Reuters: США могут ввести санкции против России из-за Навального уже 2 марта

США могут ввести санкции против России по делу блогера Алексея Навального уже во вторник, 2 марта. Об этом сообщает Reuters.

По данным СМИ, ограничения будут введены в рамках двух указов американских властей. Первый — № 13661 от 15 марта 2014 года, он представляет широкие возможности для включения в санкционные списки российских чиновников. Второй — № 13382, выпущен в 2005 году для борьбы с распространением оружия массового поражения, куда, в частности, входит и химическое оружие.

Кроме того, рестрикции касаются закона о контроле над химическим и биологическим оружием, принятого в 1991 году.

Напомним, ранее о планах расширить санкции против России после своего визита в Москву и переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Одной из главных причин введения новых ограничений стал арест, а также изменение приговора Алексею Навальному, о чём говорил сам Боррель. В МИД РФ уже заявили, что разочарованы этим решением.

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