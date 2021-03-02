США вслед за ЕС вводят санкции против России из-за Навального

США вводят санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома.

В чёрный список Вашингтона войдут семеро "высокопоставленных представителей" российских властей, а также 14 организаций из России, Германии и Швейцарии. Санкции предполагают экспортные и визовые ограничения.

"Сегодня мы опубликуем в федеральном реестре список из 14 институтов, в отношении которых [вводятся] ограничения в рамках экспортных норм. Девять из них являются российскими, три из ФРГ, один из Швейцарии, один является государственным исследовательским институтом", — рассказал представитель американской администрации.