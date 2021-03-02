В ЕС увязали снятие антироссийских санкций с реализацией минских соглашений

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал условие снятия антироссийских санкций. Как написал дипломат в своём твиттере, ограничения будут оставаться в силе до полной реализации минских соглашений.

The full implementation of the Minsk Agreements is the only way forward. Until full implementation is a reality, EU sanctions against Russia will remain in place.



Together w/ @ZelenskyyUa at contact line in Luhansk oblast, encourage full opening of all entry/exit crossing points pic.twitter.com/nLxerk8KfW — Charles Michel (@eucopresident) March 2, 2021

Он отметил, что в ходе своего первого визита на восток Украины он выразил президенту Владимиру Зеленскому поддержку суверенитета и территориальной целостности страны.

"Единственный путь вперёд — это полное выполнение минских соглашений. Санкции ЕС против России останутся в силе до тех пор, пока их реализация не станет реальностью", — указал Мишель.

Ранее Лайф сообщал, что во вторник глава Евросовета прибыл на Украину для того, чтобы посетить зону соприкосновения в Донбассе. Европейский дипломат встретился с главой государства Владимиром Зеленским и обсудил ситуацию в проблемном регионе.

Авторы