Daily Beast: В США ищут "российского" хакера, который взломал аккаунты 22 военных

Секретная служба США ищет "российского" хакера, который взломал аккаунты и похитил данные 22 американских военнослужащих, награждённых медалью почёта. Об этом сообщает Daily Beast.

Отмечается, что злоумышленник от имени этих людей приобрёл дорогостоящие товары в магазинах, находящихся в ведении Пентагона, на сумму около 55 тысяч долларов.

Товары пришли по почте на подставных лиц, которые затем якобы переслали их в Россию. Издание отмечает, что в США такие мошенники набирают посредников через сайты, ориентированные на русскоязычную аудиторию. Им предлагают работать упаковщиками и переправлять посылки в российские города. По словам одного из них, за одно отправление он получал около 20 долларов.

Федеральная торговая комиссия (FTC) уточняет, что ветераны Вооружённых сил США становятся жертвами кражи личных данных на 76% чаще, чем представители гражданского населения. В прошлом году FTC получила 56 451 сообщение о взломе от военнослужащих.

Почётная медаль Конгресса США является высшей военной наградой за доблесть в стране. Впервые она была присуждена в 1863 году, сейчас её лауреатами являются 75 человек.

Ранее глава Microsoft Брэд Смит заявил о наличии "доказательств" причастности России к кибератаке на SolarWinds.

Авторы