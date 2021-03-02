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Джордж Клуни и Джулия Робертс снова вместе сыграют в фильме

На этот раз актерам достались роли разведённых супругов.

2 марта 2021, 00:28

Известные голливудские актеры Джордж Клуни и Джулия Робертс снимутся в романтической комедии Ticket to paradise ("Билет в рай"), передаёт Deadline. Работать над картиной будет британский режиссер Ол Паркер, известный по мюзиклу Mamma Mia! 2. Сценарий для ромкома напишет Тед Мелфи, дважды номинированный на "Оскар".

Клуни и Робертс получили роли экс-супругов. Тем не менее по сюжету они должны объединится и отправляются на остров Бали, чтобы спасти общую дочь от роковой ошибки, которую 25 лет назад допустили сами.

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Продюсерами ленты стали Тим Беван, Эрик Феллнер, работавшие над фильмами "Дневник Бриджит Джонс" (2001) и "Вселенная Стивена Хокинга" (2014).

У Джулии Робертс и Джорджа Клуни уже был опыт совместной работы, например, актёры снялись вместе в трилогии Стивена Содерберга про друзей Оушена, а также в криминальном триллере Джоди Фостер "Финансовый монстр" (2016).

По данным СМИ, картина будет снята для киностудий Universal Pictures и Working Title Films. Точные даты окончания съёмок не сообщаются, однако создатели надеются выпустить фильм на экран уже в 2021 году.

Ранее Лайф писал о том, что звезда "Чёрной пантеры" Чедвик Боузман посмертно удостоен "Золотого глобуса".

Авторы
Юлия Асланова
Юлия Асланова

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