Лавров: Россия ответит на новые возможные санкции США
Глава МИД напомнил об одном из правил дипломатии — взаимности.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва на основе принципа взаимности отреагирует на новые санкции США в случае их введения.
"Реагировать будем однозначно, никто не отменял одно из правил дипломатии — взаимность", — отметил министр в ходе пресс-конференции.
Напомним, агентство Reiters сообщило, что Вашингтон может ввести санкции против Москвы по делу Алексея Навального уже во вторник, 2 марта. В Кремле на этот счёт заявили, что политика ограничений против России неэффективна и не достигает цели, кроме того, там посчитали неуместным оценивать невведённые санкции.
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