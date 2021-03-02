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Лавров: Россия ответит на новые возможные санкции США

Глава МИД напомнил об одном из правил дипломатии — взаимности.

2 марта 2021, 11:03
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва на основе принципа взаимности отреагирует на новые санкции США в случае их введения.

"Реагировать будем однозначно, никто не отменял одно из правил дипломатии — взаимность", — отметил министр в ходе пресс-конференции.

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Напомним, агентство Reiters сообщило, что Вашингтон может ввести санкции против Москвы по делу Алексея Навального уже во вторник, 2 марта. В Кремле на этот счёт заявили, что политика ограничений против России неэффективна и не достигает цели, кроме того, там посчитали неуместным оценивать невведённые санкции.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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