В ЕС увязали снятие антироссийских санкций с реализацией минских соглашений
Глава Евросовета в ходе своего первого визита на линию соприкосновения в Донбассе выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Глава Евросовета Шарль Мишель (слева) и Владимир Зеленский.
Глава Евросовета Шарль Мишель назвал условие снятия антироссийских санкций. Как написал дипломат в своём твиттере, ограничения будут оставаться в силе до полной реализации минских соглашений.
The full implementation of the Minsk Agreements is the only way forward. Until full implementation is a reality, EU sanctions against Russia will remain in place.— Charles Michel (@eucopresident) March 2, 2021
Together w/ @ZelenskyyUa at contact line in Luhansk oblast, encourage full opening of all entry/exit crossing points pic.twitter.com/nLxerk8KfW
Он отметил, что в ходе своего первого визита на восток Украины он выразил президенту Владимиру Зеленскому поддержку суверенитета и территориальной целостности страны.
"Единственный путь вперёд — это полное выполнение минских соглашений. Санкции ЕС против России останутся в силе до тех пор, пока их реализация не станет реальностью", — указал Мишель.
Ранее Лайф сообщал, что во вторник глава Евросовета прибыл на Украину для того, чтобы посетить зону соприкосновения в Донбассе. Европейский дипломат встретился с главой государства Владимиром Зеленским и обсудил ситуацию в проблемном регионе.
Тем временем ЕС ввёл санкции в отношении "высокопоставленных должностных лиц" России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Уже известно, что к Европе присоединились и США.
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