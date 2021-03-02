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США вслед за ЕС вводят санкции против России из-за Навального

В чёрный список Вашингтона войдут семь человек и 14 организаций.

2 марта 2021, 13:58

Фото © Pixabay

США вводят санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома.

В чёрный список Вашингтона войдут семеро "высокопоставленных представителей" российских властей, а также 14 организаций из России, Германии и Швейцарии. Санкции предполагают экспортные и визовые ограничения.

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"Сегодня мы опубликуем в федеральном реестре список из 14 институтов, в отношении которых [вводятся] ограничения в рамках экспортных норм. Девять из них являются российскими, три из ФРГ, один из Швейцарии, один является государственным исследовательским институтом", — рассказал представитель американской администрации.

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А ранее сегодня ЕС ввёл ограничения в отношении "высокопоставленных должностных лиц" России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Документ уже официально опубликован. В Кремле на этот счёт заявили, что политика санкций против Москвы неэффективна и не достигает цели.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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