблемном регионе.

Тем временем ЕС ввёл санкции в отношении "высокопоставленных должностных лиц" России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Уже известно, что к Европе присоединились и США.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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