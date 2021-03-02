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Reuters: США могут ввести санкции против России из-за Навального уже 2 марта

Основанием для ограничений послужат два указа и один закон американских властей.

2 марта 2021, 01:07

Фото © Pixabay

США могут ввести санкции против России по делу блогера Алексея Навального уже во вторник, 2 марта. Об этом сообщает Reuters.

По данным СМИ, ограничения будут введены в рамках двух указов американских властей. Первый — № 13661 от 15 марта 2014 года, он представляет широкие возможности для включения в санкционные списки российских чиновников. Второй — № 13382, выпущен в 2005 году для борьбы с распространением оружия массового поражения, куда, в частности, входит и химическое оружие.

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Кроме того, рестрикции касаются закона о контроле над химическим и биологическим оружием, принятого в 1991 году.

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Напомним, ранее о планах расширить санкции против России после своего визита в Москву и переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Одной из главных причин введения новых ограничений стал арест, а также изменение приговора Алексею Навальному, о чём говорил сам Боррель. В МИД РФ уже заявили, что разочарованы этим решением.

Блогер сейчас находится в колонии. 2 февраля ему заменили условный срок на три с половиной года заключения по делу "Ив Роше". Адвокаты Навального обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста блогера. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. 20 февраля Навального также признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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