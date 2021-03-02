Джордж Клуни и Джулия Робертс снова вместе сыграют в фильме

Известные голливудские актеры Джордж Клуни и Джулия Робертс снимутся в романтической комедии Ticket to paradise ("Билет в рай"), передаёт Deadline. Работать над картиной будет британский режиссер Ол Паркер, известный по мюзиклу Mamma Mia! 2. Сценарий для ромкома напишет Тед Мелфи, дважды номинированный на "Оскар".

Клуни и Робертс получили роли экс-супругов. Тем не менее по сюжету они должны объединится и отправляются на остров Бали, чтобы спасти общую дочь от роковой ошибки, которую 25 лет назад допустили сами.

Продюсерами ленты стали Тим Беван, Эрик Феллнер, работавшие над фильмами "Дневник Бриджит Джонс" (2001) и "Вселенная Стивена Хокинга" (2014).

У Джулии Робертс и Джорджа Клуни уже был опыт совместной работы, например, актёры снялись вместе в трилогии Стивена Содерберга про друзей Оушена, а также в криминальном триллере Джоди Фостер "Финансовый монстр" (2016).

По данным СМИ, картина будет снята для киностудий Universal Pictures и Working Title Films. Точные даты окончания съёмок не сообщаются, однако создатели надеются выпустить фильм на экран уже в 2021 году.

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