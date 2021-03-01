Звезда "Чёрной пантеры" Чедвик Боузман посмертно удостоен "Золотого глобуса"

Актёр Чедвик Боузман посмертно удостоен премии "Золотой глобус" за роль в картине "Ма Рейни: Мать блюза" 2020 года. Трансляция 78-й церемонии вручения в формате онлайн ведётся телеканалом NBC.

Звезда "Чёрной пантеры" получила приз в категории "Лучший драматический актёр". Награду за него получила вдова, певица Тейлор Симон Ледвард.

За победу в номинации также боролись Риз Ахмед ("Звук металла"), Энтони Хопкинс ("Отец"), Гари Олдман ("Манк") и Тахар Рахим ("Мавританец").

"Золотой глобус" в категории "Лучший комедийный сериал" получила картина "Шиттс Крик". В ней сыграла Кэтрин О'Хара, получившая премию за лучшую женскую роль. За первенство также боролись ленты "Эмили в Париже", "Тед Лассо", "Стюардесса" и "Великая".

Джоди Фостер удостоилась награды за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Мавританец". Соперницами актрисы стали Гленн Клоуз (драма "Элегия Хиллбилли"), Оливия Колман ("Отец"), Аманда Сейфрид ("Манк") и Хелена Ценгель ("Новости со всех концов света").

Хлоя Чжао получила "Золотой глобус" за лучшую режиссёрскую работу, она сняла картину "Земля кочевников". За первенство в номинации боролись Эмиральд Феннел ("Девушка, подающая надежды"), Реджина Кинг ("Одна ночь в Майами"), Дэвид Финчер ("Манк") и Аарон Соркин (драма "Суд над чикагской семёркой").

Напомним, Чедвик Боузман скончался 29 августа 2020 года в Лос-Анджелесе. Актёр исполнил главную роль в фильме "Чёрная пантера", а также сыграл супергероя в картинах "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители". Незадолго до своей смерти он женился на певице Тейлор Симон Ледвард.

Авторы